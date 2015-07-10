中国股市去杠杆尚待完成

路透上海7月10日 - 受监管部门加大救市火力带动，中国股市本周终于从暴跌转为报复性反弹，市场整体信心有所恢复。这对防止股市杠杆风险向金融市场及实体经济传染有重要意义，救市组合拳积极意义值得称道。

不过，市场短期行情改善的同时，中国券商融资融券两融业务去杠杆速度也有所放缓，场外配资也再呈活跃之势，显示在新股IPO供给未明显提速前，中国股市仍难摆脱过多资金追逐过少筹码的局面，高杠杆风险并未因市场快速调整而消失。

进一步而言，中国股权融资市场规模扩容，也是当前金融体系从间接融资向直接融资转型的重要手段，是发达体系经验被证明债务去杠杆的有效路径，因此IPO供给不仅是降低股市杠杆，也是全社会信用去杠杆的关键。在新股不能如期加速供给的情况下，短期而言，则应从需求端加强对场外配资的监管，控制股市高杠杆风险。

中国2013年的债市去杠杆后，债市运行健康程度明显提高；2015年的股市高杠杆风险，如果当局能加以有效控制，在经济增速下降、货币政策宽松、无风险利率处于下行通道等诸多有利因素支撑下，长期慢牛行情仍然值得期待，而受益于减税放权等供给主义改革的成长股和中小股，也有望继续成为未来中国股市的领先指标。

**股市、金融市场和实体经济**

沪综指.SSEC近一个月来重挫约35%，而在本轮股市下跌之时，无论是市场还是研究人士，对股灾的影响范围都有过非常激烈的讨论，政府是否应该出手救市也一度成为争论焦点。

影响主要集中在两个层面：一是股灾是否会影响整个金融体系；二是进一步而言，股灾是否会影响实体经济。

对于前者，从中国银监会在监管层中最后一个出台救市政策可以看出，至少在初期，银行体系是并不悲观的。

这不仅在于，金融体系的配资杠杆一般低于场外，风控标准高于场外，而且即使最坏的事情发生，中国银行体系的高拨备率，也能形成缓冲。

截至2014年末，中国商业银行体系的拨备覆盖率为232.06%，净资产8.9万亿人民币。

不过，也应该看到，最坏的情况发生时，金融体系的流动性缺失比例也会比理论假设时放大，一旦出现逐级强行平仓连锁反应，对金融机构的影响短期确实可以是致命的。

至于对实体经济的影响而言，从中国的实际情况来看，用上证综指、全社会消费品零售总额、固定资产投资增速三者的关系，来考察资产价格、消费和投资的关系，不少观点把上证综指与消费、投资的关系趋弱，当作股市和实体经济关系不大的证据，从而认为股市下跌，对实体经济的影响也会有限的支撑。

欲浏览中国资产价格与消费、投资关系对比图，请点选：link.reuters.com/pek25w

这种观点确实有一定道理，从相关性而言，股市与消费、投资两者的关系，1998年以前两者分别为0.8左右，2007年之前则分别下降到0.3和0.6左右，以最近两年来看，则基本是走势相反了。

既然股市与投资、消费的正相关趋弱，股市下跌对实体经济投资、消费的影响就会有限，就不必担心股市下跌所谓财富效应、托宾Q效应对消费和投资的负面影响。既然不会危及实体经济，当然不需要救市，这大抵是不救市的原理。

不过，从对比图不难看出，股市在上涨阶段与投资、消费的相关性，与股市处于下跌阶段的情况是不同的。从1999年、2007年和2014年以来三个时间段来看，股市上涨期间多数伴随着投资、消费的下降，所谓股市走势没有基本面的支撑。

但在下跌阶段，特别是2008年金融危机以来至2014年之前，股市和实体经济的正相关性是有所加强的，不过2014年两者的相关性确实减弱了。

股市上涨阶段的相关性减弱，一般可能和货币政策的持续宽松有关。在实体经济持续低迷的情况下，宽松货币政策带来的流动性效应，将使得股市从基本面支撑走向流动性推动，从而基本面和股市的相关性趋弱。

但股市的流动性行情，无法掩盖前述下跌阶段两者相关性加强的关系。为了避免股市大幅下跌给消费、投资带来的负反馈，救市和监管干预几乎是势在必行的，历史上其他国家的大的股灾，都有政府干预，1929年的股灾还因为政府干预过迟，而扩散成经济危机。

**去杠杆风险**

从中国此次救市措施来看，从最初的央行降息降准，到几乎所有重要部门都出手救市，可以看到关于是否救市的争论最后是以“救”为终结。

但在救的策略上，从日本和美国两国的经验来看，前者多有直接购买股票、ETF等风险资产的传统，如2002年、2010年；美国则以美联储提供流动性为主。而中国此次则几乎是两者兼而有之。

不过需要注意的是，正如前述2014年以来，投资消费持续走低，而上证综指连创新高来看，6月份以来，投资消费并没有明显断崖式下跌，因此基本面并不支撑股市如此大幅度的下跌。

股市的下跌大概率是流动性预期的变化所致，持续的宽松政策随着基本面的企稳，在6月有边际收紧的预期，致使流动性推动的过热行情发生短期调整，在高杠杆的环境里，调整幅度被迅速放大，并短期内造成股灾。

而回归这种货币牛和杠杆牛的组合，为避免类似股市风险再度发生，因为某种程度上，基本面具有内生性，货币政策具有外生性的原因，监管层和市场可以控制的似乎就只有“杠杆牛”这一个因素了。

股市融资杠杆的产生基本原理是，因为投资者相信股市资产的回报要超过负债的成本，是过多资金追逐目前还过少的上市公司的表现，因此杠杆风险的控制从供给角度，就是新股和再融资供给的尽快加速，而不是无限期延迟。

资金角度，则是场内特别是场外配资的监管。不过资本天然有逐利属性，可以预期，此轮股灾后，居民金融资产配置的趋势、场外配资的发展和监管之间必将有一场长期博弈，直到股权供给和资金需求之间形成平衡。

从这种角度出发，中国股市本周四反弹后，两融余额减少的速度迅速放缓并不难理解，股市下跌并没有使得中国股市高杆杆的基础消失。未来若场外配资监管不力，或者新股供给跟不上，在货币政策持续宽松的支持下，高杠杆还会持续。

从全社会去杠杆的角度，股权融资的规模扩大，也有利于增加企业的股本金，降低社会的杠杆风险。另外，相比高成本的银行间间接融资，相对低成本的股权融资，作为中国当前减税放权供给主义改革的一部分，也是给成长股和中小企业释放成本压力。中国此轮股市上涨，由成长股和创业板为先导，有其内在逻辑，未来这些因素也没有根本改变，股灾过后，这些企业有望继续是行情的先导。（完）

(审校 张喜良)

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