综述：A股连两日现千股涨停盛况 投资者惊魂未定股市难言反转

7月10日，上海一家券商的营业部内，一名投资者在看电脑屏幕上的股指曲线。 REUTERS/Aly Song

路透上海7月10日（作者 林琦） - 继周四多头绝地大力反击后，中国A股市场周五继续报复性反弹，连两日千股涨停盛况令投资者重现欢颜。不过投资者亦不能太过乐观，短期内股指料将进入震荡期，大盘反转的条件并不具备。

近期国家救市政策的累积效应发酵，再加上相当多个股有很强的技术性反弹动能，大盘周四和周五轻松地脱离低位。不过这种良好局面令国家队救市力度下降，增量资金入场迟缓，再加上大量停牌的上市公司逐渐复牌，股指继续大幅冲高的可能性不大，下周个股将出现分化。

“最恐慌的时期已过去，但是市场需要慢慢恢复。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出，创业板和中小板股票前期已跌去六七成，本身就会有反弹，而且流通盘小，容易拉升，成为今日涨停榜的主角。

在周四大力反弹5.8%后，中国股市沪综指.SSEC周五收升4.5%，两天内沪综指累计上涨近600点，扳回前半周的失地，大盘全周累计上涨5.2%终结连三周跌势。周五沪市仅有六只股票下跌，其中包括工商银行(601398.SS)、中国银行(601988.SS)等五只银行股，深市全线上涨，两市涨停股票超过1,300只。

以中小盘股为成份股的中证500期指周五自然全线涨停，沪深300期指主力7月合约CIFN5收升9.36%。

华泰证券分析师周林指出，市场情绪有时发挥的能量令人震惊，就象前几天沪深两市无差别地出现逾千只股票跌停一样，今天也能再度轻松实现千股涨停的盛况。

A股市场无疑是全球金融市场近期的关注焦点，在A股“病愈归来”的时候，周边市场亦沾点喜气，恒生国企指数.HSCE周五尾市上涨4.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扩大盘初涨幅，上涨1.25%。

申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示，“大盘左右摇晃，还未稳定，就象船还未靠稳。短期大盘需要休养一段时间，恢复元气没有那么快。”

**下周个股表现将分化**

尽管周五政策面终于恢复平静，但前期发布的多项政策的利好效应仍在。分析师普遍将这两日的A股上涨归功于政策效应和个股超跌反弹。

超过一千余只个股近日集中临时停牌，以避过全线普跌的困难时期。截止周五，沪深两市还有1,374只A股停牌，占A股总量的一半，其中深市中小板和创业板分别有507只和279只停牌。不过，自周五起，已有一些公司陆续公告恢复交易。据上海证券报周五报导，沪深两市约有50只股票开始复牌。

“现有盘小，拉起来容易，以后这些停牌公司慢慢复牌了，资金是否跟得上，还得再观察。”钱启敏表示。

下周对于股指而言，一个有利因素是在此次国家救市大背景下，股市资金面压力较往常减轻不少。首次公开发行（IPO）暂停，而国家队救市买入股票短期不会出售，券商自营持有股票不会减持，上市公司股东及高管不减持反而增持，国资委系统持有的股票近期不会减持，给股市带来一个短期的“温室”环境。

钱启敏指出，虽然抛盘不会多，但增量资金入场也有限。民间配资已基本被打残了，券商融资近期还会较谨慎，新开户资金已明显放缓，股市的几大输血管道短期难打通，大盘缺乏继续大涨的基础。

“国家队入市也就几千亿，但基金赎回压力也不小，加加减减后，资金面没有你想象的那么强劲。”他说。

在上周末中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模本周处于净减少状态，周四当日净减少180.2亿元人民币，余额约1.44万亿元。

刘景德亦表示，大盘短期可能还有一些反弹空间，沪综指有望冲至4,200点。不过资金面已不支持目前这种“撒胡椒面”式的普涨，个股分化势在必然。流通盘小的创业板和中小板股票有望继续成为短期的热门品种。

周五深市创业板仅金利华电(300069.SZ)未至涨停，其余全部涨停；中小板也仅六只未达涨停，其余亦是全部涨停。（完）

(审校 林高丽)

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