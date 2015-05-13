焦点：强势美元和低价大宗商品撑腰 北亚股市不惧美国升息

2015年5月12日在上海一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

路透新加坡5月13日 - 一旦美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息，强势美元和处于低位的大宗商品价格应会帮助北亚股市延续出色表现。

今年中国、韩国和台湾股市都强劲上扬，受益于大宗商品价格压低了制造商的投入成本，以及强势美元增强其出口的竞争力，而美国经济也展现出复苏迹象。

但菲律宾、印度和泰国等股市从中得到的益处将会较小，而印尼、马来西亚、俄罗斯和中东及拉美等依赖大宗商品的国家，在美国启动升息后则可能面临困境。

“今年头四个月基本上是北亚股市风生水起，而至少中期来看，可能保持这种势头，”法国巴黎银行的常务董事及亚洲股市策略师Manishi Raychaudhri表示，“与亚洲相比，全球新兴市场将明显处于下风。”

MSCI明晟新兴市场亚洲指数.MIMS00000PUS今年累计涨9.5%，而MSCI明晟除亚洲外新兴市场指数.MIEFZ0000PUS升3.8%。

由于美国4月失业率降至七年低点5.4%，多数华尔街大银行预测，美国联邦储备委员会(美联储)将在9月升息，年底前会升息两次。

Old Mutual Global Investors亚洲股市主管Josh Crabb称，“美国经济持续好转，这利于北亚经济，因为这有助于它们的出口。”

中国和韩国也是石油和铁矿石的全球两大进口国，油价在1月跌至六年低点且铁矿石价格上月挫至纪录低位，中韩两国因此将受益更多。

**亚洲表现落后**

大宗商品价格下跌重创了马来西亚和印尼。马来西亚是石油出口小国，但却是天然气的出口大国，而印尼是其他大宗商品的主要出口国，不过其已是石油净进口国。

恒生银行旗下的恒生投资上个月在一篇报告中指出，当美国升息时，印尼可能受到资本外流冲击，因外资占印尼股票交易的40%。

印尼目前呈现经常帐赤字，马来西亚的经常帐盈余则在萎缩，Crabb指出，等到美国升息时，这两个国家都可能遭遇压力，它们的美元债务将面临更昂贵的融资成本。

相较之下，中国、韩国及台湾都名列经常帐盈余前10大国家，可以抵御海外借贷成本上升的冲击。

中国股市今年涨幅为亚洲之冠，沪综指.SSEC大涨35.3%，韩国股市.KS11以10.4%名列第二，菲律宾.PSI及台湾股市.TWII分别上涨8%及近4.5%。

虽然中国股市大涨，促使监管当局整顿融资业务，但中国内地企业，特别是在香港上市的个股，仍然比亚洲其他股市便宜。同时，尽管中国经济降温，但中国当局扩大出台刺激措施的利多可能，仍然吸引投资人涌入。

汇丰5月7日的一份报告认为，这也有利于对中国出口很大的台湾和韩国公司。

Jefferies首席全球股市策略师Sean Darby表示，台湾贸易顺差创纪录、出口订单增长以及消费者信心改善等因素，将提高该地区股市的吸引力。

汇丰亚洲股市策略师Herald Van Der Linde表示，去年避开韩国股市的投资者，今年则利用该市场股票估值低的机会大举建仓。

相比之下，去年推动印度股市大涨30%的投资者今年纷纷回撤，导致印度股市几乎未涨。

一些投资者减仓锁定获利并调整投资组合权重，另一些则因为回溯性征税的风险和改革步伐迟缓而离开。不过，根据汇丰4月24日的报告，印度经常帐状况好转有利于该国股市。(完)

(编译 张涛/于春红/蔡美珍/李春喜; 审校 张明钧/艾茂林/郑茵)

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