焦点：伦敦金属交易所或须效法同行 设定价格波动限制

图为伦敦金属交易所内的交易员们。 REUTERS/Paul Hackett

路透伦敦7月16日 - 据业内消息人士透露，伦敦金属交易所(LME)可能必须制定相关规则抑制波动性，从而与其他交易所和监管机制协调一致。

最近几个月工业金属价格快速下滑，因最大消费国中国的需求增长形势令人担忧；上周中国股市暴跌把铜价拖至六年新低每吨5,240美元，令这种担忧进一步升温。

LME指标三个月期铜周二下跌近5%，为1月14日以来最大单日跌幅，镍价也大跌了近9%。

“在国际监管日趋协同一致的情况下，LME很可能必须考虑在近期推出相应措施，哪怕只是为了免于受到其他交易所价格波动溢出效应的影响，”Vantage Capital Markets大宗商品业务开发部门主管Lesley Campbell表示。

消息人士称，造成LME价格大幅波动的一个主要因素就是中国对冲基金。这些基金在亚洲交易时段在LME电子交易系统上做大笔交易，而在这一时段，LME的流动性很小。

上海期交所金属价格上周二也触及日跌停限制，促使投机客转向没有涨跌停板限制的LME。

上海期交所的镍价日涨跌幅上限为4%，铜价日涨跌幅上限为3%。

上周LME指标三个月合约交易量飙升至165,784口，相当于超过400万吨，这创下了2013年4月以来的最高水平，也远远高于前一周的79,702口。

考虑到LME东家港交所(0388.HK)自身也在计划推出涨跌停机制，这可能也会为LME跟进效法扫除障碍。

**抵制**

不过，LME或许还需要一番游说。

LME的一位发言人称：“LME市场根植于实货领域，因此，我们的定价与真实的供需因素是一致的。除此之外，我们已经在LMEselect上设置了强有力的价格限制。”

但那些限制远没有上海期交所采用的涨跌停限制那么明晰有力，业内消息人士称，LME会抵制采用每日涨跌停的限制，因为这会不利于吸引能提高成交量和交易收入的高频交易商和基金。

不过，为了进一步实现国际雄心，LME最终可能必须要转变自己的立场。

监管调整意味着，LME和其他想在美国有一席之地的交易所，将必须在未来某个时点获得外国期货交易所(FBOT)的身份。

LME已经提交FBOT申请，但消息人士称，美国当局可能不太能接受很高的波动程度，LME或许别无选择只能对每日价格波动加以限制。(完)

(编译 王颖/汪红英/白云; 审校 王洋/蔡美珍)

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