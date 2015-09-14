财经洞察：过于强调意识形态的中国国企改革方案略显诚意不足

路透北京9月14日（作者 沈燕） - 作为中国本届政府改革重头戏，国有企业改革顶层方案终于落地。方案虽不乏国企分类等诸多亮点，但作为国企大管家的国资委，在解读时过于强调意识形态和强化做大做强国企内容，则不免令人质疑：在此前提下发展混合所有制经济，对吸引社会资本又有多少诚意呢？

早在一周前就已被网络“剧透”的深化国有企业改革指导意见，最终在周日午后姗姗来迟；而为配合该项重大政策的发布，包括国资委等五部委周一上午还在国新办举行新闻发布会，介绍该政策出台的背景和相关内容。

针对该份改革方案，国资委副主任张喜武强调了国企改革的要点框架，并将其总结为“123456”，其中的1就是高举中国特色社会主义旗帜；2则是坚持两个不动摇--坚持国企在国家发展中的重要地位不动摇，坚持把国企搞好、把国企做大做强做优不动摇。

在国资委官员对该份文件的通篇介绍中，屡屡充斥着很强的意识形态方面的内容，也难免令人忧虑国企改革的方向到底在哪里？是进一步向市场化迈进，通过市场洗礼决定企业的优胜劣汰？还是凭借意识形态力量，让本已固化的一些国企垄断地位进一步加剧？

尤其是近年来中国一直试图打破阻碍民营经济的“玻璃门”、“弹簧门”，并出台诸多鼓励民间资本发展的政策条例，但在现实中却屡屡执行不力。眼下出台的国企改革方案提出发展混合所有制经济是改革的重要途径，但若过份强调意识形态，难免会弱化企业的经营色彩，从而加剧“国进民退”现象。

尽管疑虑不少，不过在今日召开的新闻发布会上，包括国资委、发改委、财政部、工信部和人社部的官员们在通读一遍各自部门发布的会议新闻稿后，时间指针已指向上午11点半，也让在场的媒体根本没有发问的机会。

面对外界的诸多疑虑，一位不具名的官员则明确表示，一切都以本次新闻发布会上官方解读的内容为准，其它不同意见的解读并不准确。

国企改革今年来一直被视为中国股市的最大题材，而在方案公布后却依然未能给疲弱的股市注入能量，沪综指.SSEC今日小幅高开后即震荡走低，午后跌幅一度扩大至4.7%，最终收挫2.7%。

国务院周日发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

而早在一周前，就有消息人士对路透表示，中国将于近期公布深化国企改革的指导意见称，发挥国有经济主导作用，分类推进国企改革，监管对象以资本为主，至2020年国企改革重要领域和关键环节须取得决定性成果。

尽管“1+N”国企改革系列文件中的“1”即指导意见已出台，后续还有诸多配套文件值得期待，不过国企改革专家、上海天强管理顾问公司总经理祝波善表示，国企改革最新纲领透露出未来国有企业混有所有制改革将更加谨慎稳妥，但操作上将更灵活。

“混改一定比之前更谨慎，资本化和上市将是主流，其他方面在目前大环境下将会更加谨慎。”他在接受路透电话采访时表示。（完）

(审校 张喜良)

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