《HOME专栏》LME价差缩窄 投资人需系好安全带

图为伦敦金属交易所内的交易员们。 REUTERS/Paul Hackett

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 戴素萍/于春红/汪红英/刘秀红/高琦

路透伦敦8月27日 - 每一个作用力都会引起大小相等和方向相反的反作用力。

牛顿第三运动定律可以翻译成金融用语：市场不会保持直线运动。

过去几周金属市场大跌, 简直让人觉得市场会直线下行, 这样想的话也情有可原。但随着卖方动能开始消退，出现了企稳的初步迹象。

看来可能会有某种空头回补反作用力，局面或许变得有看头了。

伦敦金属交易所(LME)有独特的逐日滚动交割方式，回补空仓或者继续持有空仓不像在普通的期货交易所那样简单。空头买回期约需要调整日期，而继续持有空仓意谓着向更远期的合约展仓。

不管是回补空仓或是续持, 都得面对可能剧烈波动的LME近月价。

然从各类基本金属的近月价差全面缩窄来看，前景可能要比波动更严重一些。

**实货挤压**

最极端的例子是锡，其指标现货/三个月价差在8月18日突然变成每吨逆价差540美元。

这是自2009年以来的最大现货升水。三个月期锡是LME流动性最差的合约之一，当时遭遇了持续且痛苦的挤仓。

尽管在过去一周情况有所缓解，但截至周四上午场内交易，现货锡较三个月期锡升水仍高达101美元。

LME锡市场收紧的情况容易理解，主要是因为LME仓库的库存处于低位。

8月17日LME有效仓单锡库存只有3,940吨，为2012年底以来最低水准，而且低成交量掩盖了8月18日(每月第三个周三交割日)时的三个大额空仓。

LME锡价差和注册仓库库存图表：link.reuters.com/hyf55w

在上述情况下，实货升水完全符合逻辑，至少从理论上看应该会刺激实货金属交割到LME仓储系统，以缓解吃紧局面。

问题是新增加的库存很少，可交易库存目前只有4,790吨。据LME的仓单报告，截止周二收盘，高达80%的库存由两家实体掌控。

而LME的期货大额持仓报告显示，未来三个月将在每月第三个周三交割的锡期货很密集。

在9月16日，有四个大额多仓，两个空仓。10月21日是五个多仓对六个空仓，11月18日是五个多仓对一个空仓，但后者规模很大，相当于未平仓合约的30-40%(该区间中值为3,460吨)。

上述任意一个日期都可能引发新的现货紧张。

这可能是近期锡价在中国引发的风暴中表现优于多数其他基本金属的一个原因，价差进一步缩窄的可能性，阻止更多准空头部位的出现。

欲浏览铝、铜、铅、镍及锌的价差，请点选link.reuters.com/gyf55w

**多头占主导地位**

过去几天铜价差亦明显缩窄，现货较三个月期货上周陷入逆价差。

目前逆价差为每吨26.50美元，周三为32美元。

但很难对铜的现货紧张情况得出像锡一样的结论。铜注册仓单库存为318,100吨，说低不低。实际上，这几乎是年初数量的两倍。

铜面临的问题并非有多少库存在交易所的仓储网络，而是实际上50%-80%的库存由一家实体控制。

情况依然如此。

因为全年仍是多头部位占主导体地位，不过根据市场传言，此一持仓已经换手至少一次，很有可能两次。

鉴于铜价自5月初以来已每吨下跌1,400美元，因此铜市必然还存在大量空头部位。

希望空头回补或展期的投资者可能将为强势的多头付出代价，不过每日操作的成本受到LME的抑制。

10月第三个周三的主要铝多头势力可能更大，握有未平仓合约的40%以上，成为市场上的热门讨论对象。

10月/11月价差已然压缩，周四收盘位每吨逆价差7美元，这很好地解释了为何现货铝与三个月期铝价差由上月中旬的45美元降到了20美元左右。

10月空头可能火力十足。

上次铝价差出现如此窄的情况是在今年5月份，当时的转仓成本扩大至每吨9.50美元。每日！

**谁是空头？**

锌CMZN0-3、铅CMPB0-3远期曲线仍处低位正价差，而镍和铝远期曲线正价差则在不断收窄。

这些金属的库存都相对较高，仅有铅出现一家多头独大现象，该多头目前控制着40-50%的可用库存。

不过价差收窄是对目前卖空规模的自然反映。卖空者通过借入近期合约对仓位进行调整。

投机客通常属于这种情况，他们并不通过实货金属交割结算仓位。

那么问题就来了，究竟有多少空头？做空力度又有多大？

对于这个问题，没有直截了当的答案。

分析师已经开始监测LME的交易商持仓报告(COTR)，特别是报告中基金一栏的信息，以寻找有关基金布仓的线索。

没有人能确信这份报告的准确度。比如，报告显示，截至上周末，基金持有的LME主要合约都呈现净多仓。

考虑到金属遭遇的卖压规模，这个数据结果颇令人费解。该报告与另一份由LME经纪商Marex Spectron编纂的“投机仓位”报告并不一致。

两份报告之间的差别非常明显，如下列表格所示：

基金/投机者仓位布局（单位：口）

8月20日 LME COTR Marex Spectron

铝 52,384 -211,400

铜 1,174 -33,000

铅 4,790 -7,400

镍 10,167 -31,200

锡 3,024 -1,400

锌 7,381 -47,200

事实到底如何，要看你想相信哪份报告。以铝为例，COTR报告显示基金整体持有52,400口净多仓，Marex Spectron则称铝的投机性空仓为2012年7月以来最大。

显然，如果Marex Spectron的数据是正确的，那么整体的投机性空仓则与大量的10月合约多仓相抵触。

虽然这并不意味着期铝价格的主要趋势将改变，但的确预示着后市将迎来剧烈震荡。

事实上，所有主要金属合约价差都反映出同一种情况。

“系紧安全带”的提示刚刚闪过，市场即将迎来一次颠簸的旅程。(完)

(译文审校 王丽鑫/杜明霞/陈宗琦/张荻/许娜/张涛)

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