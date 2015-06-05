焦点：全球原油供应过剩挥之不去 OPEC仍势将维持产量不变

图为维也纳欧佩克总部大楼上的组织标识。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透维也纳6月5日 - 石油输出国组织(OPEC)周五势将坚持其政策，即还将在六个月的时间内不约束原油产量，不理会伊朗等OPEC成员国寻求提高出口的情况下，油价将再度重挫的警示信号。

OPEC将通过维持现有产量上限，重新摆明对去年年底采用的市场休克疗法的支持立场，当时原油出口大国沙特(沙乌地)阿拉伯表示不再采取减产举措来支撑油价。

油价在今年1月触及六年低点45美元后，已经反弹逾三分之一，因此OPEC在维也纳举行的会议料没有理由改变上述策略。该策略已经激活原本停滞不前的原油消费增长，并压制了美国页岩油荣景。

沙特的Al Hayat报周五称，沙特石油部长欧那密对石油市场100%放心。

欧那密告诉该报，市场中石油需求已有所上升，全球经济成长略有改善，而且来自非OPEC成员国的供应规模下降。

“至少从短期来看，这一新政策是奏效的，”Oxford Economics的分析师写道。

OPEC也不急于去应对未来数月势必会出现的棘手问题，届时伊朗和利比亚等成员国在经历了数年产量下降后将重新向市场供应石油。

伊朗石油部长尚甘尼将向OPEC施压，确保在西方解除对伊朗的制裁后，其他成员国能腾出空间，让伊朗可以向市场每日提供至多100万桶原油，但他暂时可能不会就此挑起争端。

“我认为此次OPEC会议不会讨论这一问题，”一位OPEC代表向路透表示。

“当伊朗石油入市时，这个问题会自行解决，”这位代表说。据很多质疑西方能多快解除伊朗制裁并允许伊朗出售更多原油的分析师称，这种情况要到2016年才会出现。

仍饱受国内战争折磨的利比亚希望，若主要港口恢复运行，到9月该国石油产量将增加一倍至每日100万桶左右，但该国之前的努力未能带来石油出口的持续复苏。

OPEC似乎没有什么兴趣，根据市场的新状况调整日产3,000万桶的官方产量上限。路透调查显示，过去一年的绝大多数时间，产量均已超过这个上限，5月更是达到日产3,120万桶，为三年来最高。

“如果他们上调产量上限，那么价格就会下跌，我们不希望出现这种状况，”一名海湾OPEC的代表称。

总之，油价还在下跌，因为交易商预期OPEC会议将维持产量不变，而且市场状况走软。美国原油期货本周料3月以来首次周线下跌。

美国的页岩油产业较许多人预期的更加强韧，生产成本下降使页岩油产业革命得以持续，甚至可能引发另一波油价下跌。

“供需相比显示，油市供应过剩，OPEC处于全速生产的模式，”The Rapidan Group的Bob McNally表示。他说布兰特原油的国际价格可能跌回每桶50美元。(完)

(编译 杜明霞/汪红英/李春喜；审校 王颖/王洋)

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