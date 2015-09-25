综述：打消外界疑虑 中国官方和学者密集发声力证经济平稳向好

路透北京9月25日（作者 沈燕） - 面对外界对中国经济增速放缓疑虑的加剧，中国官员和学者们近日密集发声，力证中国经济平稳向好，中国有条件有能力实现年初确定7%的GDP增长目标。

中国国家统计局周五召开的宏观经济形势吹风会上，统计局发言人盛来运就表示，上半年GDP增长7%是有支持的，用电量，铁路货动量，银行贷款与经济增长总体上是一致的。三季度GDP核算还没有出来，但从目前看，7-8月份相关指标看仍是平稳运行，即使有偏离也不大。

“8月份调查失业率在5.1%，服务业加快发展，投资消费进出口此消彼长，内需对经济增长拉动作用进一步增强，中国经济平稳运行的基本面没有变化，会保持平稳较快发展。”盛来运称。

但他也提到，上半年数据发布时曾预判下半年经济走势会比上半年好，因稳增长政策效应下半年体现。

不过，基于三季度以来，国际商品有新的变化，国际大宗商品大幅变化，美国加息预期上升，外部环境错综复杂，国内看中国经济正处在调整阶段，三期迭加压力较大，经济面临不小的压力。但对完成全年目标有信心。

“从目前看，7-8月份相关指标看仍是平稳运行，即使有偏离（与上半年GDP增幅7%）也不大。”盛来运称，就其个人的理解，全年GDP增幅7%左右的左不要在6.5%以下，右也不要超过7.5%以上，左和右可能在一定误差范围内。

中国国家主席习近平在西雅图出席中美企业家座谈会强调，中国经济长期向好的趋势不会改变。中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长，中国对外开放的力度将会越来越大。

不过，周四出炉的9月制造业PMI初值降至47，创六年半最低，逊于预期的数据也让全球金融市场哀鸿遍野。

**官方密集发声，力证中国经济平稳**

尽管中国上半年GDP增幅精准落于7%的预定目标上，但其精准度却也让外界对统计数据的真实性产生质疑。

对此，中国国家统计局副局长许宪春曾在人民日报发文，详解了GDP的核算过程并回应了外界对GDP核算中有关平减指数的质疑。

盛来运亦在吹风会上再次详解上半年GDP增长7%是有支持的，用电量，铁路货动量，银行贷款与经济增长总体上是一致的。通常经济上行期电力消费增速一般快于GDP增速，下行期下滑更多。

“一定要结合经济运行周期和阶段来判断，用电量，铁路货动量，银行贷款的新变化反映了结构调整和转型升级的新进展。”盛来运称，三产结构提升造成用电量下降，与工业结构内生调整也有关，加大节能减排，工业技术的进步导致能耗下降，也导致用电量下降。

上半年第三产业在GDP的占比达49.5%，第一产业只占6.8%，第二产业占43.7%。

面对中国今年能否如期实现7%经济增长目标的疑虑，中国国家发展改革委副主任连维良近期也表示对此有信心，因房地产和投资都有明显回升，其仍是拉动GDP的主力。

他在国新办举行的新闻发布会后对路透作出上述表示，在被问及中国是否又会重回靠投资拉动经济的老路上时，连维良表示不会，因此轮扩投资内容与以往不同。

而本周，国家发改委亦是连续发文，指出中国7%的经济增速是可信的，中国有条件有能力实现全年经济发展预期目标。

“上半年7%经济增速数据发布后，由于超出了部分国际机构和一些专家的预测，由此引发了对我国统计数据真实性的习惯性怀疑。这些怀疑大多没有基于严谨紮实的研究，更多是基于片面的论据来质疑全局”发改委网站刊登的文章称。

第一类是认为中国GDP平减指数被低估，从而导致实际经济增速被高估；第二类是从实物量增速较低推断经济增速应较低；第三类是通过调查问卷得到所谓真实的增长数据。但经过深入分析可知，中国的经济增速既符合普遍预期，也具有基本面支撑。

相对来自官方的力证，部分外资投行和研究机构对中国今年的GDP增幅预测的就较为谨慎。

中国知名投行--中金公司近期发布报告，将今年三季度GDP同比增速预测从之前的7.0%下调至6.5%，四季度预测从7.2%下调至6.6%，并将2016全年GDP预测从7.5%下调至6.6%，显示其对增长、特别是今年下半年和明年上半年的增长较之前悲观。

中国社科院发布中国经济增长报告（2014-2015）预计，2015年中国经济增长速度为6.9%。而全要素生产率的增进已经成为中国经济可持续增长的重中之重，尤其要重视中西部地区生产效率的有效改进。稳增长的宏观政策任务仍需加码。

很显然，减速换档的中国经济增幅到底该掉到多少可以承受官方和学界并没有公认的标准，而对GDP是否有水份的争论却导致市场预期的混乱。

“很多学者都有不同的研究，有的认为GDP增长到5最终稳定到5-6的水平，然后再慢慢提高，通过提高劳动生产率，全要素生产率，潜在增长率慢慢的经济往上走，社会是否形成统一认识，是否就放弃7%的目标承认增速下滑然后开始踏实的做好每项改革，认识不同，出现了矛盾。也导致为稳定在7%出台政策很无力。”一位财政部专家在一个研讨会上称。（完）