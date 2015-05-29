中国股民“炒股跟党走” 与政策博弈喜忧参半

5月28日，上海一家券商机构内的散户投资者在打牌。 REUTERS/Aly Song

2014年年中以来，沪综指大涨140%，触及2008年全球金融危机以来的最高位。

周五，沪综指游走在平盘水准附近，投资者仍在考虑这是高层踩刹车带来的调整还是此轮牛市的终结。中国经济放缓和企业盈利乏善可陈令这轮牛市缺乏理由。

这是中国股市的常见情况，散户根据政策和官媒的评论做出决定。

“炒股要听党的话，”上海一位老股民说道。

去年12月，传言称监管机构调查股市杠杆交易，导致沪综指单日大跌5.4%，但官媒代表监管机构称这是例行检查后，股市随即反弹。

与限制杠杆交易等有关的市场反应有时可能与流动性有关，但中国拥有54万亿元的家庭储蓄，市场几乎不缺钱。

尽管融资余额突破2万亿元，这也只占总市值的5%。

市场有时缺乏的是对政策制定者和监管机构下一步决策的信心。

尽管上海和深圳两地的证券交易所都成立20多年了，投资者仍认为官员们对“资本主义机制”持怀疑态度。

成熟的投资者研究企业的财报和经济数据，散户则认为最重要的是政府的决策。散户占中国股市成交量的80%左右。

“官方的举措会对市场走势以及投资者心理有很大影响，这使得投资者容易随大流，”国都证券分析师肖世俊说道。

尽管官员的话可能影响投资者情绪，他们对散户选股的影响很小，因为散户倾向于买小公司的股票，甚至是亏损企业的股票，而不喜欢蓝筹股。

“这是一种市场与政策的博弈，”银河证券分析师任承德表示。“一旦大家对政策面没有顾忌，市场就会疯涨。”

2014年下半年，中国央行的货币宽松政策给股市注入了活力，但蓝筹股仅短暂上涨，而创业板股票则涨个不停。

今年创业板飙升155%，是沪深300指数涨幅的三倍还多。

创业板平均动态市盈率已经突破100倍，而沪深300的平均市盈率只有19.44倍。

“最近‘神创’板的行情很好体现了投资者如何乘政府的政策之风，但是却没有真正做政府想做的事情。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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