市场热谈：中国国家队救市受挫 一线交易人士急支招

路透香港7月7日 - 中国股市A股保卫战进入第二天，国家队资金强拉数十家大盘蓝筹权重股，但仍未能止住大盘跌势，千股跌停局面再现，市场对于这种救市策略的批评声渐多。

这显示监管层的紧急救市措施，尚未能止住因去杠杆导致的负反馈杀跌。

业内人士担心出现多米诺骨牌效应，危机向其他市场渗透。

对于什么是更符合市场自然属性的救市措施，一线市场交易人士纷纷谏言向监管层支招：

**中资大行资深交易员**

一、禁止强平（注意不是“可以不强平”，是“禁止强平”）。由此产生的券商浮亏由再贷款支持，期限2年。一旦取消强平后，杠杆会自动失效，不再是杠杆，于是潜在卖盘堰塞湖自动消失，手握杠杆头寸的人没有了强平风险，可以无限期持有股票。

二、宣布基金可暂停赎回。这也是让潜在卖盘不急于卖出。

三、A股不能休市，如果A股休市一天，甚至半天，都会吸引全球炒家的目光来做空港股，于是风险溢出，造成恶劣的国际影响，也势必会影响香港回归以来的局面。

**基金公司资深交易员**

一、将ETF纳入交易所质押库。作为一个载体和桥梁，可以引入大部分类型、大部分风险偏好的资金，操作上最便捷，而且存量规模足够大，也能发挥淤积数万亿打新资金的积极作用。这么做的目的在于可以降低股市融资成本，融资成本最低，准国家信用引入。

二、对HOMS系统相关帐户进行冻结检查。这样可以切断恐慌的抛盘源，以时间换空间。考虑到在市场恐慌情绪下，成交价格失真，而止损的来源于恐慌失真的价格。冻结检查可以避免螺旋型止损和踩踏行为产生。

**资深业内人士**

建议央行背书，银行出资，国企大股东一律增持10-20％。然后再通过大宗卖给民企，顺利完成全部国企混改。特别是中石油(601857.SS)、中石化(600028.SS)、四大行等央企，带头回购股份。

**某大型金控公司资深人士**

建议央行和证金出资设立账户在大宗平台接受强平产品减持股票，较市价折价20%-30%，强平产品禁止在竞价系统减持。这样很多产品的优先端投资人利益受到保护，减持又不会冲击交易市价，不会造成第二波强平被触发。央行的资金也有20%-30%的缓冲垫，同时也给原来的杠杆投资人和坐庄者教训，价格惩罚和流动性保护两得。

**大型商业银行资深交易员**

首先，人民日报应发社论，强调看好中国经济，引导价值投资。其次，允许机构或个人持有的沪深300ETF或180ETF基金份额可以向商业银行质押融资，商业银行可以向央行质押或以市值替代缴准。

第三、引导创业板逐步回归价值，国家队可于选择性于跌停附近买入个别创业板股票，保证每日不是全日跌停，让市场在下跌中能够逐步换手。

此外，所有公募基金必须配置50%沪深300股票，该比例可调节。全力压低中长期债权融资利率，提高全社会风险偏好。

**上市公司高管**

火速放开企业的定增通道，让实体企业拿到资本金和净资产，凡是资本金补充到位的，股价都不会再跌了。（完）

(记者 毕晓雯；审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。