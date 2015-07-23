焦点：美国股市长牛走势前景成疑 投资者重新考虑股票估值

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约7月23日 - 苹果公司(AAPL.O)的获利令人失望，受影响的不仅仅是股东。

美国股市目前这波长牛走势在不到三年的时间里将标准普尔500指数.SPX推高了将近50%，但由于今年以来的涨幅有一半以上是靠苹果等少数几支个股推动，因此一些基金经理和分析师担心，这波牛市可能要开始走下坡路了。

他们担心的事情包括，中国股市崩盘将打断全球经济的成长；美元升值将侵蚀美国企业在海外的利润；标准普尔500指数已经有四年没有出现幅度达10%的跌势(也就是华尔街对于修正的定义)，因此股票估值已经偏高。

科技股原本是今年为数不多的亮点之一，但如今业绩又黯淡无光，投资者不免担心，苹果、微软(MSFT.O)和IBM(IBM.N)这些个股的下滑，可能预示着大盘的全面回落。

“目前，市场正在亮起黄灯，”Nuveen Asset Management资深投资组合经理人Bob Doll说。

**内部指标观察**

标准普尔500指数目前仅较史上最高收位低1%。但专业人士判断市场体质的多项内部指标则是看来相当疲弱。

汤森路透数据显示，引领涨势的股票减少，在此同时有更多的股票创下一年来新低。根据标准普尔道琼指数公司资深指数分析师Howard Silverblatt，截至7月17日止，光苹果、亚马逊、谷歌、迪士尼、及Facebook这五家公司的涨幅，就占了标准普尔500指数今年内涨幅的61%。

纽约证交所上涨/下跌家数50日均值显示，自6月9日以来多偏向下跌，而本月稍早偏向下跌的程度更为2012年中以来之最。

2012年中时，对全球经济放缓及西班牙银行业危机的担忧，导致标准普尔500指数在两个月内跌掉9.9%。而近期标准普尔指数回跌幅度不到4%。

观察创年内高点/低点的个股数量看来也令人感到不安。以50日移动平均来看，纽约证交所触及52周低点的股票多于触及52周高点者，比例甚至高于2011年12月欧元区债务危机恶化、导致标准普尔500指数在10-11月间下跌9.8%的情形。

虽然当时跌幅接近10%，但还不符合传统定义的修正。当市场真的跌了10%时，往往会引发警讯，有时还会引起集体抛售。

内部指标转弱的情形看来和1999年底及2007年的状况比较相似，这两个时期都是在市场进入空头之前，指数一再冲高，但带动整体指数上涨的个股数量则是减少。

相关图表，请点选： link.reuters.com/hub35w

在标准普尔500指数成分股获利料将上年同期季度下滑1.9%之际，表现最优的股票与其余股票的差距越拉越大。以威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)为例，该公司周二下调了全年营收目标，同时联合技术(UTX.N)今年第三次下调2015年获利预估，部分归因于对中国新设备销售较为悲观。

随着牛市上涨股票越来越少，基金经理正吸纳那些有望上涨的股票。例如，约71%的主动管理大型基金目前持有苹果股票，该股票成为华尔街最广泛持有的股票之一。

与此同时，Villere平衡基金的联席经理Lamar Villere称，股票估值较高使基金经理很难将新股票纳入投资组合；该公司管理着7.45亿美元资产。他称，今年该基金仅新增了两只股票，而通常一年中会增加六只股票。

逢低吸纳一直是使用较多的取胜策略，今年迄今股市创下的最大跌幅是1月的近5%。

Wells资本管理公司的投资长Jim Paulsen称，“'逢低买入'心态是过去几年的制胜法宝，我想知道我们是否不得不淘汰这样的想法，”他帮助管理约3,500亿美元资产。

“或许股市跌个5-7%，大家逢低买进，然后再跌个5%，最终把这个策略全部洗出场。如果股市出现10-15%跌幅的修正，我也不会觉得意外。”

确实，美国股市还有一些类股看来很诱人。Thornburg Value基金经理人之一Connor Browne表示，他的基金已经减码一些涨多个股，将资金转至较不受汇率波动或中国因素影响的中小型股。

以中小型股为主的罗素2000指数，今年以来上涨4.5%，相较之下，以大型股为主的标准普尔500指数则上涨2.7%。

富国基金首席投资组合策略师Brian Jacobsen指出，目前限制美股进一步上涨的较大因素，在于高估值，而非国内经济放缓或泡沫化迹象。

根据汤森路透资料，标准普尔500指数目前的市盈率(本益比)为19.5倍，位于历来平均水准高端。

Jacobsen现在较青睐欧洲股票，他表示，欧股未来一年成长展望较佳。但除非见到耐久财(耐用品)新订单明显下滑，或是信用利差开始趋紧，否则他还是会维持在美股的部位，不会转持现金。(完)

(编译/审校 郑茵/于春红/张明钧/蔡美珍/艾茂林/王洋/孙茉莉)

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