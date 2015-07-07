综述：国家队强拉中国A股蓝筹并未令大盘止跌 救市失败言论渐多

路透上海7月7日（作者 林琦） - 中国股市A股保卫战进入第二天，国家队资金强拉数十家大盘蓝筹权重股，但仍未能止住大盘跌势，且千股跌停局面再现，市场对于这种救市策略的批评声渐多。

由于国家队火力只集中在蓝筹股上，近期大股东及管理层的增持也仅是杯水车薪，因此越来越多的上市公司只能寻求另类自救，想方设法让公司股票停牌，以期避过连续跌停的窘境。

“这次救市，我看来主要有两个目的，一是不能让大盘崩掉，二是市场杠杆要降下来。”银河证券资深分析师任承德指出。

他说，除蓝筹股外，这两天大量股票连续跌停，说明大盘总体上仍处于挤泡沫、降杠杆的阶段，这是相当残酷的时间段。只有等到这些个股跌无可跌了，大盘才能稳住。

他预计，类似创业板等前期热炒个股，在股价跌去七成左右就到了跌不动的地步。目前大多数个股的跌幅超过六成，已接近“跌无可跌”的阶段。

周二沪综指.SSEC收报3,727.125点，跌48.79点或1.29%，盘中一度跌逾5%。创业板指数P收盘跌5.69%，两市超过1,700只个股跌停。

而中信银行(601998.SS)、中国交建(601800.SS)、建设银行(601939.SS)、中国银行(601988.SS)、中国人寿(601628.SS)、中国平安(601318.SS)等大盘蓝筹股均收涨停，中国平安成交679.4亿元，换手率达15.58%，创2007年3月上市以来的成交最高纪录。

外资则继续逃离A股市场，继昨日在沪港通净卖出133.85亿元后，今日第二天净卖出102.56亿元。

**救市策略不太成功**

“不能只拉大盘蓝筹股，（这类股）前期持仓比例就不是很大。”长城证券分析师汪毅说，想要恢复市场人气，还是要把这轮行情下跌幅度过大的前期龙头股拉起来。

北京一券商分析师指出，目前中国证券金融公司等国家护盘力量硬拉大盘蓝筹股，也是无奈之举。一是这种投入少，对指数作用大；二是若买入业绩较差的中小盘股，会出现道德风险。

不过他亦表示，就大多投资者怀揣国家能够稳定大盘，稳定大多数个股的美好愿望而言，国家救市策略目前来看并不成功。

“从市场的表现来看，中证金目前的成绩只能是不及格，现在连格力电器(000651.SZ)这种绩优股也被拉着接近跌停，市场恐慌气氛根本没有好转。”上海一券商高层指出。

格力电器周二收报21.82元，跌2.38元，或9.83%。

一基金经理更是悲观的表示，“目前基本可以判断救市已经失败，不必再抱有幻想了。接下来不要说3200、3,000点了，直接看2,000点吧。”

他担忧中国可能面临金融危机的冲击，而造成这次金融危机的原因包括：企图人为制造牛市、贪婪的杠杆资金、后知后觉漏洞百出的监管体系、低效愚蠢坐失良机的官僚体系。

前述券商高层提议，国家应成立一个类似当初四大资产管理公司的机构，接手信托和券商手中接近平仓的抵押担保物，减少市场上的强行平仓压力。未来待市场情绪稳定，视情况处置这些担保物，由信托、券商及国家一起来分担损失。

**停牌自救**

虽然不少公司的大股东、高管公告增持股份，但毕竟是杯水车薪，难挡大多数公司股价连续下跌趋势。这令大量上市公司大股东和投资者无比郁闷，于是寻机停牌成为一种流行自救手段。

周一晚间有203家上市公司以筹划重大事项、重大资产重组和非公开发行名义加入停牌阵营，使得一周以内A股2,808家上市公司中，至少有23%的公司已处于停牌状态。周二中午约有20家公司宣布紧急停牌，大多数公司的停牌理由是含糊不清的“筹划重大事项”。

“公司紧急停牌，可以熬过急跌的最后几天，少跌点。”任承德表示，不过若大盘的跌势仍刹不住车的话，未来上市公司复牌后仍会明显补跌，对大盘而言反而是一个未引爆的炸弹。

市场人士指出，其实最有效的办法就是沪深两市整体停市，舒缓一下投资者恐慌情绪，国外股市亦曾有过先例。不过在目前阶段若停市，将会带来风险外溢，香港股市将面临重压。

香港恒生指数.HSI周二收跌1.0%至24,975.31点，上日该指数一度重挫逾4%，香港金融管理局发出声明称，香港金融市场波动性可能会增加，但银行体系有能力应付波动。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。