“苹果”虽好也不能过量：基金经理偏爱苹果股票 酿投资隐患

路透纽约3月16日 - 基金经理人John Burnham负责管理资产规模1.36亿美元的Burnham基金BURHX.O，该基金逾15%的资产都投在苹果(AAPL.O)上，比例之高超过任何其他多元化投资基金。

“我认为苹果各方面都作得很好，而且按获利和营收衡量，苹果的股价仍算便宜，”他说。

然而，对苹果的这种偏爱，对于Burnham及一些其他所谓的多元化投资基金的经理们却成为问题，他们希望买入更多苹果股份，所持仓位超过自己设定的降低风险规定--通常是对任何单一公司的投资不能超过总投资资产5%。

除了Burnham，还有174位基金经理人也持有大量苹果仓位，他们都面临两难：一方面希望避免当苹果股价下跌时，自己的投资组合受到拖累，另一方面又希望从苹果股价的上涨受益。今年迄今苹果股价已经上涨12%。

“在苹果的布仓可能对基金的整体表现产生很大影响，尤其是对于大型混合型基金，对于这些基金，每一个基点都很重要，”投资研究机构晨星(Morningstar)的股票基金研究主管Laura Lutton表示。

她说，以2014年为例，苹果仓位配置比重低于大盘指数的基金，表现最有可能不及同业。

**风险**

共同基金研究公司S&P Capital IQ主管Todd Rosenbluth说，随着投资者把资金投向被动式操盘的指数型基金，基金公司把仓位集中押注某家个股，是让选股策略更加突出的一种方法。然而，像Burnham这种多元化基金在一支个股重押10%以上的情况，实属少见。

“投资人可能没有发觉到，他们的基金经理人正在冒较高的风险。”他说。

Rosenbluth说，当某支个股在投资组合的比重达到7%时，大多数的基金经理人通常倾向于获利了结，不过很少有基金公司会设下硬性规定。他说就他记忆所及，如果因为股价上涨而导致持仓超出一般标准，并没有任何基金集团规定必须出脱部位。

Morrison & Foerster律师Jay Baris说，根据法律，多元化共同基金允许增持单一公司股份，只要比重不超过整体投资组合的24.9%，如果因股价上涨而超过此水平，基金并不需要出脱股票。

**大押注**

Burham说，他并非一开始就计划让苹果持股比例这么高。他在2005年开始买苹果股票，经过股票分割因素调整后，当年股价每股不到7美元。这些股票现在涨了超过2,000%。

“苹果是全球最伟大的公司，我根本看不到任何理由要卖，”Burnham说，他认为苹果股价可能会涨破每股200美元。苹果上周五收盘价为123.59美元。

在苹果的高持股比重，也帮助提振Burnham的基金表现，或许进而吸引更多投资者资金流入。根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，Burnham的基金今年迄今上涨4.8%，涨幅较标普500指数高出约4个百分点。该基金还持有大量 Chipotle Mexican Grill(CMG.N)和Williams Companies(WMB.N)。

过去五年，该基金每年平均回报为14.3%，该表现略好于一般大型股基金。该基金的管理费率为1.36%，略高于均值。

其他大量持仓苹果股票，却不卖出的基金经理表示，他们并非一开始就打算让苹果持股比例偏高。

Upright Growth基金经理David Chiueh持有的苹果股票占总投资的13.4%，在理柏跟踪的多元化基金中为第二高比例。Chiueh表示，这主要是因为他2008年购买的苹果股票上涨了。对苹果投资配比第三高的BlackRock Science and Technology Opportunities Portfolio发言人称，根据该基金选择的指标--MSCI明晟全球信息技术指数，该基金(对苹果)配比不足。

其他大量持股苹果的基金已经开始减持。Mark Mulholland麾下Matthew 25基金属于非多样化基金，目前其投资组合资产中15.3%投资于苹果。

他预计该比重将降至10%，部分原因是，以价值角度来看，苹果的股票看起来不是那么有吸引力。(完)

(编译 李春喜/李婷仪/杜明霞；审校 蔡美珍)

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