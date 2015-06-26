综述：A股再现“踩踏”逾两千只个股跌停 牛市是否转熊面临抉择

周四央行重启逆回购令近期降准降息预期急剧降温，这轮股市牛市的最大支柱--流动性开始受到质疑。而犹如“多米诺骨牌”倒下的融资盘平仓、产业及金融资本不断套现，多重因素使得大盘快速下行。

“配资盘有不同杠杆比例的，比例高之前已被干掉，现在如1:2或1:3的也快接近平仓线了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰称，股市的牛市预期正在转变，一些公募基金亦在面临赎回压力。

他并认为，目前判断短期底部已无意义，关键看周末有没有利好消息。若风平浪静，那么下周股市还将下跌，可能会越跌越快。

连续两天的大跌，尤其是今天的下跌，已令很多市场人士对于股市牛市尚未结束的信心开始动摇。北京一位资深分析师坦承，本来他以“股市牛市基础仍在”为题，已写好一篇股评文章，经历下午的大跌后，他只能重启炉灶再写一篇了。

“走势不好啊，再这么走，牛市就要结束了。”信达证券研究中心副总经理刘景德指出，目前很难判断底在何方，只能看4,000点这种整数位置了。

自6月12日沪综指创下逾七年新高5,178.191点至今，大盘累计跌幅已近20%，这已到达股市中期调整幅度的极限，未来是牛是熊将面临转折点。

技术面则显示，上周的下跌缺口在反弹中未能予以填补，股指即再现重挫并留下新的向下跳空缺口，显示卖压释放极其强大，且多数短线技术指标尚未出现明显超卖，后市仍有惯性下跌空间，不过沪综指自高点以来的首波调整基本到位，当前位置随时可现大力度反弹。[nL3S0ZC2WC]

中国证监会发言人张晓军今日稍晚在新闻例会上则强调，近期股市波动加大，是市场前期上涨过快的自我调整，需要各方理性看待。市场虽然在短期内出现较大幅度的回调，但改革红利释放、流动性总体充裕和居民总体资产配置的根据没有发生改变。

**暴跌源于此前暴涨**

大成正向回报基金拟任基金经理杨挺指出，近期市场接连暴跌的主要原因还是前期持续近三个月的疯狂上涨。而管理层清查配资及降杠杆的要求只是此轮暴跌的诱因，加之近期新股申购，也抽取了部分市场资金。

“如今日这样的断崖式暴跌，可能会严重影响市场信心，使恐慌进一步发酵。”他说，短期内股市难以有乐观表现。

沪综指.SSEC周五收报4,192.873点，重挫334.906点或7.4%，此前最大单日跌幅为1月19日的7.7%；本周沪综指累计下跌6.37%。成长股的风向标创业板亦是下跌重灾区，创业板指数P收跌8.91%至2,920.70点。

沪深300指数期货和中证500股指期货收盘出现罕见的全线跌停，而代表蓝筹股的上证50期指四个合约亦下跌9%左右。这意味着，无论是大盘蓝筹，还是中小盘成长股，目前看空气氛均较浓。

从盘面看，今日沪深两市逾2,000家A股跌停，逆市飘红个股仅58家，其中包括一些尚未打开涨停的新股和次新股，例如周五首日上市的国泰君安(601211.SS)。

周边股市表现亦较弱，香港恒生国企指数.HSCE收盘下跌2.87%。

**恐慌情绪蔓延**

除了实实在在的融资盘平仓及基金赎回压力外，投资者恐慌情绪亦是股市的一大杀手。

信达证券策略分析师艾宜指出，“之前这种跌势也没有出现过，现在是一种恐慌情绪的蔓延，导致大量杀跌盘的出现。”

恐慌情绪的背后，则是大家对于这轮牛市基础的动摇，即宽松资金面预期正发生变化。

方正证券策略分析师陈敏认为，中国经济已出现企稳迹象，货币政策放松节奏会趋缓，支撑市场上涨的预期正在改变，增量资金入场动力亦将大打折扣，资金供给正逐渐减少；同时目前新股发行的节奏较快，市场供需格局正发生改变。

时隔逾两个月，中国央行周四意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号，上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。

国都证券策略分析师肖世俊表示，上半年大小非减持接近5,000亿元，增发融资亦在4,000亿左右，对市场抽血效应较为明显。且杠杆资金付息成本较高，之前主要流入高风险收益的创业板，此轮市场降杠杆迫使部分融资盘离场，对创业板杀伤动力较强。

当然，大跌之后亦有少量资金入场抄底，例如沪港通机制下，海外资金今日净买入A股32.44亿元。（完）

(审校 张喜良)

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