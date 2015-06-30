综述：A股市场收盘绝地大反击 政策连环拳助市场恢复信心

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透上海6月30日（作者/林琦／张晓翀） - 中国A股市场节节下滑势头周二终于得到遏制，沪综指.SSEC探底后强力反弹，创下逾六年来最大单日涨幅，一举扭转近期颓势，个股全面反弹。不少市场人士判断大盘已在4,000点附近见到中期底部，短期股指有望继续展开反弹。
上周末的降息和定向降准消息未能立马令股市周一“止泻”，监管层周二又接连表态安抚市场情绪，并不断更新民间配资相关数据，令市场上的恐惧情绪逐渐稳定下来。早盘尾段，三大期指率先发力暴涨，从而带动现货市场大幅反弹。
凯石益正资产管理公司研究总监周荣华指出，本次大盘调整的原因主要来自于技术性的获利回吐，另一方面是配资清查带来的不确定性的恐慌，市场在近一周时间内进入了一个下跌-强平-再下跌的负反馈的循环。目前在各方面的努力之下，这种局面有所打破，市场展开 了报复性反弹。
“应该说这种跌出来的机会已经呈现，在市场信心有所恢复以后，展开报复性反弹，对于前期过度下跌展开一个修正，也是一个预期中的现象。”他说。
他预计，这种报复性反弹会对前期的调整有一个明显的修正。从指数运行的角度看，有望对于第二个跳空缺口发起挑战，即沪综指4,750点一线。
沪综指.SSEC收报4,277.222点，大涨224.192点或5.53%，当天振幅高达10.66%，盘中最低探至3,847.88点。而创业板表现更是上蹿下跳，创业板指数P收升6.277%，当天震幅达14.5%；代表蓝筹股的上证50指数.SSE50收升7.19%。而香港恒生国企指数.HSCE收市亦大涨2.26%。
国内三大期指主力合约均录得6%以上涨幅，其中沪深300期指7月合约CIFN5收升7.97%；中证500期指7月合约CICN5则上涨6.35%。
**抓住痛点，消除恐惧**
其实单就消化前期获利盘而言，A股走势应该不会以如此惨烈的形式展开调整，大半个月内沪综指最大跌幅超过25%。近期股指大跌的其他诱因还包括监管层清查民间配资、年中的季节性资金抽紧、货币政策转向预期等。
在上周五大盘暴跌逾7%后，监管层采取了一系列针对性的举措，包括上周末央行宣布降息和定向降准，向市场发出宽松货币政策仍将继续的信号；央行今日再次在公开市场操作中进行逆回购，并继续下调回购利率，缓解短期流动性问题；人社部周一稍晚公布地方养老金管理办法的征求意见稿，这意味着长线资金--地方养老金入市已临近。
令投资者最为担心的民间融资盘平仓压力方面，证监会、基金业协会和证券业协会等不同监管部门在一天内陆续发表评论，更新民间配资规模、强行平仓金额等数据，并宣布券商与民间配资之间的信息系统对接自查已结束，预计各方地方证监会在下月完成核实工作。
市场的恐惧主要来自对于相关信息的不了解或误解，上述官方信息有助于揭开恐惧根源上的面纱，让信息更加透明。
据中国证券业协会最新披露，包括恒生HOMS系统在内的国内三大主流配资系统的客户资产规模近5,000亿元，远低于市场预期的上万亿元水平。而且近两周民间配资系统的强制平仓量并没有想象的那么大，单恒生HOMS系统的强平额仅150亿元左右，相对于目前沪深两市每天1万多亿元的成交量，比例较小。
国都证券策略分析师肖世俊指出，“监管层连续拆掉自己安装的警报，市场恐慌情绪逐步稳定，无序踩踏大跌期或已过，股市阶段底部或基本探明企稳，短期展开报复性反弹。”
大型券商国泰君安周二调整融资融券业务规则，提高部分蓝筹股的折算率，并相应下调融资保证金比例。这无疑又是一个政策放松信号，此前券商普遍在收紧两融业务，例如提高融资融券的担保比例，并控制信用帐户中持股过于集中的风险。
上海一位券商人士感叹道，“这次监管层抓住了市场痛点，利用市场化动作，消除大家的恐惧，而不是采用以往的行政手段，应该算是一种进步啊。”
在周一央行降息降准等利好未能挽回大盘跌势后，市场又传出诸如近期将暂停A股首次公开发行（IPO）、下调印花税等利好传言，不过数位接近监管层的人士均认为，这些传言的可信度相当低。
对于今日早盘尾市期指急涨从而拉动现货的现象，方正证券金融工程首席分析师高子剑认为，期指走势领先于现货已是惯例。前几天期指空头已在主动平仓获利了结，总体持仓量有所下降。今日多头大量增仓，显示股指短期走势方向偏多。
沪深300期指7月合约今日增仓9,001手，令未平仓约达11.0045万手。
**绩优股未来更受关注**
对于未来趋势，信达证券策略分析师谷永涛指出，“各个方面对救市的期望很强，大家都认为这一波跌之后，然后整个就反弹，资金入市的期望还是挺强烈的。”
肖世俊认为，大盘将反复震荡，以消化场外杠杆资金逐步有序离场的压力，蓄势下半场慢牛行情。短期抢筹泥沙俱下中错杀的优质成长股，中期则紧握兼具低估值与国企改革催化剂的价值蓝筹、及引领创新升级的成长白马股。
周荣华表示，近两日银行保险板块已经引领主板出现反弹，而今天东方财富(300059.SZ)、乐视网(300104.SZ)等成长股龙头的涨停进一步激发了市场人气。一般而言，报复性反弹市场将出现普涨特征，建议更多关注绩优个股，因为中报披露期马上就要来临。
而中国证券投资基金业协会周二及时汇总了10余位私募基金经理的观点，主流观点是牛市尚未结束，大跌之后将是一个好的投资机会。一些私募基金经理表示，未来市场风格将从投机转向价值投资，绩优蓝筹和消费股有更多表现机会。
私募基金星石投资董事长江晖指出，“1.19大跌后A股市场热点由周期股转向科技股，同样，经过本次调整，我们判断市场风格将再度发生转换。”
他认为，消费板块在牛市启动以来整体涨幅相对滞后，估值相对较低，补涨需求强烈，更为值得关注的是消费板块业绩正在发生反转，因此判断消费板块有望站上下一阶段市场风口之上。（完）
(审校 林高丽)
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