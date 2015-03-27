分析：生物科技股领跌纳指 做空兴趣上升或进一步推低该类股

对很多生物科技股的做空兴趣已有所上升，尽管Nasdaq生物科技指数.NBI本周下跌，但此前的涨势令去年累计涨幅高达42%，被认为易于遭遇抛售。

据汤森路透旗下的Starmine称，对大约1,650家美国中型股的研究表明，生物科技股的平均做空比例在11.6%左右，而1,650家美国中型股的做空比例为6.4%。这表明押注生物科技股会下滑的要高于其他美国中型股。

北美被最为看空的生物科技股图表一览：link.reuters.com/hym44w

不过，其他一些基金经理加大了对生物科技股的押注。理柏的数据显示，该类股目前在基金经理投资组合中平均占到了4.1%的比重，较三年前的占比上升了近一倍。

“我们感觉投资者的信心有点儿过头了，”Turner MedicalSciences多空基金TMSCX.O的投资组合经理之一John Fraunces说。该基金是晨星过去三年追踪的多空基金当中名列前1%的基金。

“问题是投资者抱持姑且信之的想法，使得一家公司很快拥有数十亿市值，但其实还需要更多的研究，才能判断某种药物是否真有治疗效果。”Fraunces说。他正等待更多“放空”股票的机会。

吸引做空押注的对象中，有一些是最近几支刚挂牌的股市新军。过去12个月中有88家生物科技股首度公开上市(IPO)。根据Renaissance Capital数据，它们的平均涨幅为59.6%--傲视其他板块。生技公司营运初期很少赚到钱，通常呈现亏损的状态。

许多最近IPO的股票在市场流通的股数很少，有些股份还仍受限于闭锁期条款，但其在市场交易的股票正频繁的被人借券做空。

致力于癌症治疗的Kite Pharma(KITE.O)就是其中的一家，该公司的股票自去年6月19日上市以来已经上涨322%。据Markit追踪空头借入计划的相关数据，大约270万股--也就是空头所能借到该公司股票的70%已经被借出来做空了。

Aston Small Growth Fund投资组合经理Andrew Morey称，去年上市的公司的股票大部分看起来涨过了头。

大约一年半以前，一家他不愿透露名称的基因治疗公司的股票上市后，他马上买进，但在股票翻倍后就立即卖出。

“当时我们认为这些升势看起来不正常，”他说。

一些刚开始上涨的股票现在已经下跌，现在做空者仍很多。在2014年3月上市的Castlight Health(CSLT.N)的股票，上市第一天大涨，到目前已经下跌近80%。

当前仍有很多人做空。据Markit数据，可用来做空的股票超过88%都已经被借出来做空。(完)

(编译 汪红英/李婷仪/秦德兴; 审校 孙茉莉/龚芳/李春喜)

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