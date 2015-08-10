焦点：马币兑美元跌至17年低位 外汇储备下降且股市创逾两年低位

图中为不同面额的马来西亚货币林吉特。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡8月10日 - 马来西亚马币(林吉特)周一跌至17年前亚洲金融危机以来的新低，此前外汇储备下降引发外界质疑该国是否有能力抵御政治不确定及经济成长放缓所带来的压力。

近几周投资者对马来西亚的信心恶化，因马来西亚总理纳吉布卷入一马发展(1MDB)的丑闻案。

马币兑美元跌至3.9300，为1998年9月2日以来最低，上交易日报3.9220。马来西亚政府于1998年9月3日实施本币盯住美元汇制，汇率为3.800马币兑1美元，在金融危机期间为本币划定了一条下限。后来该国在2005年取消了盯住美元的汇制。

马来西亚央行周五公布的数据显示，截至7月31日国际储备从7月15日的1,005亿美元降至967亿美元。

交易员称，自6月以来为了抵御马币下跌，马来西亚央行一直在抛售美元、买入马币。马来西亚总理纳吉布对涉贪指控正力求清白。

澳洲联邦银行(CBA)亚洲外汇分析师Andy Ji称：“马来西亚央行现进退两难。”

Andy Ji还称：“如果任由马币下跌，资金将加速外流。如果入市干预，则将消耗外汇储备。因此最终该行需要采取一些资本管制措施。”

尽管该行进行了干预，马币依然是亚洲今年表现最差的货币，兑美元累计下跌了约11%。

马币此前因全球商品价格下跌而受挫。商品价格走低已经损害该国出口收入和政府的财政收支状况。

马来西亚将在周四发布第二季国内生产总值(GDP)数据，投资者对该国前景正愈发担忧。马来西亚6月工业生产较上年同期增长4.3%，略低于市场预估。

马币走软降低了海外投资者对马来西亚资产的兴趣。吉隆坡股票指数.KLSE下跌2%，创下2013年4月以来的最低位。五年期马来西亚公债收益率跳涨到3.856%，为1月16日以来最高位。

“现在的问题变成，马币受创情况到底何时能结束？”外汇经纪商Oanda的资深交易员Stephen Innes问道，“马来西亚央行还在继续卖出美元，以减缓美元兑马币的升势，但我们对该举措的成效表示怀疑，央行到底要付出怎样的代价才能一直这样做下去，因为外汇储备的进一步下降可能反而会加速推高美元兑马币汇率。”（完）

(编译/审校 戴素萍/孙国玉/高琦/王洋/艾茂林)

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