《焦点》便宜才是王道：俄罗斯与乌克兰加入中国钢铁出口洪流

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡/伦敦2月27日（记者 Manolo Serapio Jr/Maytaal Angel） - 俄罗斯和乌克兰借助本币贬值，加入中国出口国内过剩钢铁产能的大军，令亚洲和欧洲的钢厂面临更大压力。

全球钢价已经跌至2009年以来最低水平，将继续受低价产品供应充裕和需求疲软打压，其他国家钢厂的未来受到威胁，实施贸易保护措施的风险加大。

“我们感到绝望，完全绝望。我不确定我们能否存活下去，”印度中型钢厂Kalyani Steels 董事总经理R.K. Goyal说道。“一些客户要求大幅降价。”

咨询公司CRU的数据显示，2014年俄罗斯和乌克兰钢铁出口量达4,640万吨，约占中国创纪录出口量9,378万吨的一半。

“乌克兰和俄罗斯是否正在成为出口市场中新的中国这个问题是合理的，不过不是在数量上，而是在对价格的影响方面，”CRU独联体国家钢铁分析师Dmitry Popov指出。

中国钢铁工业协会称，尽管近期取消了一些出口退税，中国钢铁出口量今年料维持在8,000-9,000万吨，因为国内产能过剩，需求下降。

菲律宾钢铁协会负责人Roberto Cola指出，即使没有出口退税，中国钢铁价格仍可能比其他国家每吨低5美元，但俄罗斯生产商目前可以追平甚至超越中国生产商。

“中国的竞争对手将是俄罗斯。和中国一样，俄罗斯也在对抗产能过剩的问题，”Cola说道。

在亚洲，中国与俄罗斯相比存在距离和自由贸易协议等优势。菲律宾一度从俄罗斯进口钢铁，去年是中国第三大钢铁出口目的地。

但俄罗斯出口商在欧洲拥有类似的优势，尤其是近期卢布大幅贬值的情况下。

“由于卢布疲软，俄罗斯钢铁产品目前在欧盟市场可能最有吸引力，”MEPS分析师Jeremy Platt表示。

过去一年，俄罗斯卢布兑美元贬值近50%，乌克兰格里夫尼亚兑美元贬值超过60%。CRU的Popov指出，这让俄罗斯和乌克兰两国的钢厂处在全球成本线的最低水平。

乌克兰钢厂面临战争对产量的影响，相比之下俄罗斯钢厂更能加大出货量，但乌克兰钢厂仍能降价。

Popov称，原独联体国家热轧钢卷出口价格1月一度跌至每吨435美元，比中国价格低10美元。俄罗斯和乌克兰出口的钢铁产品主要是热轧钢卷。

钢铁过剩引发贸易保护呼吁。

印尼从今年开始对建筑用钢铁产品征收26%的进口关税，主要针对中国产品。

JSW Steel 和Jindal Steel and Power 等印度钢厂对政府进行游说后，印度考虑提高进口关税。

土耳其1月对来自一些国家的热轧钢卷进口进行调查，欧洲钢铁工业协会呼吁欧盟加大对成员国的保护力度。

“我们确实看到贸易保护主义的风险在上升，”Severstal企业战略负责人Andrey Laptev说道。该公司上个月出口量增加了5%，并计划进一步提升出货量。

今年全球钢铁消费量预计只会增加2%，小钢厂可能面临倒闭的风险。

“钢厂所面临的竞争加剧，如果目前的供需局面不发生大的改变，倒闭的风险只会上升，”MEPS的Platt指出。（完）