（更正）焦点：中国股市风云突变 惊破券商全球美梦

(因英文原文有误，第七段应为“海通证券”非“海通国际”)

路透香港7月8日 - 随着政府施压要求动用资源止住股市猛跌态势，中国券商的业务计划和海外扩张雄心暂被搁置。中国股市这波跌势如此剧烈，甚至威胁到经济稳定。

中国21家证券公司周六发布联合公告，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF(交易所上市基金)。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘在7月3日余额基础上不减持，并择机增持。

这是政府领导的救市举措的一部分，旨在消解监管层所谓的“恐慌”。

券商高管和分析师表示，如果股市进一步下挫，则券商要向市场注入更多自有资金。中国券商今年通过在国际和国内市场发行股票总共筹集了294亿美元。

“中国券商当前的头等要务是保护股市，”一家上海的中资券商高管表示。

中国券商一直寻求运用部分今年筹得资金来扩大全球布局，并在海外提供全方位产品及服务，以辅助人民币全球化进程。

中国第二大券商海通证券(6837.HK)于12月同意以3.79亿欧元收购葡萄牙投资银行Banco Espirito Santo de Investimento SA，其在香港的上市公司今年完成了收购亚洲券商Japaninvest Group plc的交易。

如今海通国际的注意力完全集中在国内事务，因其股价自6月底以来已经暴跌约35%。根据公司申报数据，在这段期间海通国际至少花费了3.13亿港元(4,000万美元)在香港买进公司股票。

海通周三宣布停牌，此前一国有投资机构海峡汇富投资基金管理有限公司旗下一部门准备大举出售其股票，折价深达20%。

中信证券(600030.SS)(6030.HK)2月表示，已在昆仑国际投入7.8亿港元，以建立国际业务能力并扩展其汇率交易业务。

“尚未在海外设立办公地点的券商可能不得不暂缓计划，而那些已开设海外分支机构的现在也没有精力或时间去扩张了，”这位在上海的证券业高管表示。

中国股指走势图表：link.reuters.com/ked25w

**股价暴跌**

中国股市本周暴跌，券商股跌势尤为惨重。

“投资者对于券商突然被抓壮丁充当‘国家队’一点也不买账，这从它们的股价就可以看出来，”麦格理的中国金融市场策略师Matthew Smith表示。

中信证券H股自周一以来累计下跌23%；中国最大券商的海外分支机构国泰君安国际(1788.HK)累计挫跌逾28%。

周一首日上市的国联证券(1456.HK)下跌了约40%。

各大券商的债券收益率差也有所扩大。

本文提到的券商均拒绝谈论他们的市场干预计划细节。

另一家上海券商的员工透露，一些内地券商的市场干预计划包括只向客户提供“能稳定市场”的信息。

申万宏源证券(000166.SZ)的一位员工称，管理人员在晨会上通知业务部门要稳定市场。中国股市自6月初以来市值已蒸发超过4万亿美元，是德国股市市值的四倍。

“尤其是我们的大客户，上面要求我们要安抚他们，”这位员工说。

无法立即联系到申万宏源对此置评。

这位员工还说，券商救市也是救自己。

“这不只是政府的要求，”该员工说。“牛市中券商受益良多。这是我们必须要做的事情。”(完)

(编译 王洋/张明钧/王颖/白云 审校 王颖/艾茂林/郑茵)

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