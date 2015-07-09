特写：被唤醒的中国草根族创业梦期待实实在在的政策支持

路透北京7月9日（作者 沈燕） - 中国总理李克强鼓励大众创业，万众创新的表态，激发了地处西北边陲乌鲁木齐市小董的创业热情。

联想到自己年初用贷款购买的一部20多万元的车，原计划用于跑边疆宾馆的边贸生意，但因今年生意惨澹连还车贷都成问题，萌生了不如联合一些有车的朋友合作成立一个汽车租赁公司，瞄准新疆地区的旅游和专车业务。

可是当他把申请公司的材料递交到相关部门时，却被告之汽车租赁行业的营业执照被暂停。至于被暂停原因以及何时恢复受理，没有人知道。

同样的遭遇也在老李身上重现，他看到小区老年人很多，就萌发了在所居住的小区开一家棋牌室的想法，但在递交材料办理相关手续时也被告之该行业的营业执照已暂停，同时没有理由也没有何时能恢复的时间表。

今年6月中国国务院发布关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见，从九大领域、30个方面明确了96条政策措施。提出增加公共产品和服务供给，为创业者提供更多机会。逐步清理并废除妨碍创业发展的制度和规定，打破地方保护主义等。

“总理都说鼓励大众创业，我们又不要国家发一分钱的工资，只是凭自己的能力去挣口饭，为啥就这么难呢？”小董愤懑地说，“美国的优步”（Uber）都能进入中国，为啥不允许中国人自己去尝试呢？”

眼下中国很多城市出现了出租车与私家车利用新兴打车软件参与专车租赁业务的争论，尤其对后者是否合法引发社会普遍争议。

中国交通运输部今年初曾表态正式认可专车的合法性；但同时禁止私家车接入专车平台提供服务，专车的车源必须是“租赁车辆”，驾驶员必须来自“第三方劳务派遣公司”。

据易观国际最新发布的《中国打车App市场监测报告》，截至去年底，中国打车App累计账户规模达1.72亿元人民币，其中快的打车和滴滴打车合计99.8%。

**唤醒创业创新梦更需落地的政策和宽松环境**

如果说私家车想进入专车租赁领域只是中国草根阶层试图打破行业垄断的一个创业尝试，那么对于更多希望通过自主创业创新并改变命运的草根族而言，更需要落地的政策支持和宽松的社会环境。

“中国在集中力量办大事，利用政府的力量的大型领域搞创新可以，如卫星导弹上天，但在动员民间力量，推动社会产业转型的创新不够，体制和制度都不适应。”中国国家发改委宏观研究院副院长马晓河坦称，中国还没有形成推进创产业结构的创新体系。

他指出，创新从来都是少数人的，而稳定是大多数人的。从社会群体看，中低收入人群是稳定器，中高收入人群是创新器。但中国目前全民创新的体制，激励机制和政策上都不具备，限制太多。

这一观点也与民生证券首席经济学家邱晓华不谋而合。“中国是一个能够产生英雄保尔的国度，但却很能产生诸如比尔盖茨和乔布斯之类的创新人才。”

他认为，创新需要自由，宽容的文化和社会氛围，需要知识产权保护的法治，需要便捷公正的投融资渠道，需要共担创新风险的机制，而这些恰恰是制约中国企业和民众创新创业的原因。

“随着中国改革红利的释放，政府简政放权的落实，以及创新环境的改善以及企业上市融资制度的调整，有可能给中国经济带来根本性的变化。”邱晓华说。（完）

(审校 杨淑祯)

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