综述：中国股市持续下跌市场信心尽失 仍需更强有力政策措施扭转颓势

7月2日，上海一家券商机构内的投资者在查看股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透北京7月2日（作者 张晓翀） - 在中国监管层周三晚间接二连三的出台政策组合拳后，中国A股周四依然没有止住颓势，创出三个月收盘新低，面对信心尽失的市场，显然需要更强有力的政策措施才能予以扭转。

分析师指出，虽然昨天晚上监管层出了一些举措意在护盘，但从今天大盘表现来看，市场对利好并没有做出积极反应，下跌态势延续，市场恐慌情绪继续加大，后市仍需留意监管层可能采取的对策和市场情绪走向。

“现在只能看着吧，没什么好办法，跌多了看这架势政府还会救吧。”新时代证券研究总监孙卫党称。现在持币观望的投资者也不敢进场，因为反弹一次就套一次。

多位分析师表示，市场对政策信号已失去信心，多空双方激烈争夺后，市场消化杠杆资金离场压力犹在，加之前期部分个股获利盘仍较大，短线大盘走势仍不乐观。

“如果继续没有太大的利好出台的话，那接下来市场可能还会在恐慌的情绪下运行。”方正证券策略分析师陈敏认为。

沪综指.SSEC周四收报3,912.767点，跌140.93点或3.48%，盘中振幅高达7.03%，最低探至3,795.25点。上证A股今日成交7,320亿元人民币。

国金证券策略总监李立峰认为，下阶段政府或有必要打出政策“组合拳”，在释放政策信号的同时，有必要拿出真金白银护盘，毕竟连续大跌之后信心非常脆弱，市场需要持续的呵护。

上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。

证监会新闻发言人张晓军昨在证监会微博上表示，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。

市场人士预计，目前的政策组合虽然对信心恢复有所帮助，并可能推动一系列短期技术反弹，但创伤修复仍需时间。短期市场过度恐慌已远超管理层预期，倘若市场继续大幅下跌，可能引发监管层更强有力的措施出台。

中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四发布报告认为，主板底部已有支持，开始防守反击，利用反弹之后的震荡期收集国企改革筹码。在市场震荡中，一些高质量的股票出现被连累错杀的情况，为投资者提供介入机会。

**市场表现依然脆弱**

周四尾盘一度出现护盘资金集中拉抬中国石油(601857.SS)、中国银行(601988.SS)等蓝筹权重股迹象，使得大盘全日跌幅有所收窄。

但数位分析师认为，现在市场预期极其谨慎和悲观，投资者以观望为主，目前包括创业板在内的股票仍存在估值泡沫，部分个股仍有调整压力，每次稍有力度的反弹都将创造离场机会，短线走势仍面临较大杀跌压力。

创业板周四收跌3.99%至2,649.32点，该指数自6月5日的历史最高点下跌以来，累积最大跌逾1,500点，跌幅达38%。

交银国际证券报告认为，近股指期货尾盘交易的异象暗示了强平卖盘压力。由于市场暴跌, 场外配资强平的压力则巨大，交易员仓位跌停而不得不做空股指期货对冲,并形成了一个恶性循环。

以中证500主力合约IC1507为例，该指数在6月29日和昨日均出现跌停，且昨日跌停价格大幅度贴水现货达903点，显示市场看空后市达到空前程度。

国联证券分析师张晓春称，眼下释放政策信号作用不大，投资者很现实，有仓位的跌了六七成不会卖，没仓位的也不会去买，所以一点卖盘就将个股打到跌停板。

分析人士指出，证监会新规则阻止强平将会减轻盘面的抛压，但中小盘股的融资主要由非券商渠道和伞形信托资金提供的，证监会难以有效监控。而中小盘股在过去一年已经暴涨了两倍多,这些股票锁定收益的动机仍是显而易见的。

中国证监会昨晚发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。

方正证券策略团队在其报告中指出，股市如果继续下挫引发金融领域发生系统性风险的概率将大大增加，信托、银行理财甚至券商资产等金融资产都有出问题的可能，救市政策密集出台可期。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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