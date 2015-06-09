焦点：中国A股迭创新高伴随历史天量 资金供给渐成牛市隐忧

多数市场人士认为，当前A股已步入非理性繁荣阶段，左右市场更多的是投资者的情绪和汹涌入市的增量资金，这种情况下去预测大盘的涨跌及点位等均已超越了理性研究的范畴，戳破泡沫的那根针随时可能出现。

“资金肯定是一个问题。”首创证券策略分析师邵帅称，大盘此前的快涨主要由增量资金推动，基于当前大盘涨幅和估值水平，如果增量资金入市速度放缓，巨大的获利盘必将令市场迎来中级别调整。

有分析人士指出，尽管中国股市与经济基本面已严重脱节，监管机构对股指快速上涨导致的市场风险也有所察觉，但A股承担的历史使命太多，牛市不会轻易结束，大而不能倒的内在逻辑令越来越多的人义无反顾地投身到股市中去。

沪综指本周一续创逾七年新高，3月份以来累积最大升幅达54%，上证A股当日成交13,042亿元人民币，再创历史天量。多位分析师指出，当前股市赚钱效应仍较明显，部分场外新增资金选择流入二级市场，成交量随之屡创新高。

而目前沪深两市动辄接近2万亿的成交额开始让人担心，因当前A股的流通市值约60万亿元左右，这种交易规模相当于每天换手3%以上，5月份两市的合计换手率达到逾50%，正常市场交易状态下这种交投必然不可持续。

另据中国证券登记结算中心数据显示，截至5月29日，单周新增股票账户、新增基金账户分别创出了历史新高。交易所最新数据则称，截至6月4日，两市融资余额数据合计2.16万亿元，继续创出历史新高。

值得注意的是，沪综指突破5,000点后，中国国内官方媒体并未做过多的报导和解读，相对于此前频繁评论市场的行为，中国投资者似乎突然间失去了舆论导向的信号指引。

本轮中国A股牛市的最大推动力是资金面宽松，而政策导向及市场情绪成为左右短期走势的关键因素。诸如新华社、人民日报等官方媒体，成为投资者揣摩政策导向的重要工具。

对此次牛市，中国监管层显然淡化了以往过多的行政性干预色彩，而选择利用更加温和的市场化和法制化手段进行调控，监管层希望市场能更多地通过自身调节稳定健康的发展。

中国证监会此前已多次提醒广大投资者特别是新入市的中小投资者理性投资，不要盲目跟风炒作。证监会此前并表示将适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。

但股市“赚钱效应”的自我强化效应对投资者的影响似乎远远大于管理层的喊话，指数快速攀升后积累的风险不断加大，尤其是此轮行情由杠杆资金撬动，行情一旦到顶后杠杆资金的快速抽逃和反向做空会超乎想象，其影响甚至可能将伤及实体经济。

虽然市场对行情回调产生的“踩踏”行为已有预期，但包括管理层在内的市场各方，对于杠杆牛市如何平稳有序退场都缺乏实际经验，管理层和投资者显然都不愿首先出手破坏来之不易的牛市，泡沫在相互观望和犹豫中不断被放大。

“（大盘）完全就是靠放水和风险偏好给提上去的，啥时候跌下来还真的说不好。”北京一大型券商分析师表示。

**杠杆资金规模逼近极限**

分析人士认为，虽然增量资金流入和股市“赚钱效应”的正循环未打破，但随着市场规模和成交量的继续放大，资本的消耗也就越大，多种迹象表明资金规模已经逼近极限，泡沫随时可能因为个别突发性事件而破灭。

可以核算，假如A股的日成交金额维持在2万亿的规模，两融成本、印花税和交易佣金每年从市场流出规模将接近8,000-9,000亿，这些大量消耗的资本需要不断的补充。

“如果股市有赚钱效应的话，其实不是太缺资金，但是没有呢？”方正证券策略分析师陈敏称，6月中下旬，特别在市场已经过了5,000点之后，如果指数进一步上涨空间不大的话，后续增量资金将会大幅下降。

此轮牛市发动以来，券商不断寻求上市、再融资来扩充资本，其资金压力可见一斑。中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)在规模达数百亿港元的H股融资即将实施之际，近日又宣布引入全国社保基金作为其战略投资者，筹集115.2亿港元资金。

刚完成H股融资的广发证券(000776.SZ)近日更是提出不超过2,000亿元的发债计划，用于满足公司日常业务运营需要及调整公司债务结构。

目前沪深两市融资融券规模已达到2万亿元以上的高位，各家券商近期已通过上调两融保证金比例、压缩融资融券标的范围、将信用账户集中持仓比例实行分级管控等手段降低杠杆，以控制风险。这有望使两融规模增速放缓。

上周五中国证监会发言人表示，正对《证券公司融资融券业务管理办法》及相关业务规则进行修订。监管层修改两融规则，也是为了保护中小投资者利益。

市场人士分析，随着股指不断上涨，部分金融机构提高风控意识也是合理的，之前资金蜂拥入市格局将有所缓解。由预期和资金推动的牛市的信心本已十分脆弱，一旦有风吹草动，市场恐慌情绪将成倍放大。

当前A股市场上小盘股估值已出现严重泡沫化。数据显示，从市净率(PB)的角度来看，目前上证A股与全球平均水平旗鼓相当，但创业板和中小板的估值水平可与纳斯达克1999年泡沫期相媲美。（完）

(审校 林琦/曾祥进)

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