焦点：中国“一带一路”战略亮点纷呈 资本市场尚需深入挖掘

路透北京3月31日（作者 张晓翀/林琦） - 中国未来10年重点推进的“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略框架近日正式公布。随着路线图的明晰，中国股市对“一带一路”的关注进入一个新阶段。

分析人士表示，此前市场对“一带一路”计划有过一轮热炒，不过作为国家顶层设计和战略规划，此次公布的部分内容超出市场预期，股市近日反应强烈。随着具体项目陆续展开及后续政策跟上，“一带一路”还将被挖掘出更多亮点。可以肯定的是，“一带一路”将是A股市场未来源源不断的题材金矿。

“大家都想在这个上面发掘出一些新的亮点。”信达证券建筑建材行业分析师关键鑫表示。

在中国周末宣布“一带一路”框架方案后，周一沪深两市基建港口建材等相关概念大幅上涨，沪综指.SSEC当日亦放量收升2.6%，创逾七年收盘新高。周二尽管大盘冲高回落，“一带一路”概念股仍相当坚挺，青松建化(600425.SS)、新疆城建(600545.SS)等继续涨停。

国家发展改革委、外交部、商务部上周六联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。该文件中提到，发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用，打造丝绸之路经济带核心区；支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。

国家信息中心研究员闫敏指出，目前中国经济下行压力较大，必须寻求新的出路支撑其作为对外贸易大国和投资大国的根基，“一带一路”战略正好符合国家经济发展到此时此刻的需求。

分析人士认为，相信“一带一路”政策落地推进的速度会很快。部分论证成熟的项目已经开始动工，包括亚投行在内的很多机制也将会陆续出台保证“一带一路”切实实施。

目前国内各地“一带一路”拟建、在建基础设施规模已经达到1.04万亿元人民币，跨国投资规模约524亿美元。考虑到一般基础设施的建设周期一般为2-4年，今年国内“一带一路”投资金额或在3,000-4,000亿元左右。

**发掘热点**

不少分析师表示，“一带一路”战略将是个载体，在这个载体上可以被赋予很多内容，市场将不断挖掘出新的题材进行炒作。

业内人士较统一的意见是，“一带一路”建设需要很多的固定投资和沉淀成本, 其效益难以快速体现，通过对外投资完全对冲国内经济下滑可能性不大，该战略对市场的影响更多体现在行业和区域上。

在“一带一路”框架公布后，国内券商研究所普遍是全员发动，策略分析师或行业分析师都能从这个框架协议上找到亮点，找到受益板块。目前市场较统一的意见是，基建、建材、机械、电信设备等板块近期就将获益，旅游、文化、新能源等产业未来亦将会分一杯羹。而从区域上来看，“一带一路”对新疆、福建两个核心区域利好作用明显。

中信证券最新报告指出，“一带一路”规划整体内容符合预期，但部分内容超市场预期，建议投资者关注基建产业链的投资机会。报告认为，各行业中，通信、清洁能源未被充分预期，可以重点关注。区域投资方面，新疆和福建料将会是政策、投资重点倾斜地区，而内蒙古和黑龙江则未被充分预期，建议提高关注度。

“一带一路项目中，最早落地是电站设备。”瑞银证券机械行业分析师李博在报告中指出，沿线国家电力供不应求，电力需求旺盛，而且中国电力建设和电站设备相关企业已在国际大展拳脚，有大量在手订单。

华泰证券旅游业分析师刘洋在其最新点评中指出，在宏观层面，“一带一路”的主要内容是“五通”，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。这对于交通、商旅、旅游软环境、签证政策、货币兑换等都将起到积极的促进，并将带动中国出境游产业及国内相关地区景区资产的重估。

东方证券宏观策略团队则认为，从投资机会看，除了基础设施行业，能源管道产业链、文化产业、海洋经济、农业和商贸旅游和金融行业也将受益。

**投资热点亦潜存风险**

不过，在市场群情激奋的同时，投资者亦需要一些冷静考量，例如不少沿线国家投资环境尚不如人意，资金筹措尚需政策银行扶持等。

有分析人士指出，“一带一路”战略涉及到中国乃至周边国家相互之间经济利益合作的方方面面，但可能在未来“一路一带”的发展过程中也会遇到一定的困难。

“比如说，我们和某些国家的经济利益或者是政治目标，或者是整个对于区域的定位可能会有所分歧。”闫敏表示，在此情况下，未来“一路一带”的落实上可能会有一定的阻碍。

同时由于缺乏相关经验，中资企业在“一带一路”海外投资和建设前，也需要相对缜密的前期考察，盲目投资风险较大。

“中国‘一带一路’计划大多投资在新兴市场，但是新兴市场一个很大问题，就是没钱。”瑞银北亚太区首席投资总监浦永灏说。

独立研究机构好买财富研究员魏璐指出，未来将需根据具体项目建设的逐步启动来辨别收益个股及其程度，需要进一步关注“一带一路”更具体的规划和项目的落地，相关配套机制的设立，以及相关多边金融机制和机构，如亚投行、丝路基金、国家开发银行等金融机构对“一带一路”的支持落实等等。

国开行董事长胡怀邦近日在博鳌亚洲论坛上透露，目前国开行已建立数据库，涉及64个国家，大约900个项目，涉及投资8,900亿美元，希望和亚投行、金砖开发银行以及世界银行、亚洲开发银行进行合作，支持“一带一路”建设。（完）

(审校 张喜良)

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