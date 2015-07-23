中国征召5万亿资金救市 恐雷声大雨点小

图为上海一家券商营业部内的股民。 REUTERS/Aly Song

路透上海7月23日（记者 Pete Sweeney） - 路透研究发现，中国征召5万亿元国家和民间资金拯救股市，但政府主导的这次前所未有的救市行动到目前来看作用并不大。

官方声明、媒体报导和市场数据显示中国筹划了5万亿元救市，接近2014年中国GDP的10%，超过了之前应对全球金融危机影响时宣布的4万亿。

2008年的刺激计划避免了经济衰退，但分析师们对救市的好处存疑，在目前的估值水平，民间投资者已经不愿买入。

“我非常不看好救市，”方正证券的一名分析师表示。

“问题是，这一轮救市不是改变基本面，而是改变供需关系。股市的危机暂时性缓解，但如果政府退出，股价还会向基本面回归。”

已经有迹象显示政府可能不会积极买入。

四位消息人士周一对路透称，中国证券金融股份有限公司发行1,000亿元短融的计划被推迟。

中证金周四称，近期应急操作过程中部分股票持股比例超过5%的部分已划转至“一对多”账户，而并未卖出任何上市公司股票。

《财经》杂志报导称中国证监会考虑退出计划，但中国证监会予以否认。

难以确定有多少救市资金进入了股市。

中国政府的目标并非推高股市，而是吸引民间资金回到市场中来。

“估计是说要出钱买，实际上并不需要真买，”龙洲经讯经济学家Andrew Batson说道。

救市资金包括21家券商的1,200亿元和中证金获得的1.3万亿融资。

养老金入市政策的修改可能带来6,000亿元资金，允许保险资金持有蓝筹股比例不高于总资产的40%预计可能带来2.9万亿元资金。

救市资金还包括主要股东高调宣布的回购和中央汇金投入的资金。

但民间资金的反应不温不火。

截止到周四收盘，沪综指.SSEC已经从7月9日触及的3,300点附近的低点回升了约20%，但是离21家券商所说的4,500点以下不减持还很远。

中国承诺的每10亿美元救市资金相当于推高了指数不足1个点。

鉴于仍有大量上市公司停牌，市场的稳定性还有待考验。根据路透的计算，目前沪深两市仍有20%的上市企业停牌，虽然低于之前最严重时期的40%，停牌公司比例仍较高。

光大证券对资金量数据的研究显示，近几周流入政府用来干预市场的两支公募基金的资金量大幅增加，但民间资金流入股票基金的量大幅减少。

Batson指出，中国政府面临的另外一个大问题是很多公司的估值很高。

尽管三周多的时间里沪综指下跌近三分之，仍比12个月前的水准高出近100%，平均市盈率为17.64倍，而道琼工业指数的平均市盈率只有16.12倍。

深成指.SZSA平均市盈率为47.23倍，创业板.CHINEXTC市盈率高达98.07倍。

“如果估值会随着时间的推移向均值回归，很多人这么认为，那么未来估值会下降，”Batson说道。“这意味着中国政府今天买的股票长期来看会背负资金成本。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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