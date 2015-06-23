市场洞察：中国A股降杠杆产生滚雪球效应 融资盘平仓时点尚无例可循

路透上海6月23日（作者 林琦） - 自上周一开始回调以来，中国A股走势犹如过山车，融资盘的不断平仓开始产生滚雪球效应，这给已开设20多年的中国股市带来一个新课题，融资盘的平仓时点是否有规律可循？

自去年A股走出一波大牛市行情以来，包括融资融券、伞型信托及民间配资等融资盘日益膨胀，令大盘的波动性明显加大，在跌势中因平仓盘压力导致的大盘波幅就更大。例如自上周二至今五个交易日的日间波幅均超过3.5%，其中今天的波幅更高达7%。

有些投资者于是揣测每个交易日的上午十点左右是融资盘强行平仓点。不过，无论从券商融资融券业务规则还是民间配资业务操作实践来看，目前业内尚没有一个相对统一的平仓时间点。

例如民间配资业务，一旦股票价格盘中触及平仓点，很多是由程序自动执行强行平仓的动作，平仓时间较随机。而融资融券业务，在客户未能如期追加保证金后，其股票即由券商在第二天选择合适时机抛售，不少券商会选择在开盘前的集合竞价时段，也有券商选择在开盘初段。

而其他蛛丝马迹亦有可循，如在大盘或有巨大影响力的个股跌破关键技术位后，民间配资和融资融券等融资盘将会主动平仓，这种做空力量将进一步触发部分杠杆率较高的民间配资的强制平仓点，随后再引发其他融资盘的平仓，所以这些关键技术位将成为市场关注焦点，也是多空双方争夺最激烈的位置。

另外，按以往惯例，开盘后一小时和收盘前一小时，是观测大盘短期走向的好窗口。一些融资盘会根据早市或尾市表现，来决定是否需要主动平仓。由于目前市场上的融券规模基本可忽略，因此这两个时间段场内的抛压主要集中于融资盘平仓。

由于目前民间配资业务的杠杆比例相当高，较常见的1:4或1:5，有时可高至1:8。这意味着一两个跌停就会触发强行平仓点，没有预留多少追加保证金的时间。一般而言，民间配资公司会将每笔融资盘的亏损额设置在客户本金的90%或更低一点，从而保证配资公司的出借资金及利息的安全。

目前大量参与配资的是资金实力不强的年青人，本着搏一把的心态，将手中流动资金全线押上，大多没有追加资金的实力。这两个因素使得民间配资帐户的筹码非常不稳定，股指连续下跌将引发一轮又一轮的平仓盘。

A股经历上周惨烈的下跌后，以创业板为代表的前期热炒个股累计跌幅达四至五成，民间配资的融资盘已被挤爆不少，一些仍维持着的融资帐户亦有一些浮亏。未来若股指继续大跌还会引发更多民间配资的融资盘出局。

而券商的融资融券业务相对较为规范，首先杠杆率较低，沪深证交所要求客户维持担保比例不得低于130%，这等于是为客户预留了至少两个跌停的空间。

根据证交所相关规则，维持担保比例的计算公式是（现金+信用证券账户内证券市值总和）/(融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价＋利息及费用总和)

其次，券商会给券商留下追加保证金的机会。在当天收市清算后，若客户维持担保比例低于130%（有些券商要求是140%），就会要求客户追加担保物，例如现金、基金、国债等。在客户未能按期追加保证物后，那么其融资帐户的证券将由券商来强行平仓。平仓后仍不足，券商还会向客户追索。

据国内媒体此前估计，目前国内股市的民间配资规模约1万亿元，再加上2.3万亿元的两融规模，融资盘合计占目前A股市场流通市值的近7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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