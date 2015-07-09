综述：中国监管层频出股市救市措施显成效 多头全面反击逾千股涨停

路透北京7月9日（作者 张晓翀/吴晓龙） - 中国监管层联合发力频出股市救市措施终见成效，多头周四发起全面反击，沪综指出现报复性反弹大涨近6%，创逾六年最大单日涨幅，股指期货市场亦全线大涨，但由于两市仍有逾千只个股停牌，后市复牌情况或将成为影响大盘走势的关键因素。

分析师表示，从6月27日央行降准降息至今，一系列政策接踵而来，显示本次监管层救市态度非常坚决，政策累加效果不可低估，未来政策或将在资金面和信心面两个方向上继续施力。

“警报应该解除了，因为大面积涨停之后就没有那么多（融资）平仓盘了。”新时代证券研究总监孙卫党称，随着股指期货连续暴跌问题得到解决，个股大面积涨停缓和融资盘平仓压力，此前的危机已经消除。

分析人士并指出，随着政策力度的加大，前期困扰市场的巨大抛盘压力短期内有所减轻，同时随着央行为维护A股市场稳定，对中证金公司提供流动性的资金开始到位，场内买卖力量的对比正在发生变化。

沪综指.SSEC周四收涨202.14点或5.76%，此前最大单日涨幅为2009年3月4日的6.12%。创业板收涨3.03%至2,435.75点；中证500等三大期指主力合约全部封住涨停板。

为支持股票市场稳定发展，中国央行周三表示，积极协助中证金公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性，并继续通过多种渠道支持中证金公司维护股票市场稳定。

**多举措凝聚市场信心**

此前，中证金公司已表态将在继续维护蓝筹股稳定的同时，加大对中小市值股票的购买力度，缓解市场流动性紧张状况。另外，中金所也提高了中证500期指空仓保证金。

包括国资委、上市公司等产业资本则公开表示，将减少或限制减持股票行为并择机增持，以缓解并改善场内流动性。产业资本增持行为的逐渐扩大演变成集体行为时，市场信心将重新积聚。

中国国资委周三表示，为维护证券市场稳定，要求中央企业在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票,支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。

市场并普遍认为，今日公安部副部长带队到证监会排查恶意卖空线索一事对市场人气的提振作用非常明显，是今日期现两市场整体走强的重要原因。

中国公安部副部长孟庆丰今天会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索，这显示监管部门要出重拳打击违法违规行为的动作。

分析师称，自6月以来短短一个月时间，上证指数自最高点5,178点最多下跌1,805点，最大跌幅近35%；创业板指自4,037.96点已下跌1,700点，跌幅超过42%，大盘已明显超跌，在利好政策支持下反弹已经开启。

国都证券策略分析师肖世俊建议，投资者可以选择期间跌幅明显，反弹预期一致性较好，降杠杆取得实际效果的股票参与反弹。此类股票后续反弹过程中融资盘抛售压力小、反弹更具持续性。

安信证券分析师徐彪报告指出，本轮下跌后，三大主要股指的整体估值水平已得到极大回归。从个股来看，部分公司已经进入了合理的估价区间，同时由于当前指数跌幅已大，市场自身修复功能正慢慢恢复。

**复牌节奏至关重要**

自市场大跌以来，大面积上市公司出现主动停牌现象。如果短时间内停牌个股大面积复牌，一旦市场承接力量有限，复牌股票可能补跌，继而再次触发平仓压力，因此复牌策略非常关键，如何复牌对后市走势影响重大。

“（正式确立）警报解除还要看随后几天中小板指和创业板指的表现，因为太多的股票停牌。”万联证券分析师沈赟说，停牌个股中依然存在平仓需求，待平仓压力逐渐释放之后，市场就稳定了。

兴业证券分析师王涵表示，近几天A股市场上停牌的公司家数不断上升，是近期市场急速下跌的结果，尽管停牌是一种自我保护机制，但其副作用在于投资者的资金被被动冻结，加剧了流动性紧张的局面。

数据显示，目前两市有1,438家上市公司停牌，融资余额大致为6,000亿，这一部分公司复牌将对市场产生影响。

“（停牌公司）数量太多的话，最好分批次放出来。 ”山西证券策略分析师麻文宇称。

而整体两融余额在6月18日触及这轮牛市高点后，截至7月7日已连续13个交易日下滑。沪深交易所最新数据显示，截至7月7日，沪深两市两融余额已回落至1.62万亿元。较6月18日的2.27万亿元最高规模时相比，已经大幅回落6,500亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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