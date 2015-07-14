中国股市波动未触及系统性风险底线 不影响人民币国际化--专家

图为上海一家券商营业部内的投资者在看股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透北京7月14日 - 清华大学五道口金融学院副院长周皓表示，中国本轮股市波动并没有触及到系统性风险爆发的底线，也不真正需要央行、财政部采取的诸如2007年类似的措施；此外，本轮资本市场波动不是经济本质原因引起的，而是监管问题所致，因此不影响人民币国际化的进程。

他周一稍晚在清华大学一场学术讲座上并建议，为防止金融系统性风险爆发，可建立以央行为核心的金融稳定委员会，来管理和必要地干预市场。

“目前判断，中国股市即使在之前的最低点也不会发生系统性和区域性金融风险。”他认为。

对于央行救市的逻辑，周皓指出，中国央行7月8日的公告内涵是给出了一个救市与否的底线，即防止系统和区域性的风险爆发；如果达到，央行将提供无限制的流动性，如果没有，央行就不会做。

截至上周三，中国A股市场经历了近半个月的持续大幅下跌，投资者信心极度受挫。沪综指自6月12日触及5,178.191高点以来，累计最大跌幅已逾三成。为稳定市场防范金融风险，国务院各部委更是密集出台多项重量级政策。其中，中国央行指出，积极协助中国证券金融公司通过多种方式获得充足的流动性，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

周皓表示，根据国际救助金融风险的惯例，并没有直接救股市的措施，救市的关键在市场之外而不在场内；如果股市出现问题，保证股市健康发展的方法并不是直接干预股市，而是减少系统重要性金融机构的崩溃、对某市场实施担保、刺激宏观经济等。

对于资本市场波动是否应纳入货币政策框架，他指出，对此发达国家争论多年也没有定论，但在这方面加强市场监管比实施货币政策更具针对性，而且货币政策的力度也太大。

“如果制度机制完善，股市长期看是和中国经济基本面吻合，会非常好的。”他说。

**经济企稳，降息必要性下降**

近段时间中国二季度宏观经济数据将密集公布。周皓认为，中国经济的实际表现比统计数据更好。一般货币政策有半年到18个月的滞后期，前一段较为宽松的货币政策效果到目前开始逐渐体现；去年石油价格下降后，对经济的刺激作用也有一定滞后期；很多简政放权的措施实施，对新企业和就业也有积极贡献。

“这些都是经济增速企稳的潜在依据，估计经济增速在二季度触底复苏，甚至可能好于一季度。”他表示，未来降息已经不太有必要，今后货币政策将主要降准次要降息。

央行今日稍早公布数据显示，从M2到新增信贷，中国6月份多项金融数据均优于预期。不过考虑到经济增长压力未减，货币政策宽松基调一时难以转向，下半年仍有望继续出台降息、降准等措施。

中国国务院总理李克强近日指出，随着国家政策效应显现，中国经济出现回稳势头；将坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。

对于正在加速推进的金融改革，周皓认为，中国利率市场化80%的条件已经具备，若时机成熟，可能在今年内完成，中国银行业实施利率市场化的基础已经建立。

但他同时强调，利率市场化最后一步不会独立完成，比如利率市场化而汇率相对固定的条件下，国际资本会冲击国内市场；因此利率市场化最后一步很可能和人民币资本项目可兑换等改革推进结合在一起，预计将和资本项目开放在今年底或明年初协调一致共同完成。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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