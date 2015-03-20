《热点透视》矿业跌入谷底惨况 足以作为石油企业教训

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison

路透芝加哥3月19日 - 石油企业应该睁大眼睛看清矿业掉落谷底的惨况，可以从中获得一些启发。澳洲Fortescue Metals Group(FMG.AX)原本打算发行25亿美元的高收益公司债，但最后取消发债，股价因而大跌。而其他在金属价格大跌后，筹资动作还慢吞吞的对手，命运更为悲惨。但石油服务商与钻探业者还有机会自救。

Fortescue为全球第四大铁矿石生产商，在公司决定取消发债后，周三股价一度大跌9%。因为这项发债案原本是为了让75亿美元净债务的一部份能够延缓几年到期。

暂时搁置发债融资计划，对Fortescue而言并无近忧。它的债务还有两年才会开始到期。但是铁矿石价格过去12个月已下挫过半，而且随着新的低成本供应持续投产，价格应该还会持续下探。令人担心的是，等到下一次Fortescue再要发债的时候，投资人将会要求更高的利率。在极端的情况下，Fortescue甚至可能无法进入债市融资。

其他高负债矿业公司为踌躇不前所付出的代价更是惨痛。在金价跌了两年半后，英俄合资的黄金矿商Petropavlovsk(POG.L)上月才进行供股增资，大幅摊薄股权。美国黄金生产商Allied Nevada GoldANVGQ.PK去年12月增资，但仍未能解决财务问题，本月稍早已声请破产。

这些都是美国页岩能源生产商以及相关服务业者应该好好记取的教训。本周美国轻质原油价格触及六年新低，接近每桶43美元。以这个价格水平，许多页岩钻探业者将无利可图，而这些公司先前大多是依赖垃圾债券为扩产融资。

部分美国汽油生产商与服务公司已经进入资本市场筹资，从去年10月油价开始崩跌以来，发行了300亿美元新债与股票；根据汤森路透数据，光是这个月，发行量就将近90亿美元。还在观望的业者，可要当心嚐到苦头。(完)

(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)