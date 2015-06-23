分析：并购活动升温 金矿业显现复苏迹象

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透温哥华6月23日 - 全球金矿业开始展现出活力，并购活动升温，业内资深人士也在创立新公司并寻找项目；大家希望借金价疲软的有利条件为重新起飞打好基础。
金价下行已将近四年，现金紧缺和债务累累的金矿企业纷纷变卖资产、并购整合或是关闭业务。根据金属顾问公司汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)的数据，今年前五个月金矿企业已完成并购交易的总额已达30亿美元，是2014年同期水平的两倍。
与此同时，随着股市接近历史新高，一些基金经理也在关注金矿领域。根据汤森路透的数据，总部位于巴黎的资产管理公司Carmignac Gestion今年第一季度买进1,165万股估值最高的金矿公司Goldcorp(G.TO)的股份，成为该公司第八大股东。Carmignac拒绝就本文接受专访。
“矿业类权益展现出良好价值，有这种看法的人越来越多，”总部位于墨尔本的Lion Selection Group的基金经理Hedley Widdup表示，该基金投资于较小的矿业公司和勘探公司。
“自年初以来，人气绝对发生了改变，”他说，尽管“还不是非常普遍。”
当然，谁也不会期望复苏一夜之间降临，该行业的痛楚仍随处可见--破产申请、裁员以及整个行业的削减成本之风。
虽然金价今年预计不会复苏，但反弹可能在明年开始，只是幅度缓慢而已。黄金矿业服务公司(GFMS)预计今年黄金均价每盎司1,170美元，低于当前的1,185美元。2016年金价预计为1,250美元。
“我们感觉终于可以收购项目了，”加拿大金矿公司Orla Mining (OLA.V)的首席执行官Marc Prefontaine表示。该公司本月开始运营。他说不知道金市什么时候会反弹，“但感觉不会再下跌了。”
Prefontaine说，全面回归金矿产业的条件已经成熟。他曾担任Grayd Resources的首席执行官，该公司在2011年以2.75亿美元出售给Agnico-Eagle Mines(AEM.TO)。
**多元投资者的兴趣大增**
助燃金价反弹预期的是所谓的多元投资者重新入市。这类资产管理业者并非专门投资金矿企业。普华永道的数据显示，由于多元投资者撤离矿业板块，在2012年至2014年底期间，全球最大40家金矿企业的市值蒸发了36%，至7,910亿美元。
“在经纪商会议上，来自多元投资者的兴趣在增加，”金矿使用权公司Franco-Nevada (FNV.TO)的首席执行官David Harquail说。“这些多元投资者通常在黄金板块没有持仓。”
路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，今年前五个月，非专注于黄金的共同基金，在全球最大11家金矿企业的持股增加了近一倍。持有金矿企业股份的共同基金数量也有所增加。
南非Investec的基金经理Hanré Rossouw说，他一直在和别人讨论，现在是不是重新投资矿业类股的合适时机。
“我并不认为大宗商品价格会在当前基础上大幅上涨，但我认为个别公司削减成本的能力将使他们的表现各不相同，”他说。在黄金股中，他亲睐南非的AngloGold Ashanti(ANGJ.J)。
全球第七大黄金生产商Kinross Gold(K.TO)发言人Andrea Mandel-Campbell表示，近几个月有少数几位大型多元投资者投入该公司股票。但她拒绝具体指名。
“市场意识到这个行业价值浮现，开始认为目前这些公司的治理改善。”金矿业最大股东之一Van Eck的投资组合经理Joseph Forster称。
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**交易**
包括Barrick Gold(ABX.TO)澳大拉西亚资产在内的一些待售资产，吸引到多方出价，可能显示这个行业展望转好。
“让我们面对事实：当前有一些公司可能在竞购黄金产业资产，是正面的现象。”加拿大Newmarket GoldNGN.V执行长Douglas Forster说。该公司上个月公布了一项1.9亿美元的合并案。Newmarket受到Lukas Lundin和Randall Oliphant这两位知名金矿业老手的支持。
但对其他人而言，需求转强、供应转弱，尤其对黄金而言、还需美元走弱等重新投入采矿行业的信号，却还不十分明显。
“我不是真的看空，但我没有看到确实看涨的触发信号。因此，我的态度还是比较审慎，目前的持仓相当低。”富达投资的投资组合经理Darren Lekkerkerker说。(完)
(编译 王颖/李春喜/汪红英/张若琪 审校 杜明霞/蔡美珍)
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