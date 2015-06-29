综述：中国股市再坐“过山车” “降杠杆-下跌”恶性循环令投资者悲观

路透北京6月29日（作者 张晓翀） - 在遭遇连续暴跌后，中国股市周一再现“过山车”行情，虽然央行意外“双降”被市场理解为是直接针对股市的救市措施，但杠杆资金加速离场令投资者愈发悲观，恢复牛市情绪仍需时日。

分析人士指出，此次是中国股市首次进入杠杆时代，继续下跌将会引发的危机难以想象。而杠杆资金踩踏连锁效应正愈演愈烈，若更多的融资平台劝喻客户清仓离场，将对股指走势造成进一步打击。

“市场情绪还是不太稳，没有因为利好的释放而稳定，还是处于恐慌的杀跌当中。”方正证券策略分析师陈敏称。

首创证券策略分析师邵帅亦表示，市场大幅波动实际上是反映出情绪的不稳定，现在杠杆类资金，不管是主动的还是被动都在降杠杆。下一阶段资金入场的速度和杠杆倍数都要下来，市场预期收益率也将随之降低。

有迹象表明，从六月初开始，就已经陆续出现线下配资公司倒闭的现象，有的小型配资公司甚至直接卷款跑路。市场人士指出，非法平台资金在目前市场行情下选择清仓离场的过程可能还要一段时间。

“可能就担心连锁反应。”国都证券分析师肖世俊表示。

他认为，现在市场信心较为脆弱，投资者担心融资盘清仓所引发的连锁反应，私募基金跌到止损线被迫清仓，公募基金大量缩水，或将造成恶性循环。

中信证券策略团队报告指出，融资杠杆收缩作为最近市场大幅波动和回撤的直接原因仍将驱动未来一段时间的持续震荡。随着市场持续下跌，杠杆收缩造成的多米诺骨牌连锁效应已经从高杠杆的场外融资工具向低杠杆的场内正规融资工具蔓延。

中国证券金融公司周一表示，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓的规模很小，压力测试表明，在目前市场情况下，融资融券业务整体维持担保比例仍然远高于预警线。

中国人民银行决定，自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准。

**降杠杆仍将持续**

分析人士指出，随着股市的持续大跌，融资盘的被动或主动减仓、平仓正由高杠杆传递至低杠杆资金，股市或陷入“降杠杆-下跌”的恶性循环；若股指继续破位下跌，或将引发杠杆资金大面积加速抛售或者强行平仓，来之不易的牛市氛围面临一哄而散的窘境。

同时在整个降杠杆过程中，不少杠杆较低或买入成本较低的融资仓位也会被强制减仓或平仓，部分质量高、流动性好的股票因为被作为平仓首选而被连累，从而导致市场整体不区分板块的波动。

投资者对杠杆主动或被动的调整必然伴随着震荡，只有当不健康的杠杆被出清后市场调整才会停歇。尽管监管层会出台措施维持降杠杆的有序性，但这个出清过程仍会持续一段时间。

“预计对场外配资的有序清理整顿、场内融资的合规管理仍是不变基调，可适度调整的或是清理规范的节奏与允许期限。”肖世俊表示。

中国证券金融公司周一并称，证监会着眼于建立市场逆周期调节、证券公司自主风险控制和投资者自我约束的机制。中国证券金融公司将继续规范发展融资融券业务。按上述规定测算，融资业务规模仍有增长空间。

银河证券首席策略分析师孙建波表示，救市是为了避免全面杠杆时代的全面危机，而不是为了推动股市单边上涨。因此高杠杆操作的账户，应以降低杠杆来回应政策，而不是在政策利好之下继续加杠杆。

国元证券策略分析师王明利指出，强有力的“救市”措施出台后，股市止跌反弹时间上依赖投资者这一轮去杠杆的进度和实体经济企稳。

**短线有望超跌反弹**

多数分析师表示，短期市场持续下跌后有望出现超跌反弹，多数个股累计跌幅接近50%，已经孕育着反弹要求，但降杠杆余威下或限制反弹空间，整个市场中期调整还会持续。

“短线目前已经跌了有20%多，反弹的要求还是存在的，本周应该会有回抽的动作。”陈敏称。

他并称，市场在出现恐慌性杀跌后，管理层已经出台部分恢复信心的举措，但政策的影响力可能在传递过程中出现递减，对市场短期影响有限，但累积效应将令令市场能短暂的度过恐慌期。

邵帅表示，现在获利盘和杠杆资金集中在创业板、中小市值和题材股上，该板块集中了前期的市场人气，个股数量也较多，其持续调完对人气影响非常大，短期抄底的预期收益率不会太高。

“这个对人气的影响还是非常大的。”邵帅称。

孙建波也指出，本次双降宽松政策增强的是政策信心，但没有改变部分股票估值过高的现状。当前部分高估值成长股要等待业绩的兑现；部分上涨过快的传统蓝筹需要等待经济景气的回升。

中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。（完）

(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)

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