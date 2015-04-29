焦点：中国地产开发商转型蔚然成风 欲借“互联网+”轻装上路

图为人们在北京当代Moma商业和住宅区休息。 REUTERS/Jason Lee

路透香港4月29日（记者 梁慧仪） - 中国大力提倡的“互联网+”战略，似乎正给负重前行的房地产开发商们带来东风。鉴于市场对金融理财产品需求殷切，加上互联网已渗透生活方方面面，开发商倘能善加运用便可轻装上路，从而摆脱重资产的发展旧模式。

综合近期表明要转型的开发商，他们主要希望利用现时投资者手头流金充裕、而投资产品相对较为缺乏的机会，将其房地产资产证券化，或成立基金为项目引入新资金；同时借助互联网，为其提供多一个拓展业务平台。

“过去的房地产是基本服务实体经济，以实体经济提供间接融资，...而接下来的房地产和互联网金融的接合是一个新的金融时代，资本创新，由资本创造实体。”绿地集团旗下绿地（香港）(0337.HK)执行董事兼首席财务官游德锋表示。

绿地集团本月中与阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服共同发布国内首款互联网房地产金融产品，在挂牌半小时即告售罄。绿地旗下互联网房地产金融平台--“绿地地产宝”亦已启动，该平台致力于服务个人投资者理财投资与为中小房企提供资金解决方案，第一步目标是交易量达到100亿元人民币，未来成熟期规模突破500亿元。

自中国2013年中实施的紧缩货币政策引发房地产市场回调后，市场融资困难，销售萎缩，开发毛利率下跌，一些实力较逊的开发商资金链甚至出现问题；大型开发商也在思考如何通过金融创新、利用互联网平台等工具，由重资产过渡至轻资产，谋求更长远的发展。

其中商业地产巨无霸--万达集团，明确未来五年要将商业地产“去房地产化”；至于另一家大型住宅开发商--绿地集团，亦拟将房地产业务与互联网接合，利用资本创新，让金融驱动产业升级。

“以前内地土地便宜，他们（开发商）阖上眼都会做。但现在投地回来，做不好真的会亏本，加上银行政策不时改变，有时不易取得融资，现时房地产开发的风险高过以前，所以难怪有些开发商要转型。”第一太平戴维斯中国区董事长刘德扬表示。

中国总理李克强在今年的两会上提出要制定“互联网+”的战略，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展等。

**互联网东风**

另一龙头房企--万科(000002.SZ)(2202.HK)对互联网金融亦跃跃欲试，但总裁郁亮强调，这不等于万科会做金融发展，亦不会参与互联网本身这个行业。

“我们认为‘互联网+’重点不是互联网，重点是‘+’的后面。”郁亮指出，“传统业务经过互联网改造一定是未来出路，因为房地产是需要大量资源的行业，所以必须要金融。”

万科今年目标是在工商银行(1398.HK)(601398.SS)的互联网平台上，实现房屋销售100亿元，相当于其去年房屋销售额2,151亿元不足5%。

而近日公布定向增发方案的格力地产(600185.SS)亦有些“不务正业”，其募资60亿元将全部用于海洋经济产业、口岸经济产业和现代服务业等三大“非房”板块，涉及海岛开发、渔港、生态农业、休闲旅游、金融、互联网等业务。

国际物业顾问莱坊大中华研究及谘询部主管纪言迅表示，内地开发商为应对经济放慢，而去找一些“另类”投资渠道很正常，但这需要较长时间建立团队才见成效。

“（开发商）将资产证券化，或成立基金去投资物业，这并不出奇，但我认为他们未到成熟运用这些工具自如的程度。只是无论如何都要先开始去做。”他说。

房地产开发是典型重资产的行业，开发商要真金白银拿钱投地，这部分资金不能向银行贷款，只能靠本身现金流或在资本市场筹集，例如发债等。等房子建成销售，资金回笼再拿去买新的土地。

但近年住宅楼市转淡，销售速度明显放慢，令这个“循环系统”运作畅顺程度大不如前。内地开发商都知道长远发展还需要投资物业长线持有，以提供稳定租金回报或现金流，但这方面的资金承担却是“重中之重”。

戴德梁行大中华区高级董事蒋尚礼指出，投资物业开始收益增长较慢，但8-10年后资产本身会升值，商场营运得好租金收益会很高，关键是能给开发商提供强劲现金流。

除前期投资较大及回收期较长外，内地征税较高也是令开发商对持有投资物业却步的主要原因。

蒋尚礼表示，内地的租赁税达17.5%，加上25%的企业所得税，以及计算物业折旧，都令持有投资物业的成本相当高。虽然开发物业亦须缴纳增值税，但他表示，开发商可以推迟结算，然后利用原应缴税的现金流开发第二个项目；而投资物业业主必须要开付租金发票予租户对冲税款，在资金弹性上就不如住宅开发。

**轻资产战略**

不过第一太平戴维斯的刘德扬认为，内地开发商有潜力循“资产经理人”的方向，以轻资产方式营运投资物业。

他指出，前几年内地开发商投资了不少城市综合体，包含了购物商场、酒店、写字楼等商用物业，这些资产难以拆售，但可以将项目打包为信托产品，出售予投资者，相信这种方式在中国具有发展潜力。

“中国民间储蓄很多，存在银行倒不如购买信托。”他认为，中国的投资渠道不多，金融市场又尚未完全开放，相信开发商透过这些途径转型轻资产，成功的机会较高。

万达集团董事长王健林本月中在深交所发表演讲时表示，2016年万达计划开业50个“万达广场”，其中超过20个是轻资产。2017年以后，公司新开业的“万达广场”，八成以上是轻资产。

该公司并计划将现有的9,000多万平方米的土地储备，其中7,00万平方米列作销售物业，要在五年内消化掉；五年以后，万达广场可能没有重资产项目。

“这意味着五年内万达商业地产将去房地产化，转型为一家商业投资服务企业，类似于酒店管理公司，完全轻资产化。”他说。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。