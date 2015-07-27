综述：获利盘引发A股大跳水 市场惊呼国家队去哪儿啦

路透上海7月27日（作者 林琦） - A股市场连涨六天后的技术性回调，周一突然演变成一场暴跌。究其原因，获利回吐只是股指大跳水的导火索，市场心态不稳才是主因，国家救市政策后半场如何走成为市场最为关注的话题。

在国家系列救市政策刺激下，A股市场自7月9日开始企稳反弹，并在上周五前呈六连涨态势，但周五终于刹车。周一上午，大盘呈现宽幅震荡，不过权重股午后大幅下挫，盘中鲜见护盘动作，令场内再现恐慌情绪，近两千只股票跌停，沪综指创下近八年半来最大跌幅。

“今天护盘力量比较弱，原本一跌，中石油等大盘股就会有护盘，今天就没怎么护盘。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出，指数下跌过快，对投资者信心打击较大。未来大盘将惯性下滑，除非国家维稳资金逆势出击。

近日随着大盘企稳反弹后，国家救市资金如何离场成为市场讨论的热门话题。虽然此前证监会迅速出面表态其正研究维稳资金退出方案的媒体报导不实，但这始终是悬在投资者头上的达摩克利斯之剑。

华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，市场心态不稳，大盘一转头就急着将浮盈兑现。国家队今日没有护盘，更是加剧了大家出逃的速度。

“国家队不希望暴跌，也不希望暴涨，他们只是想让市场有流动性。”他说，“凭啥接盘啊，剩下的大家自己玩。”

对于国家救市资金的动向，市场有多个版本的传言，例如有传言称救市主力军中国证券金融股份公司已归还央行再贷款，因此今日手中“无粮”来托盘。

沪综指.SSEC收报3,725.56点，跌345.35点或8.48%，创下2007年2月以来最大单日跌幅，技术支撑全线崩溃；创业板指P收跌7.398%。三大期指中，沪深300期指<0#CIF:>和中证500期指<0#CIC:>收市全线跌停，上证50期指<0#CIH:>下跌9%左右。

引人关注的是，前期护盘时重点关照的权重股，例如两桶油和大型银行股，今日基本伴随股指大跌。例如中国石油(601857.SS)收跌9.58%；工商银行(601398.SS)收低5.29%。

香港股市亦受A股市场的牵累，恒生指数.HSI收跌3.09%；恒生国企指数.HSCE收低3.84%。

6月末7月初时，政府推出至少40项措施来提振股市，包括央行降息以及以中证金为主力入市护盘，央行承诺给予中证金尽可能的支持。自9日反弹起至上周四，沪综指累计最大涨幅已近两成。

**市场虚弱，仍需国家队支撑**

“今天盘中没看见利空啊，这么跌真有些奇怪，”华泰证券分析师周林感叹道，“目前股市靠国家队支撑着市场信心，这么放手对市场信心打击较大。”

他认为，大盘的技术性调整不会出现如此大的跌幅。未来国家队应采取措施，否则大盘将重归之前老路。

“（短线套利的）人都是以反弹而不是反转的心态来做，所以一旦看不到新的信息政策时往外逃也是很正常的。”齐鲁证券分析师罗文波称。 罗文波还指出，周末没有出现可以炒作的热点，市场比较迷茫也很正常。此外上周末大宗商品市场、新兴市场货币以及外围股市下跌令市场恐慌情绪较为浓厚，在累计获利盘较大的情况下很容易出现风吹草动就纷纷出逃的情况。

东北证券分析师沈正阳评论称，“没有增量资金谁管基本面，存量资金博弈就像打麻将，只要看对家的牌就行了。”

对于短期走势，方正证券策略分析师陈敏表示，反弹已经到位，市场调整压力会出现。接下来整个市场运行目前还是维持震荡。

他指出，当前市场降杠杆的行动将在震荡市中逐渐完成，震荡后市场可能会进行二次探底，现在观望氛围浓厚，资金多数不敢贸然进场，市场供需状态短期难以达到平衡。

他解释称，此前市场预期宏观经济目前将企稳回升，但7月份数据与此前市场预期仍有一定差距。同时下半年财政政策将是经济稳增长的主角，货币政策放松力度应不会超过上半年，此前资金牛市的逻辑可能就不成立了，后市将会有二次探底的过程出来。（完）

(审校 林高丽)

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