焦点：清华紫光集团拟斥资230亿美元收购美光--消息人士

图为位于美国爱达荷州Boise的美光总部大楼。 REUTERS/Brian Losness

路透北京/旧金山7月14日 - 据知情消息人士称，由中国政府支持的清华紫光集团准备斥资230亿美元收购美国记忆体大厂美光(MU.O)。若收购事宜进展顺利，这将成为中国历来最大一宗美国企业并购案。

清华紫光准备对美光出价每股21美元，较美光周一收盘溢价19.3%。据接近清华紫光的一位知情人士告诉路透，要约可能最早周三发出，美光发言人称，尚未收到要约。

若成功收购美光，则将进一步巩固清华紫光在中国技术发展领域的领军位置。此前该集团已经与半导体行业国际性企业达成多笔交易，及缔结许多研究伙伴关系。

该公司由北京清华大学控股，得到中国中央政府的支持。中国国家主席习近平为清华大学校友。

出于互联网安全的考虑，中国已将发展本土半导体、服务器、网络设备赋予战略重要性。

不过若想收购美光这家个人电脑DRAM芯片制造商，可能需要获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准。后者负责审查涉及具有国家安全影响的交易。

美光的产品既包括动态随机存取记忆体(DRAM)，也包括NAND闪存，其中闪存广泛应用于智能手机、相机和其它移动设备的存储部件。

获得美光先进的存储芯片制造技术对于中国的存储芯片行业来说将是一个很大的提升。

去年，通过总计16亿美元收购本土芯片厂商锐迪科和展讯，清华紫光成为一家主要的半导体厂商。去年10月英特尔(INTC.O)向清华紫光投资15亿美元，双方承诺将在研发和推进中国科技领域展开合作。

华尔街日报在周二稍早最先引述知情人士说法报导称，清华紫光准备提交收购提议。(on.wsj.com/1fE2GQm)

美光在台湾拥有生产工厂和一间销售办公室，并间接持有华亚科技3474.TW 20%的股权。华亚科技是美光和南亚科技(2408.TW)的合资公司。如果美光成为一家中国企业，台湾法规将要求其重新提交投资申请供审查。

收购美光的交易还可能面临中国发改委的审查。价值超过20亿美元，或敏感行业的对外投资需获得发改委的批准。

对冲基金经理、亿万富翁David Einhorn周一在投资者信函中指出，美光在未来几年内市值将超过Netflix Inc(NFLX.O)。截至周一收盘时，Netflix市值达429亿美元。(完)

(编译 刘秀红/王洋/汪红英；审校 张明钧/李春喜)

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