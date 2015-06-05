焦点：MSCI明晟若决定将A股纳入其指数 很多全球投资者将措手不及

图为上海证交所内，一名男子在用手机通话。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港6月5日 - 美国指数供应商MSCI明晟若在下周决定将中国A股列入该公司的一个指标指数，很多全球投资者将措手不及。

投资专家表示，对于基本没有中国股市投资经验的基金而言，此举将是破坏性的，也是代价高昂的，因为他们将很容易受到流动性吃紧的影响，导致追踪失误和跑输指数的情况增加。

MSCI明晟将在6月9日宣布，是否推进将中国A股列入MSCI新兴市场指数的计划。该公司表示，若将A股纳入MSCI新兴市场指数，A股将在一段时间内吸引到4,000亿美元资金流入。

部分规模最大的基金已为这一天的到来做好了准备。包括瑞银集团(UBS)、景顺(Invesco)、德意志银行和施罗德投资(Schroders)在内的公司已获得购买A股的特殊牌照。

但对于那些在中国投资方面落后的基金而言，把A股纳入MSCI新兴市场指数将是一次打击。

“对于未正确配置的国际基金经理而言，纳入A股可能会引发一些新的投资风险，”BNP Paribas Investment Partners驻香港的大中华区股票主管Francois Perrin表示。

基金经理一开始必须做许多股票研究，才会更加熟悉逾2,500档深沪挂牌股票，这意味着他们必须熟知中国企业的会计作业方式。

基金经理也必须掌握中国的投资配额制度，交易规定，运作习惯，重新调整风险模型，并改写客户同意书。

MSCI将于下周公布最后的决定，值此之际适逢中国由散户主导的股市波动尤其剧烈的时刻。即便中国经济放缓，该国股市七个月来仍迭创波段新高。

根据提供风险控管与投资组合构建工具的Axioma公司指出，截至6月2日，根据一系列协助判断短期波动性的评估指标，中国A股是全球投资风险第二高的股票市场。

**人才挖角**

去年11月开展沪港通之后，A股纳入MSCI指数的预期增温。追踪MSCI指数的基金规模达1.7万亿(兆)美元。

在那之前，外国机构只能透过中国当局批准的额度投资A股，但现在也可以透过沪港通买A股。

虽然沪港通协助中国资本市场进一步开放，但因为资金汇入和汇出中国会面临许多困难，许多资产管理业者反对将A股纳入MSCI指数。

基于许多基金业者的保留态度，一些资产管理公司预期MSCI将决定暂时不纳入人民币计价的深沪个股。

这将使许多跨国基金经理人松一口气，这些经理人长期以来低配中国股市，也缺乏对专精中国领域人才的投资。

专攻金融业的人力仲介业者指出，随着基金业者终于开始注意到A股纳入全球指标的可能性，最近几周客户对中国专家的需求大增。

“我们见到投资方(buy-side)的各种职位人才需求增加，包括首席投资官，投资组合经理人及分析师，”Whitney Correlate人事顾问Russell Kopp称。

**被忽视的重点**

MSCI的主要竞争对手富时罗素(FTSE Russell)上周表示，不会强迫追踪富时罗素新兴市场指标的基金必须投资A股，因为很多客户准备不足。

“有些根本资讯不足，欧洲和美国都是，”富时罗素副执行长Donald Keith对记者表示，并称海外的中国专家人才主要集中在香港。“中国市场非常令人困惑。全球很多人真的不是很了解。”

MSCI拒绝对下周的决定置评，但在一份电子邮件声明中说该公司理解“投资者需要时间和资源进行调整”。

投资者预计，MSCI会给投资业者一年时间为指数调整作好准备，但鉴于这一变动的规模和复杂程度，对很多企业来说这个时间还不够长。

香港猎头公司Robert Walters金融服务部门主管John Mullally表示，就连一些顶级资产管理公司，还在向外挖角组建股票研究团队，无暇顾及其他同样重要的领域。

“他们没有投入足够时间在像是围绕投资A股的合规、治理和规则等方面，”他说，“找到这种专门人才将尤其困难。”(完)

(编译/审校 汪红英/龚芳/蔡美珍/杜明霞/高琦/徐文焰)

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