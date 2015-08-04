《RUSSELL专栏》生产商试图提振天然橡胶价格的努力仅仅数月即告失败

图为马来西亚一处橡胶园里的工人正在采集胶乳。 REUTERS/Samsul Said

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲郎塞斯顿8月4日 - 天然橡胶生产商试图通过削减供应来提振胶价，在他们行动之初或许还带有一些雄心和期许，但仅仅坚持了不到四个月，上述努力就以失败告终。

亚洲橡胶指标价格目前已经跌至4月末水准下方。在4月底时，至少10个主要橡胶生产商都曾表示，他们力图抬高胶价，要限制对新加坡SICOM交易所的橡胶供应。

生产商提振胶价的行动策略大体上遵守准则，每个参与者都必须使自家利益让步于整个集团的利益。

这导致具体操作非常难以付诸实施，正如石油输出国组织(OPEC)等其他行业组织所经历的一样。OPEC在试图引导油价朝着所期望的方向运动时，遭遇的失败恐怕和成功不相上下。

最近几周，橡胶生产商的联合举动在一定程度上被商品市场的整体颓势、以及商品进口大国中国的需求疲弱所侵蚀。

不过，尽管生产商试图让现货胶价与新加坡橡胶期货的价格脱钩，但指标SICOM橡胶期货似乎未受影响。

主力合约STFc1周一结算价报每公斤137.4美分，是年内最低收盘价，前次低点是在4月20日触及的每公斤138美分，就在那之后不久，橡胶生产商出台了提振胶价的计划。

较4月低点，SICOM橡胶期货价格跳涨了20%，在5月29日创下每公斤165.6美分的年内高点，而到了本周一收盘，所有涨幅都已被悉数抹去。

东京工业品交易所(TOCOM)的指标期胶JRUc6也遭遇了同样的情况，自4月低点开始跳涨，在6月1日创下每公斤243.8日圆，增幅达到25%。

东京期胶周一收报197.4日圆，也全数回吐之前的涨幅，且略低于4月9日低点197.8日圆。

上海期胶SNRcv1在4月10日到5月6日之间上涨了20%，但那之后跌去了23%，周一收报每吨12,570元人民币。

天然橡胶指标的跌势大体符合其他商品的走势。布兰特原油价格LCOc1较2015年高点低了约27%，现货铁矿石价格较6月初的高位下滑了约15%。

这表明天然橡胶价格在橡胶生产商宣布联合行动后的数周里之所以上涨，并不是源于基本面因素，而是基于市场预期生产商至少会履行部分削减供应的承诺。

**橡胶供应充沛**

虽然亚洲地区的生产、出口和进口数据并不一致，但从这些零星数据来看总体而言橡胶供应依然十分充足。

截至7月31日当周，上海期交所库存增至182,714吨，较截至4月24日当周的134,309吨增长36%。

6月中国进口天然橡胶155,084吨，较上年同期下降8.5%。尽管中国减缓了进口天然橡胶的步伐，但以上库存一直在不断上升。

2015年前六个月，中国天然橡胶进口量下降20.5%，至112.8万吨。

而合成橡胶进口量同期增长7.4%，至812,747吨。由于提炼合成橡胶的原油价格下降，合成橡胶的竞争力增强。

海关数据显示，同期越南橡胶出口量同比增长21%，这个世界第四大橡胶出口国在此期间出口橡胶421,000吨。

根据商务部数据，泰国6月份橡胶出口规模增长4.4%。这意味着这一最大橡胶出口国的出口增长依然强劲，因当月橡胶成本下降。

总体而言，当前亚洲天然橡胶市场行情就是，供应似乎超过了适度水平，需求增长充其量是不温不火，而库存增长强劲，合成橡胶越来越具有竞争力。

生产商最多只能影响以上其中一个因素，例如供应，而迹象表明他们要实现这样的目标也不容易。(完)

(编译 高琦/孙国玉；审校 孙茉莉)

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