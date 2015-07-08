综述：中国股市救市措施加码仍难挡股票抛售压力 A股继续自由落体

作为救市主力的中国证券金融公司今日改变策略，在护盘蓝筹股的同时亦大手笔购入中小盘股，而央行亦宣布向中证金和券商提供充足流动性，央企宣布不再减持，部分券商拟增持和回购，但这些利好都难以打动投资者，无论是绩优蓝筹还是中小盘股，抛售压力都相当沉重。

“现在中证金面对的不是少数空头，而是全体失望的股民。”华中一券商高层表示，监管层出台救市政策动作迟缓，利好政策如同挤牙膏，使得抢反弹的投资者屡屡被套，大盘积重难返，抛盘越来越重，救市难度越来越大。

他说，中证金的定位应是做市商，向市场提供流动性，而不是象前两天那样去拉抬蓝筹股，这是庄家的角色。

华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，自本周起，有毒资产已传染到了券商融资融券业务，一些券商的两融平仓盘已经以跌停价出手。今天相当多个股的连续跌停，还将引发进一步的两融平仓盘出现。

而东北证券分析师杜长春则认为，以前投资者持有大盘蓝筹股，是因为其有充沛的流动性。目前两市超过1,300只股票停牌，投资者要减少风险暴露，只能通过抛售蓝筹来降低仓位。

中国监管层目前已顾不得原本市场化的政策趋向，担负起运动员和裁判员的双重角色。在号召中证金和券商入市购股、鼓励上市公司回购和增持股份、要求央企近期不得减持股票后，同时提高中证500期指各合约空头合约的保证金。

上海一位私募基金经理表示，率先下跌并且累积跌幅较大的创业板和中小板板块中，部分个股已出现止跌的信号，逢低吸纳买盘开始出现，而且看起来并非来自国家队资金。这是一个好的迹象，预示大盘已开始接近底部了。

沪综指周三收报3,507.192点，跌219.93点或5.9%，续创近四个月低点。三大主力期指全线跌停，既使是中金所特别关照将中证500期指空头保证金大幅提高，该品种今天在宽幅震荡后亦难挡跌停命运。

一些业内人士担忧，在A股市场持续下跌的同时，希腊债务违约等事件给全球金融市场带来的冲击亦给中国政府的救市行动增加难度。近期人民币汇率、大宗商品及香港股市均出现大跌，让人有应接不瑕之感。

香港恒生指数.HSI周三尾市跌幅逾8%。除了期铜、期锌和期金等少数品种外，国内大宗商品期货周三全线跌停。虽然人民币汇率仍持稳，但美元/人民币汇率长端掉期合约因恐慌买盘涌出升至三个月新高。

上海一位券商投资经理感叹道，“中国现在是风雨飘摇，你拉银行，其他股票跌；你拉现货，期货跌；拉A股，港股跌，汇率跌，这是系统性风险了。”

**股市流动性在解决，但信心仍缺**

“这样的中国股市，在美国也没看到过。”私募基金安诚数盈投资公司总经理王锋指出，目前中国股市的问题主要是流动性问题，是技术上的原因，而非基本面。

为解决外界对股市流动性的担忧，中国央行周三公告称，积极协助中证金通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。而中国证监会今天中午表示，中证金已获得央行充足流动性支持，并以股票质押方式，向参与救市的21家证券公司提供了2,600亿元信用额度，用于券商自营增持股票。

“同样的话，不同的人说出来，分量和感觉完全不一样。”华泰证券策略分析师薛鹤翔表示，“央妈亲自表态支持股市，流动性危机有望悄然缓解。”

他说，央行已表态将“守住不发生系统性、区域性金融风险的底线”。如果事态进一步恶化，央行不仅是通过中证金来护市，可能会有更多方式来救市。

不过，虽然流动性问题正在逐步得到解决，但中证金的救市策略正被越来越多的人诟病。

“央行这么一个印钞机站在你后面，你还不敢放胆操作吗，大不了接手大量股票而已。”上述券商高层表示，若储户在银行不能取钱，就会爆发挤兑危机，现在股市也类似，监管层应下定决心，给市场提供更充分的流动性，为市场接盘。

“市场最缺的是信心，目前手握无限资金的人还在犹豫，如何能让人放心！”他说。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

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