综述：国企股带动A股大力反弹 市场盼改革预期助稳大盘

路透北京7月29日（作者 张晓翀） - 中国股市周三尾盘在国企股全线大涨带动下，终于大力反弹收升，暂时止住近日开始的新一轮跌势。分析师指出，当前驱动市场的资金与杠杆动力已减弱，市场期盼改革创新驱动力逐步发力，成为下一阶段助稳大盘主力。

分析师指出，“十三五规划”已被列为10月召开的十八届五中全会主要议题，且有望成为近期北戴河会议重点讨论内容，近期市场正围绕国企改革、十三五规划等主题相关受益板块与个股深入挖掘。 “8月份来看，我觉得重头戏可能来自于北戴河会议，对于十三五的规划和一些区域稳增长的政策，将会对市场构成主题投资的预期。”凯石益正资产管理公司研究总监周荣华说。

中国财政部长楼继伟周三表示，国内经济下行压力仍然较大，下一步要加力增效，落实好积极财政政策的各项措施，力争全面完成营改增改革。

另外近期国家主席习近平提出国企改革的有关言论，预示国企改革顶层设计方案基本明朗，或有望于近期出台，方案或重点包括分类监管、混合所有制改革、员工持股、并购重组等内容。

沪综指.SSEC收涨3.44%。尾盘交运、重工和电力等板块涨幅居前，其中中国船舶(600150.SS)、中国一重(601106.SS)和涪陵电力(600452.SS)等个股收报涨停。

国都证券策略分析师肖世俊指出，目前来看，以金融改革、国企改革、京津冀协同发展与“十三五”规划为主的改革创新动力，将在逐步推进落实中释放，有望成为下阶段市场主要驱动力。

另外，8月市场将进入中报业绩密集披露窗口期，三季度宏观经济相对二季度有望进一步回暖，上市公司业绩表现将对市场形成稳定的基本面支撑，有助于市场形成企稳缓步回升的格局。

其中业绩增长确定、估值安全边际与股息率较高的蓝筹股，或具备产业资本大力增持或举牌、国企改革、创新升级、并购重组等重大催化剂等个股，有望在指数区间反复震荡中形成新的市场热点。

分析师预计，目前基本可以判断7月底的下跌是二次探底的过程，8月份市场将会走出股灾负面冲击的困扰。下半年市场基本呈现箱体震荡的特征，沪综指3,500点和4,500点将成为下半年震荡的箱体上下轨区间，而4,000点是中枢。

中国股市自上周五起开始新一轮跌势，周一沪综指更是重挫8.5%创近八年半最大单日跌幅。

**短期货币政策或有惊喜**

分析师预计，在通胀压力渐起，经济仍有下行压力，实体经济包括金融市场的繁荣仍需维持相对较宽松的货币环境，因此降息空间虽非常有限，但不排除短期在美联储启动加息前货币政策再有动作。

西南证券研究中心首席研究员张仕元称，上半年金融领域对经济贡献占比较大，如果三季度金融业萎缩将对经济冲击较明显，现在实体经济盈利能力偏弱，市场资金利率仍有下降空间。

分析师指出，虽然近期猪肉价格持续大涨或将推动CPI自底部反弹；令降息预期有所降低，但为了经济稳增长的需要，不排除美联储9月加息预期前货币政策再有动作。

“降准还是没有太多干扰因素，出于稳增长的需要，降准的空间还是比较大，还是可以进一步展开降准的动作。”周荣华认为。

不过他同时认为，尽管猪肉价格上涨，但其他食品价格还是在低位徘徊，CPI可能还是会温和回升。工业领域由于大宗商品的持续低迷，始终还是处于持续通缩的环境中，所以不构成货币政策转向的时间点。

7月财新制造业PMI初值下滑至15个月新低48.2，其中生产、订单等主要指标系数回落，也进一步印证经济下行压力不减。（完）

(审校 林高丽)

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