综述：A股市场收盘绝地大反击 政策连环拳助市场恢复信心

上周末的降息和定向降准消息未能立马令股市周一“止泻”，监管层周二又接连表态安抚市场情绪，并不断更新民间配资相关数据，令市场上的恐惧情绪逐渐稳定下来。早盘尾段，三大期指率先发力暴涨，从而带动现货市场大幅反弹。

凯石益正资产管理公司研究总监周荣华指出，本次大盘调整的原因主要来自于技术性的获利回吐，另一方面是配资清查带来的不确定性的恐慌，市场在近一周时间内进入了一个下跌-强平-再下跌的负反馈的循环。目前在各方面的努力之下，这种局面有所打破，市场展开 了报复性反弹。

“应该说这种跌出来的机会已经呈现，在市场信心有所恢复以后，展开报复性反弹，对于前期过度下跌展开一个修正，也是一个预期中的现象。”他说。

他预计，这种报复性反弹会对前期的调整有一个明显的修正。从指数运行的角度看，有望对于第二个跳空缺口发起挑战，即沪综指4,750点一线。

沪综指.SSEC收报4,277.222点，大涨224.192点或5.53%，当天振幅高达10.66%，盘中最低探至3,847.88点。而创业板表现更是上蹿下跳，创业板指数P收升6.277%，当天震幅达14.5%；代表蓝筹股的上证50指数.SSE50收升7.19%。而香港恒生国企指数.HSCE收市亦大涨2.26%。

国内三大期指主力合约均录得6%以上涨幅，其中沪深300期指7月合约CIFN5收升7.97%；中证500期指7月合约CICN5则上涨6.35%。

**抓住痛点，消除恐惧**

其实单就消化前期获利盘而言，A股走势应该不会以如此惨烈的形式展开调整，大半个月内沪综指最大跌幅超过25%。近期股指大跌的其他诱因还包括监管层清查民间配资、年中的季节性资金抽紧、货币政策转向预期等。

在上周五大盘暴跌逾7%后，监管层采取了一系列针对性的举措，包括上周末央行宣布降息和定向降准，向市场发出宽松货币政策仍将继续的信号；央行今日再次在公开市场操作中进行逆回购，并继续下调回购利率，缓解短期流动性问题；人社部周一稍晚公布地方养老金管理办法的征求意见稿，这意味着长线资金--地方养老金入市已临近。

令投资者最为担心的民间融资盘平仓压力方面，证监会、基金业协会和证券业协会等不同监管部门在一天内陆续发表评论，更新民间配资规模、强行平仓金额等数据，并宣布券商与民间配资之间的信息系统对接自查已结束，预计各方地方证监会在下月完成核实工作。

市场的恐惧主要来自对于相关信息的不了解或误解，上述官方信息有助于揭开恐惧根源上的面纱，让信息更加透明。

据中国证券业协会最新披露，包括恒生HOMS系统在内的国内三大主流配资系统的客户资产规模近5,000亿元，远低于市场预期的上万亿元水平。而且近两周民间配资系统的强制平仓量并没有想象的那么大，单恒生HOMS系统的强平额仅150亿元左右，相对于目前沪深两市每天1万多亿元的成交量，比例较小。

国都证券策略分析师肖世俊指出，“监管层连续拆掉自己安装的警报，市场恐慌情绪逐步稳定，无序踩踏大跌期或已过，股市阶段底部或基本探明企稳，短期展开报复性反弹。”

大型券商国泰君安周二调整融资融券业务规则，提高部分蓝筹股的折算率，并相应下调融资保证金比例。这无疑又是一个政策放松信号，此前券商普遍在收紧两融业务，例如提高融资融券的担保比例，并控制信用帐户中持股过于集中的风险。

上海一位券商人士感叹道，“这次监管层抓住了市场痛点，利用市场化动作，消除大家的恐惧，而不是采用以往的行政手段，应该算是一种进步啊。”

在周一央行降息降准等利好未能挽回大盘跌势后，市场又传出诸如近期将暂停A股首次公开发行（IPO）、下调印花税等利好传言，不过数位接近监管层的人士均认为，这些传言的可信度相当低。

对于今日早盘尾市期指急涨从而拉动现货的现象，方正证券金融工程首席分析师高子剑认为，期指走势领先于现货已是惯例。前几天期指空头已在主动平仓获利了结，总体持仓量有所下降。今日多头大量增仓，显示股指短期走势方向偏多。

沪深300期指7月合约今日增仓9,001手，令未平仓约达11.0045万手。

**绩优股未来更受关注**

对于未来趋势，信达证券策略分析师谷永涛指出，“各个方面对救市的期望很强，大家都认为这一波跌之后，然后整个就反弹，资金入市的期望还是挺强烈的。”

肖世俊认为，大盘将反复震荡，以消化场外杠杆资金逐步有序离场的压力，蓄势下半场慢牛行情。短期抢筹泥沙俱下中错杀的优质成长股，中期则紧握兼具低估值与国企改革催化剂的价值蓝筹、及引领创新升级的成长白马股。

周荣华表示，近两日银行保险板块已经引领主板出现反弹，而今天东方财富(300059.SZ)、乐视网(300104.SZ)等成长股龙头的涨停进一步激发了市场人气。一般而言，报复性反弹市场将出现普涨特征，建议更多关注绩优个股，因为中报披露期马上就要来临。

而中国证券投资基金业协会周二及时汇总了10余位私募基金经理的观点，主流观点是牛市尚未结束，大跌之后将是一个好的投资机会。一些私募基金经理表示，未来市场风格将从投机转向价值投资，绩优蓝筹和消费股有更多表现机会。

私募基金星石投资董事长江晖指出，“1.19大跌后A股市场热点由周期股转向科技股，同样，经过本次调整，我们判断市场风格将再度发生转换。”

他认为，消费板块在牛市启动以来整体涨幅相对滞后，估值相对较低，补涨需求强烈，更为值得关注的是消费板块业绩正在发生反转，因此判断消费板块有望站上下一阶段市场风口之上。（完）

(审校 林高丽)

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