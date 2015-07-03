综述：A股狂泻不止无视重重利好 急盼国家队出重拳力挽狂澜

图为上海浦东陆家嘴金融区附近，一名男子在黄浦江中的一艘船上举目远眺。 REUTERS/Aly Song

路透上海7月3日（作者 林琦） - 尽管有查处期指卖空、股东及高管入场增持、更多抄底资金抢反弹等利好，但A股市场周五依旧“狂泻”不止，满屏皆绿的场景令越来越多的投资者陷入麻木状态。很多投资者心中唯一的期待是：国务院总理李克强结束出国访问并回京，重量级利好或近日出台。

央行降息和定向降准、证监会的利好政策组合拳，就象中药一样，目前仍难马上起到“止泻”作用。市场更加期待国家能出台类似“泻立停”的利好政策，类似新股发行暂停、汇金公司或组平准基金等国家队入场、降印花税。

“之前只是利好表态，并没有实质性资金入场，市场并不认同，有些专业机构还是平仓离场，大盘挡都挡不住。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。

他说，目前重中之重是需要稳住人心，因场内投资者的心态目前极不稳定。“大盘就象弹簧没有弹性了，这怎么行，国家要做的就是让它重新有弹性。”

证监会本周来已出台多项利好，例如融资融券新规允许违约时担保物可不强平、下调交易费用、扩大券商融资渠道等，周四晚间证监会宣布将对跨市场操纵行为严查。周五还有消息人士透露，有部分期指帐户被限制做空交易，期限为一个月。

中国股市沪综指周五震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，盘中一度跌逾7%，并逼近3,600点。收盘时沪深两市有1,400多只股票跌停。本周以来沪综指累计跌幅达12.1%，自6月12日创下5,178点高点以来，沪综指累计最大跌幅已达三成，本轮牛市成果的半数已被抹去。

在近期股市节节下滑后，相当多投资者对外界新闻变得相当敏感。国务院总理李克强周四在法国出访时公开表态中提及股市的重要作用，令外界嗅到一些不寻常之处。而李克强结束欧洲访问周五返京的新闻，更令一些投资者开始期待政府近日讨论重量级救市政策。

据中国政府网，李克强在法国出席会议时表示，要培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场，不断巩固中国经济向好基础。在他讲话中，将资本市场对经济的作用与货币政策和财政政策比肩。

中国政法大学教授刘纪鹏和北京工商大学教授胡俞越等五家知名学者周五在证券日报发表公开建议，提出稳定股市的八大措施，例如成立股市平准基金、调降印花税、调整新股发行上市政策等。

“这次是股灾，管理层应该出来救市。首先要把股市波动率降下来，天天几百点上下的震荡，谁还会在场内做股票。”东北证券分析师沈正阳指出。

**自救行动已展开**

部分上市公司已展开自救行动。近期有数十家公司的大股东、实际控制人和高级管理人员宣布增持计划，新开源(300109.SZ)、中恒电气(002364.SZ)等11家深市公司周五中午临时刊登公告称，公司大股东、董事长等高管周五已启动增持计划，积极为自己公司股票护盘。

虽然一些公司高管的增持只是几万股或几十万股，有“做秀”之嫌，但部分上市公司高层还是表现了增持的决心，例如卫宁软件(300253.SZ)控股股东周炜提出以不超过1亿元的总额增持；特锐德(300001.SZ)董事长提出增持金额不低于5,000万元。

另外，南风股份(300004.SZ)、探路者(300005.SZ)等创业板首批上市的28家公司的董事长昨晚共同签署倡议书，参与维持资本市场稳定的倡议活动。

他们向全体上市公司实际控制人、主要股东及高级管理人员倡议：加强投资者沟通，消除投资者误解，树立市场信心；积极采取有效手段维护创业板市场稳定，维护资本市场繁荣； 在法律、法规允许的范围内，积极采用回购、增持、暂不减持等一切可能的措施，切实保护全体股东的利益； 进一步提升公司经营管理水平，扎紮实实做好经营等。

市场人士认为，虽然股东和高管增持有助于增强投资者信心，但毕竟增持量有限，不足以扭转市场人气。

“这只是佐料，主菜还是要看国家队上，就看周末的消息面了。”上海一券商人士指出。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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