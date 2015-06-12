焦点：新西兰降息揭示 资源出口小国经济成功的不菲代价

路透惠灵顿6月12日 - 当新西兰央行(RBNZ)本周四年来首次降息时，该国也加入了一小部分金融危机后经济相对表现较好，但却为此付出不菲代价的国家之列。这些国家都是小国，但经济比较发达。

RBNZ周四将指标利率下调25个基点至3.25%，在实施紧缩政策不到一年之后就进入宽松周期。上一波紧缩政策将利率上调至令人叹为观止的3.5%，而其他许多发达经济体的利率都接近于零。

RBNZ效仿澳洲和其他大宗商品出口国的类似宽松举措，这些国家由于铁矿石、乳制品和石油等大宗商品价格暴跌导致经济增长放缓。

在全球金融危机之后，这些发达的大宗商品出口国不需要采取美国、日本和欧元区等采取的大规模量化宽松(QE)措施。

但在基本安然无恙地度过了全球经济滑坡后，这些国家现在的增长受到强势本币的困扰。这些国家的决策者称，他们的货币并未随着大宗商品价格的下滑而走低。

“我们看到很多国家在实施量化宽松，因为他们需要搞好自己的经济，但这是在将他们的问题扩散至全球其他地方，”新西兰央行助理总裁John McDermott在央行降息后向记者表示。

他还称，由于其他国家通过量化宽松大量增加货币供应，这些国家的货币出现下跌，新西兰、澳洲、加拿大、挪威和其他大宗商品出口国因而面临本币汇率上升的问题。新西兰央行在货币政策声明中强调了这一症结，称乳制品价格下跌是促使该行决定降息的关键因素。乳制品约占新西兰全部出口的三分之一。

新西兰央行还称，新西兰贸易条件的大幅下降意味着，央行货币政策需要比之前设想的更加宽松，另外央行也再度主要新西兰元应进一步下跌。

在七大发达国家央行当中，新西兰央行及澳洲央行一直因无力影响汇市而感到沮丧，他们因汇率强势对金融市场发出的警告都被当成耳边风。

部分原因是澳元及新西元高居全球第五及第十大交易量的货币，它们在外汇每日成交量所占份额，要远胜于国内经济规模占全球GDP的比重。

澳元目前占全球外汇每日成交量的8.6%，而该国经济规模则相当于全球国内生产总值(GDP)的2.5%。新西兰元占全球外汇成交量的2%，而该国占全球GDP比重则仅为0.3%。

尽管新西兰央行不时对市场放话，但新西兰元贸易加权指数自2014年仅下跌约6%，远不及全球乳品价格高达53%的跌幅。

鉴于2014年铁矿石价格大跌47%，而澳元兑美元同期仅下滑8.5%，澳洲央行今年至今已将指标利率下调总计50个基点，至纪录低位2.0%。

“对于规模较小的发达经济体而言，汇率水平要透过其它货币政策工具扶持，”澳新银行(ANZ)策略师Sam Tuck称。

“如果汇率处于高位，阻碍了经济的发展，就必须撬动另一个经济环扣，来减轻这一阻碍。”

降息已帮助推低了澳元和新西兰元，但新西兰央行和澳洲央行均已明确表态，本币汇率还需要进一步贬值，以刺激各自的经济。

其中一种方法就是加大降息力度，超越目前为止每次25个基点的降幅。但这样一来，这两个资本输入国将更难吸引到资金了。(完)

(编译 李春喜/汪红英/龚芳/刘秀红；审校 艾茂林/蔡美珍/杜明霞/)

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