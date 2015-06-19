综述：货币政策预期生变令中国A股如惊弓之鸟 暴跌之后慎抢反弹

2015年5月28日在上海拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

路透上海／北京6月19日（作者 林琦／张晓翀） - 一年来借助流动性和改革预期推升的中国A股，已积累了相当大的泡沫，而在市场货币政策预期出现变化之际，股市迅速予以反应，周五A股大盘再度大幅下跌，令投资者信心受到强烈冲击。

获利回吐以及新股申购带来的资金面压力，只是本周A股调整的表面原因。而对于未来货币政策继续宽松的预期出现动摇，才是导致大盘出现践踏走势的主因。本周的大跌已在技术面显现中期调整迹象，既使短线出现反弹，力度可能较弱，投资者应慎抢反弹。

国都证券策略分析师肖世俊表示，“CPI持续低位徘徊后的逐步回升，自去年11月以来的货币宽松甜蜜期或进入尾声，尤其是今年四季度CPI可能重上2.0上方，或将导致政策继续宽松空间大为减弱，届时宽松预期或生变。”

他继续解释称，如若上述预期，那么发起本轮牛市的宽货币因素或将大为减弱，叠加杠杆资金边际推力的逐步衰减，资金驱动力将减弱，市场或迎来一定幅度的回调。

中国央行研究局最新报告调整了今年中国经济主要指标的预测。报告指出，尽管过去几个月的工业生产者出厂价格指数（PPI）走势将继续对未来的居民消费价格指数指数（CPI）产生下行压力，但估计CPI同比涨幅有望从上半年的1.3%左右略微上升至下半年1.5%左右。

央行最新报告意味着央行初步判断经济企稳回升。对宏观经济基本面的判断，或许是一切政策出台的考量，在中国经济的本轮周期中，货币政策或进入观望期。

沪综指.SSEC周五收报4,478.364点，大跌6.42%，本周累计下跌13.32%，创七年来最大单周跌幅。而创业板亦是今日的重灾区，创业板指数P本周则大跌15%。受A股拖累，恒生国企指数.HSCE周五收跌0.6%。

**中级调整已至**

博时基金近日报告亦指出，市场开始预期流动性可能会出现拐点，包括货币政策的放松空间可能低于预期，新增投资者入市规模的高点或已经过去。

“今天市场又是一个暴跌，整个市场趋势有所走坏了，基本上可以确实是一轮中等级的调整。”方正证券策略分析师陈敏预计，“这种调整的幅度和时间会长一些，对后市相对偏悲观一点。 市场跌这么多，短线有可能出现反弹，不太建议抢反弹。 ”

从上一波牛市不同的是，数万亿规模的融资融券及民间配资使得大盘的调整来得非常猛烈。华西证券首席策略分析师指出，一旦个股或大盘大幅调整，杠杆比例较高的配资盘将会首先被斩仓，随后波及到融资盘。这种往复循环，使得盘中抛盘压力将会相当大，调整也会较剧烈。

在技术面，沪综指5,070点附近的历史压力区释放出强大空头能量，本周股指连续重挫并一度出现罕见的崩盘式下跌，市场遭受重创，惟短线严重超卖，预计在继续惯性下跌后或于4,400点附近获得有效支撑并寻求反弹。

而从中线看，沪综指七年最大单周跌幅显示中级调整已迅疾展开，鉴于短线累计跌幅巨大，后市中期调整或有望以时间换空间，在较长时间段内以震荡方式于4,400-4,800点区间内进行。

**暴跌之后慎抢反弹**

资金面仍是左右近期股市的最重要因素。A股市场近五年最大规模首次公开发行（IPO）--国泰君安本周四开始网上申购，其计划融资300亿元，使得本轮新股冻结资金规模有望超越上一轮的4.75万亿元，业内估计可达5-6万亿元。

而近期中国央行并未如市场所期待的降准，而且部分到期的中期借贷便利（MLF）共计6,700亿元也未续作，更使得大家对货币政策方向产生犹豫。

不过，下周初新股申购资金的回流，或会成为引发大盘反弹的导火索。因公众假期，沪深股市将自周二恢复交易。

银河证券分析师任承德表示，下周新股申购资金解冻后，可能有部分资金在二级市场抄底。不过这种反弹并不能改变中期调整的趋势。

他说，一般中期调整的回调幅度为15%左右，极限可达到20%。本轮沪深300指数.CSI300累计下跌13.9%，离理论下限（即下跌15%）仅100点不到。所以大盘后续下跌空间已不大。

“若跌破15%，甚至20%，那大盘就转势了，牛市结束了。”他认为。

不过今日沪港通净买盘达78亿元，额度使用率达六成，是去年11月17日开通当日用尽130亿额度以来的最高纪录，显示在沪指大跌之际，海外买盘在逢低吸纳。（完）

(审校 曾祥进)

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