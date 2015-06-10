焦点：企业提高股东回报热潮当道 日本进展领先而韩国仍显落后

路透新加坡6月10日 - 长期以来日本及韩国忽视公司治理和投资者回报的恶名昭彰，随着政府及股东要求企业改善，目前日韩两国都跨出重大的第一步，朝友善股东方向改变。

在日益攀升的压力下，包括来自本土养老基金的压力，日本及韩国的企业都在改善派息和股票回购，并减少交叉持股。

野村由此预测，日本东证股价指数(TOPIX)成分股的股东权益报酬率(ROE)在2015财年将攀升至9.1%，高于上年度的8.1%。

在韩国，据三星证券预测，ROE预计会从去年的7%攀升至9.9%。

不过相较于韩国，机构投资者对日本在长期内取得成功更具信心，认为日本全面性的结构调整，成果将超越韩国零敲碎打式的作法。

“人们总是说日本和韩国是改革的落后者，但日本已经冲到了前头，”基金管理公司Aberdeen的公司治理部门亚洲主管David Smith说。“如果你问我哪边比较有冲劲，我会说是日本。”

投资者出了名地低估韩国股票，因为韩股股息低，且认定韩国家族企业或财团不重视小股东。此外，日本和韩国企业还以偏爱囤积现金而闻名于世。

囤积现金偏好意味着这两个国家的企业回报尽管最近有所改善，但仍低于全球很多地区。日韩企业的股东权益报酬率(ROE)只有个位数，而美国企业平均则达15%。

但是，情况正在发生变化。根据Markit数据，本财年日企股息将较2014财年增加15%至7.7万亿(兆)日圆(620亿美元)，收益率从去年的1.1%升至1.6%。韩企股息料增加10%至14.4万亿韩元(130亿美元)，收益率将从1.2%升至1.4%。

相比而言，根据路透数据，美国标准普尔500指数成分股企业股息收益率为2.4%，英国富时100指数成分股企业股息收益率为4%。

根据野村证券，约184家金融机构...4月和5月的回购计划规模总计达1.468万亿日圆。

Henderson日本基金经理Vincent Musumeci表示，随着企业出售非核心资产，ROE将好转。

**韩国缓慢赶上**

韩国政府已经对企业持有的多余现金征税，并对就业和投资支出实施税收优惠，这些举措是更温和改革举措的一部分。

政府希望对大公司进行重组能够变得更容易，韩国交易所已敦促企业分拆股票，以降低投资者买入的难度。

三星电子(005930.KS)在2014年将股息提高40%，并实施2007年以来的首次回购。但该公司对股东表示，不应期待公司在2015年还会有类似行动，应为公司仍然侧重于成长。

可是Aberdeen的Smith指出，不少公司继续忽视小股东的利益。

例如，现代汽车(005380.KS)去年支付了100亿美元购买首尔江南区的一个地块，用于建设新的总部大楼；该价码是这块土地评估价值的三倍。不过为了安抚愤怒的股东，现代汽车宣布公司历史上最大规模的派息计划，并同意成立代表投资者利益的委员会。

投资公司Columbia Threadneedle的研究主管Robert McConnaughey表示，韩国企业的这些变化十分细微，而且没有证据说明，政府打算对大财阀动真格的。

“如果能够证明政府将推行更多强有力的结构性改革措施，那么投资者将会热情相迎，”McConnaughey说。

Henderson Global对韩国的情况也不太乐观。该公司的亚洲股息收益基金经理Sat Duhra表示，企业需要实施更严格的信息披露规定、提高董事会独立性、同时降低股份集中程度，才能赢得投资者的信任。

Duhra称，如果不具备这几个条件，Henderson就不愿将韩国股票在旗下基金中的比重从10%调升。“现在的机会相当少。”(完)

(编译 王洋/杜明霞/徐文焰；审校 蔡美珍/龚芳/艾茂林)

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