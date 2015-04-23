分析：逮捕美股闪崩嫌犯姗姗来迟 恐预示未来纠举不当行为大不易

路透华盛顿/旧金山4月22日 - 监管部门等了五年才对一名英国交易员提出重大指控，足见在迅速发展的市场中，要揪出不当行为有多难，或许也透露出未来发现失误行为的种种难题。

36岁的英国交易员萨劳(Navinder Singh Sarao)周二在伦敦被捕，被控操纵市场和电信诈欺。当局企图证明他与2010年5月6日美股闪崩事件有关联。当年的事件在几分钟内造成约1万亿(兆)美元市值蒸发。

萨劳使用芝加哥商业交易所(CME)集团(CME.O)提供的平台进行交易。CME是一家自我规范的机构，在2009年开始关切萨劳的交易，但萨劳这种被指控为操纵市场的作法仍持续进行到今年。

在一份2010年9月的报告中，并未将萨劳的操纵行为指为闪崩事件原因，这个事实显示监管部门当时没有察觉他的行为。

“这将令人担心金融市场的稳定，”纽约大学斯特恩商学院(New York University's Stern School of Business)金融学教授Robert Engle说道。“这名交易商很难令人察觉的行动令市场陷入混乱，这是个悲剧。”

商品期货交易委员会(CFTC)主管马萨德(Tim Massad)周三表示，起诉萨劳花费了这么长的时间，原因在于美国金融市场规模庞大且相当复杂。“这些都是庞大的市场，”他说。“有大量活动在进行。”

连同美国司法部提出刑事指控，CFTC对萨劳提起民事诉讼。

一律师说道，CFTC用了这么多年进行调查才提出指控，且事实上在2010年的报告中并没有提到人为操纵，暗示肯定有人检举才能提出这些指控。

这名熟悉CFTC想法的律师说道：“不可能是五年不间断地调查，这是不可能的，”这名要求匿名的律师说道。“肯定是后来发生了什么才将这事引了出来。”

“如果有任何迹象显示背后有人操纵，鉴于此事的性质，CFTC肯定已经跟进，不会等五年时间。”

2010年的多德-弗兰克法案让CFTC更容易证明市场操纵行为。这种行为也包括指控中所说的，萨劳利用欺骗和分层策略过度影响期货价格，进而在几年时间内获利4,000万美元。

过去，很多年才会有几起针对交易商的小型起诉。而上周，芝加哥商业交易所(CME)对一家玉米期货交易商处以2万美元罚款，因其2008年至2010年间进行了非竞争性交易；还对一黄金期货交易商罚款2.5万美元，因2009年9月在为期一周的时间内超过交易限制。

另一个问题是，该市场的发展特别快。David Wilderhorn所在的公司生产监控欺诈和分层交易的软件，他说六年前，信息技术公司可能还不认为应禁止这些活动。

萨劳曾经是芝加哥商业交易所的会员，这让他能够以最少的审查程序进行交易。根据规定，只能通过一家经纪商完成交易，但起诉书中描述的时间内，萨劳用了四家经纪商。

**CME监管存在冲突**

批评者称，此案也使人质疑交易所到底扮演了什么角色。Typhon Capital Management执行长James Koutoulas表示，CME在监管高频交易员时存在“严重冲突”，因为交易量越大他们就越赚钱。

CME等自律监管机构与联邦监管部门CFTC之间的分歧则是另一个比较复杂的问题。11月时，CFTC向CME表示，应该更加关注对电子欺诈的鉴别，此前一项机构审查发现，CME内部程序鉴别出的纽约商业期货交易所(NYMEX)和纽约商品期货交易所(COMEX)案件不多。CME当时回应道，自己有明确的欺诈起诉记录。

随着案件审理在未来几个月逐步深入，许多这样的问题将会被再度提出。

“现在有很多疑问，”对冲基金NuWave Investment Management的分析师Troy Buckner称，“考虑到花了五年时间才准备采取监管行动，我认为仍有很多问题需要回答。”(完)

(编译 王丽鑫/孙茉莉/杜明霞/许娜；审校 蔡美珍/于春红/艾茂林/高琦)

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