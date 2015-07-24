《HOME专栏》中国进口金属趋势放缓 但镍则反其道而行

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 龚芳/李爽/李春喜/陈宗琦/汪红英

路透伦敦7月23日 - 中国今年上半年其他国家进口精炼金属的规模大幅缩水。

对铝、锌及铜的进口均告下滑，而前两者的降幅更是剧烈。

继去年中爆发青岛港金属融资骗贷案后，金属作为贷款抵押品的金融需求已然大减。

在此同时，随着中国经济普遍放缓，制造面需求亦疲弱不振；高盛分析师认为，中国经济减缓的程度，导致金属需求今年上半出现“硬着陆”。(报告名称为：“揭开中国大宗商品的‘硬着陆’”，2015年7月20日)

这两股潜在趋势表明，在精链金属的供应链上，中国正逐渐转变为自给自足。

以铅为例，中国目前一直是净出口国，尽管规模仍微乎其微。

虽然锡进口同比增加近两成至4,400吨，但从历史标准看来这个数据并不高；值此之际，中国炼锡业者持续自邻国缅甸进口原材料。

镍则是上半年中国进口放缓最明显的例外。

但即便如此，情况仍相当不明确，若要从6月进口暴增推断这波趋势，必须审慎以对。

中国精链金属贸易净值图表：link.reuters.com/gab35w

中国原材料进口图表：link.reuters.com/fab35w

**镍进口激增**

2015年前六个月，精炼镍净进口增长一倍还多，达到78,100吨。

事实上，在6月以前进口规模一直非常平稳，到6月才达到一个高度。

6月进口38,800吨，创2009年6月和7月以来的月度纪录第三高。

不要忘了，这正是镍市多头一直希望出现的情况。

镍原材料进口仍在下降，上半年减少了37%，菲律宾镍矿不足以完全填补印尼颁布出口禁令造成的缺口。

随着印尼镍矿库存下降，再加上当前市场低价把边际运营商挤出市场，中国镍生铁生产商的压力与日俱增。

按理说，中国生产的镍越少，进口需求就越多，镍多头因此把最新进口数据作为押注依据。

镍铁市场也出现这种趋势。

今年上半年镍铁进口也增长逾一倍，在5月和6月每月进口都超过60,000吨，创纪录增速。

所以，蔓延至精炼金属市场的进口需求增长状况让多头满怀希望，认为伦敦金属交易所(LME)库存无止境上升势头可能出现反转？

**需求激增**

目前上述问题的答案不甚明朗。

6月可能是一个反常的月份，精炼镍进口激增，但反映出的或许是制造业压抑需求释放以外的因素。

比如，值得注意的是，从俄罗斯的进口量触及纪录高位2.17万吨。

这可能反映出新近推出的上海期镍合约的交割问题。

由于该合约最初只允许使用中国品牌进行交割，引发该合约的发展可能受到压抑的疑虑。

现在上海期货交易所已经允许使用俄罗斯品牌的镍进行交割，刺激了俄罗斯镍流入中国，用于7月合约的现货交割。

上海期货交易所当前的镍库存仍然较低，为13,679吨，该合约4月推出时库存为10,000吨。

未来几周将证实进口的镍是出现在上海期货交易所，还是6月的确标志着基本需求趋势发生了转变。如果是前者，这不过是库存的转移而已。

**青岛丑闻效应**

但市场早该将关注的重心放在镍上，镍早已作好准备，欲吸引来自中国进口的多头援助。

因为今年上半年，几乎所有其他物品的进口都愈趋疲弱。

铝与锌净进口量分别大减80%与66%。

这两种金属可能都还未摆脱去年青岛港金属丑闻的长尾效应，这起丑闻涉及利用多种金属重复申请贷款。

丑闻之后引发对这类抵押借款信贷的集体紧缩，重创了这两种中国已做好供应准备的金属的融资需求。

毕竟，在中国不断制造出空前爆量的铝半成品的情况下，还是很难证明中国真的需要更多铝，以填补国内的供需缺口。

由于原铝受出口关税束缚，因此具备税负优惠的铝半成品外流的情况仍在加速。

铝半成品出口，由去年上半年的154万吨增长至今年1-6月的220万吨。

锌也是类似的情况。中国自身的产量正在增加，今年上半年增长13%，部分因为锌原材料的进口表现强劲。

锌精矿的进口跳升逾50%至142万吨，对那些认为市场原材料即将短缺的人来说，这是一道警讯。

**铜谜局**

那么中国进口需求占据主导地位好一段时间的铜市，情况又是怎样？

上半年的进口情况非常不明朗。

精炼铜净进口较上年同期下降10%，或177,000吨左右，至156万吨。

考虑到抵押融资需求大减以及整体经济放缓，这一结果已好于很多人的预期。

尤其考虑到铜精矿进口依然畅旺的情况下。上半年铜精矿进口总量达600万吨，甚至和几年前的全年进口量相当。

两项潜在的抵消因素，或许是选择在今年前六个月停产的中国炼厂的数量，以及废铜进口持续下降，后者是长期趋势的一部分。

废铜进口下降的问题同时影响生产及消费，一方面这一“二手”铜来源减少将影响生产，另一方面这将迫使废铜买家利用精炼铜来影响消费。

尽管如此，铜精矿进口畅旺和精炼铜进口强劲的情况同时出现，仍有些古怪。

对于目前正在对中国的“真实”需求状况以及未来数月的需求前景百思不得其解的分析师而言，铜市场的这种谜局料将成为热门话题。(完)

(译文审校 张明钧/孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。