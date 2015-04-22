焦点：强势美元压力发威 美国小型股不再一律“小而美”

路透纽约4月22日 - 当美元升势从今年年初开始加速时，美国小型股股价也水涨船高，因为一些投资人认为小型股不会像大型跨国企业那样受到强势美元打击。

过去几个月数以10亿美元计的资金涌入小型股及小型股共同基金，但现在，这套“小即是美”策略的缺陷变得愈来愈明显。

首先，这波涨势已经使小型股罗素2000指数的许多成分股变得很贵。其次，并非所有小型企业都像投资人预期般，对强势美元的负面影响具有超强的免疫力。

“说小型股是以国内市场为主，它们会因为汇率的关系比大型股表现更好，这种看法过于简单化了，”美银美林小型股分析师Steven DeSanctis指出。“情况并非永远如此。”

一些小型企业的海外营收不逊于更大型对手，而且一些大型企业设有对冲方案，并将业务分散到各个市场，以缓和汇率冲击，相比之下，小型企业可能面临更大风险。

另外一些小型企业则是扮演大企业的供应商，但这些大企业饱受强势美元之苦，或是必须要和变得比较便宜的进口商品竞争。

还有一些公司可能面临其他阻力，比如能源企业因原油价格下滑而受创。

实际上，根据DeSanctis的一篇分析，在1995-2002年美元上次走强期间，小型股表现比大型股落后4.8%，因为亚洲金融危机使投资者十分不安，进而选择流动性更强、波动较小的资产。

DeSanctis说，如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息引发新一轮避险潮，小型股可能会再次遭殃，特别是在估值已经偏高的情况下。

根据汤森路透数据，罗素2000指数的成分股目前市盈率在24.4倍，标准普尔500指数.SPX大型股的市盈率为17.1。

**赢家中的输家**

2015年迄今为止，美元已累计上涨8.3%，罗素2000指数上涨5%，比标普500指数涨幅1.8%的两倍还多。

罗素2000指数与美元走势图表：link.reuters.com/ten54w

根据汤森路透数据，今年3月散户投资者向小型股共同基金和上市交易基金投入17亿美元，而从大型股基金撤回了119亿美元。

例如，那些投资小型能源类股.SPSMCE的自7月初以来可能亏损了超过44%，当时原油价格开始掉头向下，美元的涨势更是加剧了这波跌势。

那些仰赖海外市场的企业亦突显了需更加谨慎。

直升飞机生产商EricksonEAC.O公司股价今年迄今已累计跌去45%，该公司2014年营收中超过60%来自北美以外的市场，且大量的业务要看石油业眼色。

Weight Watchers (WTW.N)曾表示预期受美元升值影响，2015年每股盈余0.40-0.70美元的目标可能会因此减少0.15美元。该公司逾40%的业务来自海外。2015年迄今其股价累计下滑近70%，并且承认可随身携带卡路里计数器的应用令其面临更大挑战。

Weight Watchers发言人拒绝置评，亦未能获得Erickson代表的评论。

的确，部份小型企业对美元效应免疫，表现得还不错。

以Drew IndustriesDW.N为例，该公司为休旅车及成品屋零部件制造商，第四季销售同比激增近29%。公司股价自年初以来大涨逾20%，但其预估市盈率18.3，仍远低于小型股指数。

“我们试图着眼于更侧重内需的企业，”Perritt资本管理公司投资长Michael Corbett表示。他看中几家金融服务公司，比如：HennessyAdvisors(HNNA.O)、Silvercrest资产管理公司(SAMG.O)及Liberty Tax (TAX.O)。

但即使是选中这类企业的投资者，也必须知道他们太晚进场了。

举例来说，Texas Roadhouse (TXRH.O)为侧重美国的连锁餐馆，但该公司预估市盈率正逼近略低于25的八年峰值。

“我不会说它不应或不能走高，”Shaker Investments投资长Edward Hemmelgarn指出。

“但股价涨势比获利来得更快。”(完)

(编译 蔡美珍/王颖/孙茉莉/龚芳; 审校 艾茂林/陈宗琦/王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。