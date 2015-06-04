综述：沪综指五千点前巨幅震荡 券商清理两融业务促获利盘出逃

图为上海一家券商机构内的投资者。 REUTERS/Aly Song

路透上海6月4日（作者 林琦） - 约短短一周内，中国A股大盘经历了数次惊心动魄的宽幅震荡。无论是中央汇金高位减持银行股，还是央行公开市场业务出新招，都成为引发市场获利回吐的导火索。而近期不少券商开始清理两融业务，更是促使获利盘加大了出逃力度。

但无论从国家战略高度出发，还是从资金面等要素来看，目前大盘尚未到转向的时候。分析师预计，近期沪综指.SSEC近期可能还会在5,000点附近进行反复震荡整理。

“这一轮牛市是政策市，现在来判断顶部和利空，实在没有必要，你就盯着政策面就行了。”银河证券资深分析师任承德称。

他指出，今天沪综指上下震荡达300点，主要诱因还是券商两融业务继续收紧，融资标的券的“排雷”行动已由大盘股转向小盘股，引发市场担忧。

国盛证券周四宣布新的融资融券标的券名单，将近阶段大涨的创业板股票全部调出两融标的券，并且调低创业板股票作为充抵保证金的比例。

这是近期国内券商加强两融业务风险控制的最新举措。此前已有多家券商调高两融业务证券担保比例，近日又有不少券商开始出招防范融资买入单一证券过于集中的风险，例如兴业证券(601377.SS)暂停中信证券(600030.SS)和中国平安(601318.SS)A股股票的融资买入。

不过，受访分析师普遍观点认为，5,000点并非本轮行情的终点，相信在反复震荡后，股指有望重返升途，并最终可能突破历史高点6,124点。

中信证券最新发布的中期策略报告预计，传统行业权重较大的上证综指下半年将围绕5,500点中枢震荡，运行区间4,500-6,500点。报告建议，每当主板市场向4,500点调整时，总是非常好的买入机会。

沪综指周四收报4,947.102点，涨37.124点或0.76%，盘中一度下跌逾5%，当日振幅达6.12%。而上周四和周五的震幅亦均超过5%。

获利最为丰厚的创业板成为今日下跌的主力军，创业板指数P一度下跌7.2%，不过收盘时则缩减至仅跌0.974%。

**利空诱发获利回吐**

新时代证券分析师孙卫党认为，今日股指一度大跌，国盛证券将创业板股票调出两融标的券算是一个诱因，但本质上还是5,000点附近积累大量获利盘，一有风吹草动就大肆出逃。

万联证券分析师沈赟认为，虽然国盛证券并非大券商，但这一做法释放的信号令人担心，市场害怕会引发连带性效应，因此算是实质性利空。 他并指出，已经成功过会的国泰君安如果“插队”则可能在6月下半月进行新股申购，鉴于其募资规模巨大，市场再度对下半月的资金面产生担心。

国泰君安证券首次公开发行（IPO）申请周三已获中国证监会发审委审核通过，该公司有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录，最高融资额有望达300亿元。而募资额达131.9亿元的中国核电在本周的网上网下申购共冻结资金1.89万亿元，创逾七年新高。业内预计，若国泰君安近期发行，中国核电的申购冻结资金记录很可能会被刷新。

业内人士还指出，目前沪深两市的融资余额已突破2万亿元人民币，再加上民间配资等多种形式的杠杆融资，整个股市的杠杆率还是蛮高的。这就造成股市一旦出现盘中调整，下跌速度将会相当快。

以周四午盘初段为例，在5分钟内，沪综指跌幅由早盘收市的1.8%迅速扩大至5.35%，下跌之快令一些新股民为之咋舌。

“前期大盘涨得很快，获利盘太过丰厚，很多人一旦退场无所顾忌，砸盘较凶。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

他说，在五千点关口前，大盘一旦出现调整，大家都想保住胜利果实。而从一些技术图形来看，目前这一波升势与2009年一波升势非常相像，令一些投资者产生“见顶”的预期和担心。

钱启敏认为，短期内投资者多会继续观察，以判断大盘未来走向，因此震荡整理仍是当前的主基调。（完）

(审校 曾祥进)

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