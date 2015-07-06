综述：中国管理层救市首日A股多空搏杀激烈 希腊问题陡增救市难度

路透北京7月6日（作者 张晓翀/吴晓龙） - 虽然中国监管层周末连续出台护盘的重磅利好促中国股市周一高开，但投资者情绪在短期内人气难以有效恢复，中小盘高估值股票抛压依然较大，与大盘蓝筹股形成了冰火两重天走势，盘中多空双方搏杀激烈，指数大幅震荡。

市场人士预计，在市场结构未改且救市方法或存问题的情况下，短期底部尚不明朗。希腊问题对全球市场带来的沉重抛压，或对A股形成新的冲击，未来中国管理层直接干预资本市场的概率和力度提高正逐渐升高。

“管理层是想慢慢的把这部分抛盘的压力释放出来，释放出来同时稳定市场，目前的阶段来看，底部应该是能够守得住的，但很难出现暴涨。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

他并指出，前期市场大幅下跌，包括很多个股连续跌停，这种跌停对投资者情绪的冲击，特别是产生悲观情绪影响较大。从市场层面上看，今日多空双方搏弈十分激烈，短期内抛盘压力仍较大。

多位分析师指出，市场抛盘压力主要体现在中小板和创业板股票上，中小板和创业板持股以散户居多，反映出散户的心态依然较为脆弱，恐慌情绪导致的巨大抛压今天仍在不断释放。

而从今天盘面看，管理层希望在沪综指3,600点到3,700点之间让恐慌盘不断释放，依靠买入蓝筹股稳定大盘，同时也可降低投资者恐慌情绪。如果管理层一下子把指数打上去，恐慌情绪导致的抛盘压力可能会更大。

“只有通过稳定大盘，让投资者充分筹码的交换，应该是短期市场维稳的主要手段。”朱礼旭称。

不过也有部分分析师指出，主力资金入场购买蓝筹继而拉抬股指的传统做法可能没有对症下药，因此出现仅有大盘蓝筹上涨而中小个股普跌的情况。

“我感觉救的方式方法不太对，整个市场做多的情绪并不是一点突破的，需要全面开花的。”齐鲁证券首席策略分析师罗文波说。

他并认为，国家队入场买石油石化和银行板块继而拉升股指时，创业板是在被动下跌的，此举对改变市场结构、提振市场信心的作用较小。

在21家券商上周末承诺出资逾千亿元资金投资蓝筹股ETF后，中国证监会周日晚间宣布，决定充分发挥中国证券金融公司的作用，多渠道筹集资金扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国央行将协助通过多种形式给予中证金流动性支持。这意味着中国式平准基金呼之欲出。而且中央汇金公司亦宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

“这样救市场不太容易稳下来，现在主要问题就是（两融）平仓盘。”新时代证券研究总监孙卫党认为，救市可能还要对症下药，比如可以考虑形成一个平准基金，去接平仓盘的股票，并在交易时段外平仓，如果这样救市的有效性可能更强。否则只是一味地买大盘蓝筹对解决问题的作用不大。

招商证券策略研究师王稹认为，今日盘中小股票还在下跌说明市场在如何判断小股票估值问题上分歧较大，这可能正是市场自发选择估值较低且滞涨的大盘蓝筹股的原因。

今日盘中跌停个股逾600只，创业板收跌4.28%至2,493.83点。从板块看，仅有银行、保险、券商等主力大盘蓝筹板块上涨，绝大多数板块均在下跌。

沪综指.SSEC收报3,776.18点，涨2.42%，振幅高达8.74%，盘中最低探至3,653.04点。上证A股今日成交9,386亿元人民币。沪深300指数.CSI300收涨2.90%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收涨1.97%。

**希腊问题或形成一定冲击**

分析师指出，希腊问题正对国内市场形成一定的冲击。今日希腊公投结果引发港股抛售，其负面情绪可能会反映到国内二级市场中。今晚欧美股市或将经历考验，如外围市场出现大跌，可能会加大中国管理层被动维稳国内市场的动力。

“如果外盘新加了一个新的因素的话，对整个A股市场形成新的不稳定因素，我觉得管理层应该会进一步加大力度。”朱礼旭表示，如希腊问题引发全球资本市场海啸，未来中国管理层直接干预资本市场的概率和力度会逐渐提高。

香港指标股指周一收于三个月最低，录得三年最大单日跌幅，因投资者担心，希腊债务危机可能会恶化。恒生指数.HSI跌3.2%至25,236.28点，为2012年5月16日以来最大跌幅。恒生国企指数.HSCE跌3.0%，至12,231.43点。香港股市追随全球及区域股市走势，在希腊公投反对救助协议条款后，这些市场几乎全都面临沉重抛压。

历经五年的经济危机和大规模失业后，61.3%的希腊民众投票“反对”国际救助条款，这一结果令希腊前途未卜。花旗、巴克莱、摩根大通等多家主要银行的分析师表示，他们现在基本假设为希腊将退出欧元区，认为这是最有可能发生的情景。

今日沪股通卖盘金额大幅超过买盘金额，130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出133.85亿元，创沪股通开通以来净流出量的最高值。（完）

(审校 杨淑祯)

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