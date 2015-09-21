《RUSSELL专栏》金属及矿业公司是否到了追求成长策略的时刻？

图为印尼南苏拉威西省的一处镍矿。 REUTERS/Yusuf Ahmad

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧/王洋/刘秀红/李春喜

路透朗塞斯顿9月21日 - 如果要详列当前金属及矿业公司当下所面临的最大风险，那么规划和执行成长策略将不太可能成为最重要的议题。

但安永会计师事务所顾问团队却是如此认为的。他们近期提出一份报告，当中强调明年金属及矿产企业所面临的重大风险，以及2008年大宗商品循环周期达到高峰之后这些风险如何演进。

就大宗商品需求及价格翻涨进行预先构思并预做准备显然有其实益，尽管目前景气复苏杳然无踪，许多产业人士甚至认为看不到复苏的根苗。

安永报告指出，“目前普遍状况是顺着景气循环而行及短期波动，在低成长的环境下，整体产业的思维聚焦在整并及资本回报。”

“按兵不动不是一个选项：我们认为现在是可以准备转换至成长模式的时机。”

安永提出的理由并没有什么可辩驳之处，但也很难想像各家金属及矿业公司的董事会会把扩张业务放在待办事项的首位。

大多数公司仍面临着低价格和产品需求低迷的窘境。

以铁矿石为例，即便是成本最低的矿商，譬如力拓(RIO.AX)和必和必拓 (BHP.AX)合资的Anglo-Australian，也在很专注地削减成本并提高生产率。

两家公司公布获利下滑后，在近期的投资者展示中都谈及了如何发挥公司最大的效能，对未来的扩张则几无甚少。

某种程度而言，安永的报告是正确的，因为在资产价格受打压、大宗商品价格周期已接近底部之际买入资产的想法总是不错的。

不过很少有公司的资产负债表足以强大到能够为重大收购提供融资，哪怕是股东愿意接受增长计划。

也许那些财力雄厚、并且有政府支持背景的大型企业可能会考虑并购，或实施成本高昂的新项目，比如中国的国有企业，不过中国目前似乎更专注于向消费推动的转型。

从印度Adani (ADEL.NS) 在澳洲昆士兰州160亿美元的Carmichael煤矿项目所遭遇的困难，也可以看出开发新矿所面临的难度。

由于环保人士向法院提起的相关诉讼、获取融资的种种困难，再加上对项目经济性的持续担忧，该项目被迫一拖再拖，以至于Adani近日暂停了项目的工程工作。

虽然进行重大收购或建立新项目困难重重，但这并不意味着公司就要放弃所有扩长的机会。对当前状况更为现实的一项评估是，多数采矿及金属公司将在愿景方面更为收敛，或许寻求组建合资企业是一个实现扩张又无需太多资本投入的好办法。

**挑战可以克服**

除了扩张这第一大风险，安永还列出了其他哪些风险呢？

排在第二位的是提高生产率，然后是资金融通，在当前多数大宗商品处于多年最低价位，市场各方争相为生存而战的背景下，这两个因素更具有实质意义。

再次便是资源民族主义和社会许可经营。

资源民族主义往往更多出现在新兴国家中，这一点可从印尼确保煤矿本地控股并限制原矿出口的政策中窥见一斑。

而社会许可经营则更多是发达国家的问题，如澳洲和加拿大等，环保主义者通常能够与当地群体建立起合作伙伴关系，对矿山的开发或扩建带来挑战。

如果将安永报告中当前面临的商业风险与2008年商品价格高峰时相比，我们会发现，前五项风险中唯一的共同点是社会许可。

2008年时排名第一的风险是缺少技术工人，其次是行业整合和基础设施不足。

现在看来矿业和金属公司基本上成功解决了技术工人不足的问题，但却以飞涨的工资作为代价。随着企业削减项目和提高效率，工资有降低的趋势。

行业整合或许也不太成功。数起知名的并购并没有兑现股东价值，最典型的例子就是力拓39亿美元收购莫桑比克的煤炭资产，后来该资产价值遭减记，最终以5,000万美元出售。

基础设施是另一个看起来基本上成功解决的问题，尽管也付出了昂贵的代价，因为开发新矿、修建铁路、港口或扩建现有设施的成本不菲。

一个共同点是，2008年面临的挑战都通过投资，某些情况下甚至是过度投资得以解决。

而2015年面临的挑战更可能通过创新和战略见识予以解决，因为这个行业无法再依靠大宗商品超级周期会延续下去这个憧憬了。(完)