焦点：OPEC料将维持产出水准不变 满意市场休克疗法成效

2015年1月17日，美国加州一个油田上拍到的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透维也纳6月3日 - 石油输出国组织(OPEC)未来几个月料将继续以接近满载的高速度生产石油，对去年以市场休克疗法重振需求并击退竞争对手的效果感到满意。

随着油价在每桶约65美元止稳，较1月低点高出约20美元，OPEC内部并没有什么强烈意愿修改产出上限。

周二晚间一名OPEC波斯湾(海湾)成员国高层代表向路透表示，“波斯湾OPEC成员国间已经有维持产出上限不变的共识，”在这之前四个核心波斯湾OPEC成员国已于当日稍早召开非正式会议。

伊拉克石油部长迈赫迪(Adel Abdul Mahdi)表示，大家都乐观以对，普遍接受当前的现况。

在OPEC周五开会前所举行为期两天的研讨会当中，BP(BP.L)及艾克森(Exxon)(XON.N)等全球能源巨擘的高层主管均与会。OPEC守卫市场份额、不再力求让油价守在每桶100美元上方的决定，已经令这些石油企业的财富大为折损。

“没人想要改变现况，”该名消息人士表示。“这场会议料将顺利进行。”

OPEC秘书长巴德里周三表示，会议可能相当简短。“一切都相当清楚明了。”

这与OPEC在2014年11月举行的上次会议相比，基调发生变化。2014年11月会议时，委内瑞拉和其他产油国试图说服沙特和海湾国家减产，但没有成功。

沙特反而还表示，如果没有俄罗斯等非OPEC产油国的合作，将不再考虑减产。

这次，呼吁各方合作的声音十分微弱。

海湾国家消息人士称，油市前景正面，尤其是今年下半年。卡塔尔石油部长Mohammed al-Sada说下半年油市将“更加均衡”。

“你可以看得出来我不紧张，我很高兴，”沙特石油部长欧那密说。

**伊朗回归**

会中或许仍可能有一些紧张时刻。伊朗正在为逐步回归油市扫清障碍，数年的制裁使伊朗原油出口自2012年以来减少一半，降至仅略高于100万桶/日。

但即使伊朗和主要国家赶在6月30日截止日期之前达成协议，逐步取消针对伊朗核计划的制裁措施，多数分析师预计即使没有一年或更久，也需要好几个月时间，伊朗的生产才能恢复，这使得OPEC几乎没有必要现在就处理这个问题。

“由于伊朗核协议的高度不确定性，我们认为OPEC对于石油增产可能采取观望的态度，”巴克莱分析师写道。

包括摩根士丹利在内，一些分析师已经提出OPEC意外增加产量上限的可能性，目前的上限为每日3,000万桶。但OPEC的一些成员国否认了这个选项。

浏览OPEC石油供需图表，请点选：link.reuters.com/tyv52w

浏览沙特石油产量图表，请点选：link.reuters.com/ted54w(完)

(编译 张明钧/龚芳/杜明霞/李春喜 审校 蔡美珍/高琦)

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