特写：中国民间流行地下股指期货 玩家不亦乐乎观者忧心忡忡

路透北京8月4日（作者 李铮） - 中国浙江省东部一县城的90后上班族小王最近迷上了玩“股指期货”，一无期货交易经验，二无期货公司账户的他，却能用3,000元人民币本金在短短五天内赚了十倍。这究竟是一种什么玩法？

小王参与的其实只是一家开设地下股指期货交易的个体户，该交易场地有一台大液晶屏，另有几个伙计在边上操作多台电脑接受下单，玩家看K线涨跌判断后市，直接交现金下单。

“直接给他们现金，买一手手续费300元，涨1个点赚300元，跌1个点赔300元，非常简单，没有门槛，1,000块钱就能玩。”小王颇为兴奋地说，“现场一起玩、懂点期货的人验证过，软件显示的K线与实际大盘情况吻合。”

以一单交易为例，小王交给场所负责人1,000块钱作为保证金，假定在股指3,600点位他看多并立即下单，成交价为3600.2，当涨到3602.2，小王决定卖出，扣除300手续费后，小王盈利300元。但若做反方向，小王面临两种选择，追加保证金，或被强行平仓。

与地下股指期货的低门槛和高杠杆不同，中国正规的股指期货市场对交易者资格和保证金都有严格规定。中国金融期货交易所挂牌有沪深300、上证50和中证500股指三种股指期货合约，最低保证金均为合约价值的8%，期货公司收取的标准则更高一些。

对此前从未有金融市场参与经历，也并不关心经济股市波动的小王来说，这只是一种“全凭感觉和运气”的游戏，“每一秒都不一样，很刺激，都是小玩玩，赚了开心，亏了也没事，打麻将也有输赢啊”。

和小王一样沉迷于虚拟股指期货交易，却也许都不知股指期货为何物的人不在少数。“我玩的那里大爷大妈都有，他们就听说股市大跌，还要跌，就买空单呗，就算中途看错了，追加保证金看到对为止，当然亏钱的也不少。”

沪深300股指期货（IF）主力1508合约CIFQ5周二收高5.99%或217点,意味着1手多头合约盈利逾6万元；但分时图上近60点的盘中回撤幅度，意味着保证金不足的多单也有可能被迫亏损平仓出局。

浙江一位私企老总表示，这种玩法在温州台州等地都比较普遍，他就曾被朋友怂恿入伙，这些庄家在一个地方吸引周边大量群众参与后，还会到其他区县去发展下线。

“说手续费分给我四成，这跟当年地下六合彩的赌法差不多，搞不好就进去蹲了。老百姓懂什么基本面和技术面，听说还要大跌，就买空，有行情来了就买多，都是碰运气。”这位老总说。

**沦为赌博工具**

中国股市6月中旬开始惊心动魄的深度调整，管理层强力救市措施随后亦纷至沓来，大盘指数陷入频繁的巨幅震荡，股指期货合约屡屡暴涨暴跌，并被不少投资者斥其为引发股市暴跌的“元凶”。

如果说正规的股指期货具备对冲风险功能，而流行于民间、处于监管灰色地带的地下股指期货交易场所则更像是一种赌博工具。特别是如果参与者下单没有申报到中金所时，则更是沦为非法牟利和对赌的工具。

一位监管层人士指出，“正常做一手（股指期货）需要10万到12万，他们那玩意儿就是给千把块保证金，对于参与的人来说，看反了也就亏那么点；看对了就可能可以赚十来万，这种对很多人来说是很有吸引力的。”

该监管人士并谈到，全国不少地方都有，这些行为都相当于是在中金所的基础上杠杆倍数还做了一个放大，部分庄家甚至不只是场外配资，还直接在场外进行多空单撮合，根本不报到场内。

“不报进场内风险比较大，假设10个人看多，万一都涨了庄家就亏掉了啊，报进场内的人是有份额控制的，一旦价格不合适，到了盈亏线，就平掉了，他自己不承担任何风险，但是报进场内成本高，要有相关的设备和系统，而且还要手续费高达万分之零点二三，有人就愿意赌这个差价。”该人士称。

根据中金所规定，参与股指期货的投资者必须有资金实力和风险承受能力，可用资金应不低于50万元；有期货知识和有投资经历。这意味着，私下开设场所进行股指期货交易，无论是否报到场内交易，均属不合法行为。

一位地方证监局人士分析称，“这种属于，第一有配资；第二让没有资格的人来做交易，期货必须要有一定条件的人才能做，你有条件做，却让别人做，就涉嫌非法经营；第三，有些庄家甚至连交易软件行情都是虚假的。”

“最近各地证监局和公安局都在查这些事，只不过没有合适的名目来定罪，中金所管理办法都是制度规章，没有办法入刑，非法经营是可以入刑的，有地方就以非法经营罪来执法。”该证监局人士称。

新华网此前报导称，浙江温州一公司安装虚拟交易系统，以1:100倍的杠杆吸引社会公众投资,非法经营期货金额共计32亿元,7名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被批准逮捕。

中金所上周五宣布第四项救市措施，自本周一起，对从事股指期货套利、投机交易的客户，单个合约每日报撤单行为超过400次、每日自成交行为超过5次的，即被认定为“异常交易行为”，并调整股指期货手续费标准，抑制过度投机交易。（完）

(审校 黄凯)

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