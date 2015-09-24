《李欢专栏》从CPI和PPI的喇叭口说起

（作者李欢为路透中文特邀专栏作家，曾任职中国工商银行金融市场部、宏源证券债券销售交易部，从事债券与衍生产品交易多年。现任职中融信托资金资本市场部，从事大类资产配置领域的投资与研究工作。）

CPI和PPI都是广义的价格指数。一般而言，PPI以工业品为主，CPI以消费品为主，相比较而言，CPI的供给和需求更加稳定，因此PPI的波动幅度更大一些，但是两者的趋势是大体一致的，方向也一致：要么都在零轴以上，要么都在零轴以下。

但从2010年以来我们观察到的现象却很让人困惑：CPI与PPI持续数年不能收敛，CPI持续上涨，PPI却持续下滑，喇叭口越来越大。从2002年开始的定基数据图上看出的对比更加明显，CPI和PPI你追我赶，经常纠缠在一起，但他们上一回见面是好几年前的事了。

图一：link.reuters.com/jex65w

看来这个背离不同寻常，大有来头。应该有个足够大的结构性因素才能够解释。我认为新增劳动力（尤其是农民工）供给的趋势性下降是最好的解释。

先要说说消费品和工业品的供给需求属性。典型的消费品是猪肉和蔬菜。总体而言，国内猪肉蔬菜生产的现代化还在进行中，因此其生产表现出更明显的劳动力密集性特征。但随着近年来劳动力供给的趋势性下降，农民工工资迅速上涨，成本推动了CPI的持续上涨压力。当然，劳动力增速下降，对消费品也有需求效应——对消费品的需求也相对下降了。但这一因素相对较小——毕竟所有人都要吃饭。需求效应与供给效应不在一个数量级上。实际上劳动力供给减少可以从另一角度冲击CPI。消费品的价格很大程度上包含了物流、运输和零售等的服务业的成本，这些服务业也体现出明显的劳动力密集型特征和成本刚性。

再看工业品。典型的工业品包括房地产和汽车产业链。在中国，房地产以居住用房为主，而居住用房主要指的是城市中的公寓。这与欧美国家有很大不同，他们包括更多的house，更接近我们所谓的别墅。我们知道，典型的消费公寓的年龄在20-30岁之间。很多年轻人会在这一阶段买房结婚生子。也就是说，房子终究是年轻人来买的。由于适龄人口的趋势性减少，无法贡献足够的需求增量，房地产一改之前一房难求的趋势，近年来需求持续低迷，这在三四线城市非常明显。房地产的产业链实在是太大了，与大量工业品有着密不可分的联系。相应的，大量工业品产能过剩，价格承压。汽车产业链也是如此，由于适龄消费人群减少，汽车销售量一改前几年的强劲态势，开始负增长。年轻人在首次购车时会更多地选择国产品牌，而几年以后换车时会更多地选择合资品牌。这种行为模式与近年来我们观测到的合资品牌的日子更好过一些是吻合的。

当然，劳动力供给的下降也会提高工业品的成本。但是，典型的工业品都是资本密集型产品，劳动力成本所占比重较小；随着工业化的快速推进，资本对劳动的替代性提高。因此，工业品的价格更多地体现为劳动力冲击的需求效应。

新增劳动力的下降是一个普遍认可的事实，而这要追溯到20多年前。下图是我国历年出生人口。从60年代开始，我国每年新出生人口就长期维持在2000万以上，80年代是出生人口的增长期，新出生人口从70年代末的约1900万增长到80年代末的2600万以上。90年代的转变是戏剧性的。新出生人口经历了长达10年的下降，到1999年的降到约1150万。足足少了1500万，那可是美国3年出生的人口数。

掐指一算，如今正是90年代出生人口买房买车的年代。考虑到1999年才是出生人口的最低点，可以推测，工业品或者说资本品最艰难的时刻还早着呢。下一篇我们将更详细的分析这一逻辑。

客观地说，20多年前的一个变量影响了今天的供求和价格，这个逻辑链条并不稳定，很容易受到其他因素的干扰。但80-90年代出生人口趋势的急剧变化是世所罕见的，这个变量太大了，足以产生非随机的跨期影响。在这个因素面前，什么货币政策，财政政策，什么温结构强刺激都显得渺小。

说的更玄乎一些，这几年上证指数和中小创指数走势严重分化，依稀与上述因素有关。上证指数主要受大盘蓝筹股的影响，大多属于金融地产煤钢有色等资本品行业，其行业发展从PPI可见一斑；而中小创更多的包含了消费服务等新兴行业，其行业发展与CPI更为接近。当然，这样的逻辑更加不稳定。

80-90年代出生人口趋势的急剧转变几乎是人类历史上绝无仅有的。但我们的政策似乎这对一转变准备不足，还在以常理视之。一般的国际经验是，货币政策以CPI为基准，因为CPI更加广泛，且与PPI的趋势大体一致。但在中国当前的情势下，我们的货币政策似乎应该更多地以PPI为锚。毕竟，我们是世界工厂，这是我们在未来相当多年的立身之本。