分析：并购活动升温 金矿业显现复苏迹象

路透温哥华6月23日 - 全球金矿业开始展现出活力，并购活动升温，业内资深人士也在创立新公司并寻找项目；大家希望借金价疲软的有利条件为重新起飞打好基础。

金价下行已将近四年，现金紧缺和债务累累的金矿企业纷纷变卖资产、并购整合或是关闭业务。根据金属顾问公司汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)的数据，今年前五个月金矿企业已完成并购交易的总额已达30亿美元，是2014年同期水平的两倍。

与此同时，随着股市接近历史新高，一些基金经理也在关注金矿领域。根据汤森路透的数据，总部位于巴黎的资产管理公司Carmignac Gestion今年第一季度买进1,165万股估值最高的金矿公司Goldcorp(G.TO)的股份，成为该公司第八大股东。Carmignac拒绝就本文接受专访。

“矿业类权益展现出良好价值，有这种看法的人越来越多，”总部位于墨尔本的Lion Selection Group的基金经理Hedley Widdup表示，该基金投资于较小的矿业公司和勘探公司。

“自年初以来，人气绝对发生了改变，”他说，尽管“还不是非常普遍。”

当然，谁也不会期望复苏一夜之间降临，该行业的痛楚仍随处可见--破产申请、裁员以及整个行业的削减成本之风。

虽然金价今年预计不会复苏，但反弹可能在明年开始，只是幅度缓慢而已。黄金矿业服务公司(GFMS)预计今年黄金均价每盎司1,170美元，低于当前的1,185美元。2016年金价预计为1,250美元。

“我们感觉终于可以收购项目了，”加拿大金矿公司Orla Mining (OLA.V)的首席执行官Marc Prefontaine表示。该公司本月开始运营。他说不知道金市什么时候会反弹，“但感觉不会再下跌了。”

Prefontaine说，全面回归金矿产业的条件已经成熟。他曾担任Grayd Resources的首席执行官，该公司在2011年以2.75亿美元出售给Agnico-Eagle Mines(AEM.TO)。

**多元投资者的兴趣大增**

助燃金价反弹预期的是所谓的多元投资者重新入市。这类资产管理业者并非专门投资金矿企业。普华永道的数据显示，由于多元投资者撤离矿业板块，在2012年至2014年底期间，全球最大40家金矿企业的市值蒸发了36%，至7,910亿美元。

“在经纪商会议上，来自多元投资者的兴趣在增加，”金矿使用权公司Franco-Nevada (FNV.TO)的首席执行官David Harquail说。“这些多元投资者通常在黄金板块没有持仓。”

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，今年前五个月，非专注于黄金的共同基金，在全球最大11家金矿企业的持股增加了近一倍。持有金矿企业股份的共同基金数量也有所增加。

南非Investec的基金经理Hanré Rossouw说，他一直在和别人讨论，现在是不是重新投资矿业类股的合适时机。

“我并不认为大宗商品价格会在当前基础上大幅上涨，但我认为个别公司削减成本的能力将使他们的表现各不相同，”他说。在黄金股中，他亲睐南非的AngloGold Ashanti(ANGJ.J)。

全球第七大黄金生产商Kinross Gold(K.TO)发言人Andrea Mandel-Campbell表示，近几个月有少数几位大型多元投资者投入该公司股票。但她拒绝具体指名。

“市场意识到这个行业价值浮现，开始认为目前这些公司的治理改善。”金矿业最大股东之一Van Eck的投资组合经理Joseph Forster称。

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**交易**

包括Barrick Gold(ABX.TO)澳大拉西亚资产在内的一些待售资产，吸引到多方出价，可能显示这个行业展望转好。

“让我们面对事实：当前有一些公司可能在竞购黄金产业资产，是正面的现象。”加拿大Newmarket GoldNGN.V执行长Douglas Forster说。该公司上个月公布了一项1.9亿美元的合并案。Newmarket受到Lukas Lundin和Randall Oliphant这两位知名金矿业老手的支持。

但对其他人而言，需求转强、供应转弱，尤其对黄金而言、还需美元走弱等重新投入采矿行业的信号，却还不十分明显。

“我不是真的看空，但我没有看到确实看涨的触发信号。因此，我的态度还是比较审慎，目前的持仓相当低。”富达投资的投资组合经理Darren Lekkerkerker说。(完)

(编译 王颖/李春喜/汪红英/张若琪 审校 杜明霞/蔡美珍)

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